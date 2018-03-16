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Что в составе лучшего средства для удаления макияжа?
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Что в составе лучшего средства для удаления макияжа? 

BeautyHack.ru 16 марта 2018
Фото: BeautyHack.ru
Мечтаете удалять макияж в пару движений? Рассказываем про универсальные средства, которые удивят вас своими возможностями.
В этом сезоне бренд Givenchy представил новую коллекцию средств для снятия макияжа Reday-To-Cleanse, которая заставит вас пересмотреть процесс снятия макияжа. Во-первых, все средства очень просты в использовании. Во-вторых, процесс преращается из нудной бьюти-рутины в быструю и легкую процедуру: инновационные формулы позволяют удалить макияж буквально в одно движение. В-третьих, средства станут венцом вашего бьюти-шкафа за счет минималистичного дизайна, который украсит любую ванную комнату.
Двухфазное средство для снятия макияжа с глаз
Глаза — «слабое звено» в процессе снятия макияжа: они хуже реагируют на раздражители, часто опухают и слезятся, а тушь никак не хочет уходить с ресниц. Но только не с этим средством: в его составе есть легкое сухое масло, которое хорошо реагирует на пресную воду. Оно снимает даже самый сложный макияж с водостойкой тушью, растворяя ее: вы избавлены от необходимости тереть глаза ватным диском. Но перед применением флакон нужно встряхнуть!
Крем-гель для умывания
Средство понравится обладательницам чувствительной кожи. При контакте с водой гелевая текстура волшебным образом превращается в пену, которая мягко, но тщательно удаляет с вашего лица все загрязнения (что мицеллярная вода никогда не сделает до конца). Бонус — pH кожи не будет нарушен, за это отвечает глицерин в составе.
Мицеллярная вода для снятия макияжа
В обычной мицелярной воде хорошо все, кроме состава, который может стягивать и раздражать кожу. Бренд позаботился об этой проблеме, и новое средство сделано на основе чистой воды. В результате мы получаем удаление макияжа, а о стянутости можно забыть: вода поддерживает естественный баланс кожи.
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