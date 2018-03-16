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Игра теней: как изменить форму носа с помощью татуажа
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Игра теней: как изменить форму носа с помощью татуажа 

WMJ.ru 16 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Перед тем как начинать саму процедуру перманентного макияжа, надо нанести эскиз коррекции носа и утвердить насыщенность света и тени. После этого кожа носа клиента обезболивается специальным кремом. Затем иглой, похожей на широкую кисточку, наносится тонкий и равномерный слой пигментов — от темного к светлому. Процедура обычно длится полтора-два часа. В зависимости от цвета кожи выбирают оттенки на тон темнее и светлее него. Если захочется сделать эффект более четким и ярким, то можно добавить цвет на коррекции. Специалист, как правило, назначает коррекцию не ранее чем через месяц после процедуры. Обычно просят сделать результат ярче через 2,5-3 года.
Пигмент фиксируется в коже за счет коллагеновых и эластиновых волокон. Равномерную фиксацию гарантирует только высокий уровень профессионализма мастера перманентного макияжа. Эффект держится от трех до пяти лет, в процессе которых он равномерно выцветает. Долговременность результата зависит от того, как часто клиент загорает, какие косметические процедуры выполняет на лице и, конечно, от индивидуальных особенностей.
Если ты хочешь, чтобы результат продержался дольше, не забывай пользоваться солнцезащитными средствами в дневное время, так как перманентный макияж выгорает. Также исключи глубокие пилинги и воздействие лазеров.
Есть некоторые противопоказания. Это кожные (дерматологические) высыпания в области проведения процедуры, незажившие рубцы, беременность. Нос — не единственная часть лица, которую можно контурировать с помощью перманентного макияжа. То же самое можно сделать и со скулами. На эту процедуру (перманентный контуринг лица) я тоже получаю патент.
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Текст: Яна Курагина
Фото: Shutterstock/vostock
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