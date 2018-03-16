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Рианна предложила мужчинам накрасить губы
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Рианна предложила мужчинам накрасить губы 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Lenta.ru
В новом рекламном ролике косметического бренда певицы Рианны Rihanna’s Fenty Beauty демонстрируется губная помада для всех полов, сообщает Highsnobiety.
В клипе снялся известный чернокожий Instagram-блогер @BlameItOnKway, который примерил на себя разные оттенки помады RiRi’s Mattemoiselle lipstick. С каждым новым цветом Квэй перевоплощается в новый образ, начиная с инструктора по фитнесу 1980-х годов и заканчивая пародией на африканскую реп-звезду Фокси Браун.
Производитель Rihanna’s Fenty Beauty заявил, что своей рекламной кампанией оспаривает социальные нормы и предлагает представителям всех национальностей и полов пользоваться его продукцией.
В феврале Манхэттенский фотограф-гомосексуалист Томас Эванс сделал серию фотографий с обнаженными мускулистыми мужчинами для акции феминизации Femme The Man. По словам Эванса, его целью было разрушить стереотипы и стереть границы между мужским и женским началом. Он признался, что всю жизнь боролся со своей сексуальностью и теперь пришло время начать ею гордиться.
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