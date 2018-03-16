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Весенние сюрпризы: бесплатный антистрессовый массаж рук и экоманикюр! Где такое возможно?
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Весенние сюрпризы: бесплатный антистрессовый массаж рук и экоманикюр! Где такое возможно? 

Peopletalk 16 марта 2018
Фото: Peopletalk
17 марта в салоне Dessange на Лесной улице отметят сотрудничество с итальянской маркой органических лаков для ногтей Fedua. В этот день от компании Beauty Story (в портфеле которой только лучшие бьюти-бренды) всех гостей ждут подарки! Например, можно будет сделать маникюр с экопокрытием, протестировать авторский, антистрессовый массаж рук и спа-уходы на органической косметике Mahash и профессиональных средствах Beauty Story. Кстати, понравившиеся продукты Mahash и Fedua можно будет купить в этот день в салоне!
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Профессиональные консультанты салона и спа-технолог Beauty Story проведут консультации и подберут для тебя средства для домашнего ухода.
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Итак, записывай себе в календарь: 17 марта, улица Лесная, 10/16, салон Dessange, dessange.ru  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vesennie-syurprizy-besplatnyj-antistressovyj-massazh-ruk-i-ekomanikyur-gde-takoe-vozmozhno/
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