Новейшие техники перманентного макияжа бровей, губ, век и волос

Татуаж бровей

Публикация от ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ❤️ (@onika_elena) Мар 12, 2018 в 1:45 PDT Если вы хотите красивые брови надолго, выбирайте татуаж. Он может держаться более пяти лет. Татуаж выполняется специальной машинкой с иглой. Бояться, что брови после этого станут чересчур яркими, иссиня-черными, не стоит. Сейчас профессионалы работают только с верхним слоем кожи — эпидермисом, новые техники позволяют достигать максимально натурального эффекта. Есть несколько видов татуажа.

Волосковая техника

Мастер прорисовывает буквально каждый волосок. Этим способом можно исправить асимметрию и превратить узкие брови в модные широкие. Перманентный макияж волосковой техникой выполняется как аппаратным методом, так и ручным. Самый популярный — микроблейдинг. При нанесении краски используется ручка с лезвием, которой специалист и «рисует» брови. Они получаются очень естественными. Эффект держится около двух лет.

Шотирование, или растушевка

После шотирования брови выглядят менее натурально, но более эффектно. Кажется, что их немного подкрасили тенями или карандашом. Мастер сначала прорисовывает контур, а потом мягкими, царапающими движениями машинки его заполняет. При растушевке применяется цветовой градиент — брови делают светлее у основания и темнее у кончика.

Смешанная техника

Это смесь волоскового метода и шотирования. Косметолог сначала прорисовывает волоски, а потом применяет технику растушевки — создает между ними тень. Это самая долгая и дорогостоящая процедура.

3D-техника

Это та же самая смешанная техника татуажа бровей с эффектным названием. Цифрой (2D, 6D) салоны выражают обещанный результат — насколько в итоге брови будут густыми и четкими. Чем она выше, тем дороже стоимость.

Губы

Публикация от Перманентный макияж (@yana_pohilova) Ноя 22, 2017 в 4:48 PST Татуаж губ косметологи рекомендуют делать после 35–40 лет, когда губы начинают бледнеть, а контур размываться. На губах делаются микропроколы, в которые заносится красящий пигмент. Сейчас в профессиональных салонах используют только натуральные растительные и минеральные компоненты, чтобы минимизировать вред. Техник существует несколько.

Контур

Тем, кто хочет немного подчеркнуть губы или исправить асимметрию, подойдет контурная техника. Мастер пройдется иглой только по контуру губ естественным оттенком чуть ярче натурального. Губы станут выразительнее.

Контур с растушевкой

Здесь к подводке добавляется шотирование. Губы подчеркиваются по контуру и частично закрашиваются. Мастер подбирает пигмент под цвет ваших губ (или с учетом пожеланий) и растушевывает толстой иглой. Краска наносится примерно на три миллиметра. Так удается визуально увеличить губы и добавить им объема.

АкварельЗдесь пигментом губы закрашиваются полностью, а контур не выделяется. Используется два цвета с разницей примерно в тон. Самый яркий цвет — у контура. Постепенно он бледнеет, что тоже придает объем. Акварельная техника в перманентном макияже — самая незаметная и естественная.3D-техникаЭто самый долгий и кропотливый метод. Мастер полностью закрашивает губы несколькими пигментами. Берется, как правило, три оттенка. Одним прорисовывается контур, а двумя другими — объем. Такой татуаж показан только зрелым женщинам. Эффект длится пять-семь лет.

Веки

Публикация от Татуаж бровей, губ, век Алматы (@tatuazh_almaty_versailles) Сен 17, 2017 в 10:49 PDT Сегодня вовсе не обязательно каждый день по утрам рисовать себе стрелки, ведь идеальные линии можно сделать один раз на несколько лет. Есть и незаметный татуаж век, который способен сделать глаза более выразительными. Разбираем возможные варианты.

Окрашивание межресничного пространства

Эта технология перманентного макияжа подойдет девушкам и женщинам всех возрастов. Мастер проходится пигментом между ресниц, делая линию ярче. С использованием анестетиков процедура совершенно безболезненна. Межресничный татуаж зрительно увеличивает густоту ресниц и позволяет подкорректировать асимметрию глаз.

Стрелки

На веки наносится идеально ровная стрелка. Пигмент вводится маленькой иглой. Во время процедуры может ощущаться легкий дискомфорт. Но здесь нужно помнить, что эффект перманентного макияжа на веках длится три-пять лет. И за это время вам может надоесть ходить со стрелками.

Арт-перманент

Это самый сложный и самый рискованный вид перманента. Мастер создает вам образ на несколько лет — рисует стрелки и тени в зависимости от предпочтений. Для создания такого долгосрочного макияжа лучше обратиться к проверенному мастеру, а перед походом в салон изучить методы сведения татуажа.

Волосы

Публикация от Перманентный Макияж СПб (@artwomen_pm) Ноя 1, 2017 в 11:56 PDT С помощью перманентных техник сегодня можно дорисовать себе волосы. Перманент выполняется по аналогии с татуажем бровей и позволяет скрыть залысины, трихопигментацию или шрамы. Мастер имитирует рост волос на голове.

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