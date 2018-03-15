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53-летняя Эль Макферсон восхитила суперхудыми ножками
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53-летняя Эль Макферсон восхитила суперхудыми ножками 

WDay.ru 15 марта 2018
Фото: WDay.ru
Не зря много лет назад, когда она была супермоделью, ей дали прозвище «Тело».
Немногие знаменитости, которые переступили черту 50 лет, могут похвастаться идеальной фигурой. Например, Элизабет Херли, Кристи Бринкли, Кортни Кокс и вправду подтянутые и очень худые, однако и они не могут сравниться с 53-летней Эль Макферсон, у которой фигура как у подростка, а ее худым ляжкам могут позавидовать даже 18-летние девушки. На днях модель опубликовала в Instagram снимок со своей последней фотосессии. Хоть она и запечатлена издалека, но на фотографии видно, что у нее суперхудые ноги.
На самом деле знаменитость очень часто публикует в своем микроблоге фото, где явно демонстрирует свою идеальную фигуру. Несмотря на немолодой возраст Эль, она смогла сохранить тонус кожи тела и идеальный рельеф. Как она заявляла во многих интервью, главное — регулярно заниматься спортом. Это не значит, что нужно истязать себя тренировками, необходимо выполнять простые упражнения каждый день.
Сама же модель, чтобы демонстрировать худенькие ножки, постоянно приседает, делает выпады и практикует упражнения на внешнюю сторону бедра. Также звезда делает лимфодренажный массаж, чтобы у нее не появлялся целлюлит.
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