Просто выспалась: как Блейк Лайвли удается так аккуратно делать пластику

Комментирует Анна Харитонова , визажист салона East Side Ostozhenka:

«Анализируя образ Блейк Лайвли, отмечу, что ее внешность олицетворяет естественную природную привлекательность, она далека от клонированных навязанных идеалов красоты. Я не заметила какую-то резкую трансформацию ее образов разных лет на красной ковровой дорожке. Ее волосы неизменны в длине и цвете, а простые приемы в макияже подчеркивают свежесть и благородность лица. Но это не делает Блейк скучной — наоборот, она остается притягательной и сексуальной для окружающих.

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Особенности ее лица — припухшие веки и узкие губы — вовсе не являются ее недостатками. Эти нюансы компенсируются роскошной улыбкой и пронзительным взглядом, а в умелых руках визажиста все эти особенности легко поддаются коррекции.

В макияже глаз актрисы используются накладные ресницы и растушевка теней — все это зрительно распахивает взгляд. Я практически никогда не замечаю ее со стрелкам, зато вечерний макияж Лайвли не обходится без черного карандаша по ресничному контуру. Я считаю правильным в случае Блейк не делать акцент на брови и не перегружать лицо жесткой коррекцией, а придавать свежесть лицу с помощью румян и бронзера. Она избегает ярких оттенках на губах, только иногда предпочитает классический красный».

Комментирует Георгий Даштоян, специалист по пластической и реконструктивной хирургии (кстати, с опытом работы в США):

«Если сравнить то, как выглядела Блейк Лайвли в начале двухтысячных и сейчас, в первую очередь на лице отчетливо заметна ринопластика. Спинка носа стала ровной, очерченной, и нос явно стал более узким. Считаю, что с операцией Лайвли не ошиблась, новый нос ей очень к лицу.

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Больше никаких глобальных перемен на лице актрисы я не вижу, максимум — это инъекционная коррекция скуловой зоны, и, вероятно, подбородка, — он тоже выглядит более очерченным. Интересно, что губы остались прежней формы, вероятно, Блейк считает их своей изюминкой, что, на мой взгляд не напрасно.

У Блек Лайвли довольно полные верхние веки, которые дают ощущение тяжелого взгляда. Здесь тоже я не вижу следов коррекции и необходимости в ней. Все потому, что в целом свежее молодое лицо с очерченными линиями на контрасте с такими веками всегда выглядит очень выигрышно. То есть, при таком контрасте, тяжелые веки не старят Блейк, а, наоборот, молодят, и даже делают взгляд сексуальнее.

Что касается тела, видно, что была перенесена пластика груди. Операция была сделана настолько хорошо и аккуратно, что грудь выглядит не «кричаще», и очень идет актрисе».