Что в составе лучшего средства для удаления макияжа?

Мечтаете удалять макияж в пару движений? Рассказываем про универсальные средства, которые удивят вас своими возможностями.

В этом сезоне бренд Givenchy представил новую коллекцию средств для снятия макияжа Reday-To-Cleanse, которая заставит вас пересмотреть процесс снятия макияжа. Во-первых, все средства очень просты в использовании. Во-вторых, процесс преращается из нудной бьюти-рутины в быструю и легкую процедуру: инновационные формулы позволяют удалить макияж буквально в одно движение. В-третьих, средства станут венцом вашего бьюти-шкафа за счет минималистичного дизайна, который украсит любую ванную комнату.

Двухфазное средство для снятия макияжа с глаз

Глаза — «слабое звено» в процессе снятия макияжа: они хуже реагируют на раздражители, часто опухают и слезятся, а тушь никак не хочет уходить с ресниц. Но только не с этим средством: в его составе есть легкое сухое масло, которое хорошо реагирует на пресную воду. Оно снимает даже самый сложный макияж с водостойкой тушью, растворяя ее: вы избавлены от необходимости тереть глаза ватным диском. Но перед применением флакон нужно встряхнуть!

Крем-гель для умывания

Средство понравится обладательницам чувствительной кожи. При контакте с водой гелевая текстура волшебным образом превращается в пену, которая мягко, но тщательно удаляет с вашего лица все загрязнения (что мицеллярная вода никогда не сделает до конца). Бонус — pH кожи не будет нарушен, за это отвечает глицерин в составе.

Мицеллярная вода для снятия макияжа

В обычной мицелярной воде хорошо все, кроме состава, который может стягивать и раздражать кожу. Бренд позаботился об этой проблеме, и новое средство сделано на основе чистой воды. В результате мы получаем удаление макияжа, а о стянутости можно забыть: вода поддерживает естественный баланс кожи.