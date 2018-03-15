53-летняя Эль Макферсон восхитила суперхудыми ножками 

Не зря много лет назад, когда она была супермоделью, ей дали прозвище «Тело».
Немногие знаменитости, которые переступили черту 50 лет, могут похвастаться идеальной фигурой. Например, Элизабет Херли, Кристи Бринкли, Кортни Кокс и вправду подтянутые и очень худые, однако и они не могут сравниться с 53-летней Эль Макферсон, у которой фигура как у подростка, а ее худым ляжкам могут позавидовать даже 18-летние девушки. На днях модель опубликовала в Instagram снимок со своей последней фотосессии. Хоть она и запечатлена издалека, но на фотографии видно, что у нее суперхудые ноги.
На самом деле знаменитость очень часто публикует в своем микроблоге фото, где явно демонстрирует свою идеальную фигуру. Несмотря на немолодой возраст Эль, она смогла сохранить тонус кожи тела и идеальный рельеф. Как она заявляла во многих интервью, главное — регулярно заниматься спортом. Это не значит, что нужно истязать себя тренировками, необходимо выполнять простые упражнения каждый день.
Сама же модель, чтобы демонстрировать худенькие ножки, постоянно приседает, делает выпады и практикует упражнения на внешнюю сторону бедра. Также звезда делает лимфодренажный массаж, чтобы у нее не появлялся целлюлит.
Почему в СССР не было целлюлита
Тренды в косметологии, о которых надо знать после 30 лет Читайте также:
На зависть молодым: Джей Ло показала идеальный животик
Юля Ковальчук раскрыла секрет, как похудела после родов
Удивила формами: Рудковская продемонстрировала фигуру в купальнике
Застали врасплох: как выглядит Боня без фотошопа