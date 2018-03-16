Мицеллярная вода: 12 средств, которые вас не разочаруют

Мицеллярная вода — средство, которое сейчас можно найти в косметичке каждой девушки. Эта жидкость объединяет в себе уходовое триединство — очищение, увлажнение и тонизирование, которое так нужно и важно для нашей кожи. Мицеллярная вода: 12 средств, которые вас не разочаруютСпособ применение мицеллярной воды крайне прост, не требует

особых навыков и специализированных девайсов. Чтобы избавиться от макияжа и привести кожу в порядок вам понадобится лишь смочить ватный диск достаточным

количеством мицеллярной воды и протереть лицо. Но как оказалось список способов

эксплуатации «мицеллярки» достаточно обширен, и сегодня мы решили поделиться с вами некоторыми лайфхаками.

Оказывается, этой водой можно удалить косметику не только с лица, но и с одежды. Все мы порой можем испачкать воротник тональным кремом или случайно испачкаться тушью для ресниц. Мицеллярная вода отлично избавит нас от последствий таких маленьких неудач, нужно лишь аккуратно обработать пятно на одежде ватной палочкой или тем же ватным диском, смоченным в мицеллярке. Одно

«но», мы не советуем экспериментировать подобным образом с шелком и другими

тонкими тканями, чтобы не повредить их.

Также мицеллярная вода отлично справляется с избавлением от запаха парфюма. Возможно, вы опрометчиво нанесли на себя слишком едкий и удушающий аромат, от которого не испытываете никакого удовольствия, а только

головную боль. В таких случаях протрите места нанесения парфюма ватным диском с мицеллярной водой — это точно поможет избавиться от запаха.

Если вы любите накладные ресницы, но каждый раз их удаление

превращается в настоящее испытание на прочность ваших нервов, то здесь также

поможет мицеллярная вода. Смочите ватную палочку в средстве, нанесите на накладные ресницы в том месте, где они намертво клеятся к вашему веку, и удалите. Мицеллярная вода поможет размягчить клей, и избавление от накладных

ресниц пройдет спокойнее.

Еще один способ применения мицеллярной воды — замена

дезинфицирующих средств и антисептиков для рук. В отличии от вышеназванных

средств мицеллярка не сушит кожу, а в применении также проста и аналогична всем

антисептикам. Мы не выступаем за то, что вам стоит перестать мыть руки, но порой в экстренных ситуациях рядом может не быть дамской комнаты, а мицеллярная

вода вдруг окажется в вашей сумочке.

Естественно, не стоит забывать о главном предназначении чудесной воды — уход за кожей лица. Сейчас косметические бренды с радостью

предложат вам мицеллярку, которая будет полностью соответствовать вашему типу

кожи и обеспечит достойный уход.