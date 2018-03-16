Яркий макияж делает женщину недостойной доверия

Женщинам, которые претендуют на лидерские позиции, следует быть осторожнее с макияжем, обнаружили шотландские ученые.

Психологи университета Эбертей в Данди провели исследование, опубликованное в журнале Perception: как люди воспринимают в большей или меньшей степени накрашенных женщин. Для этого участникам предложили рассмотреть фотографии одних и тех же женщин без декоративной косметики или с макияжем «как на свидание».

Оказалось, что мнение испытуемых о личных качествах женщин очень сильно зависело от присутствия на последних косметики. Тушь, тени и помада автоматически делали изображенных слабыми и не обладающих лидерскими данными в глазах смотрящих. Это несколько удивило авторов эксперимента, ведь в 2016 году похожее исследование Гарвардского университета показало, что, напротив, женщины с макияжем были названы более компетентными и более достойными профессионального роста, чем без него. Возможно, разница была вызвана разной степенью накрашенности: в том же гарвардском исследовании женщины со слишком гламурным макияжем тоже были сочтены участниками недостойными доверия.

Ведущий автор исследования доктор Кристофер Уоткинс предположил, что женщины в вечернем макияже производят впечатление склонных к фривольному поведению на рабочем месте, и в этом причина подспудного недоверия к ним. Очевидно, подчеркнул он, существует грань в макияже, переходить которую нежелательно для профессионального роста.

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