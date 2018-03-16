Банки без обманки: средства недели от Ксении Вагнер

Увлажняющий шампунь без сульфатов, аромат счастья и другие находки недели от креативного директора BeautyHack Ксении Вагнер (@kseniavagner).

Внимание-внимание, напомаженный шериф рад сообщить всем жителям Бьютиполиса о задержании следующих фигурантов очередной операции #kseniavagner_БанкиБезОбманки.

Ночная увлажняющая маска Ultra Facial Overnight Hydrating Masque, Kiehl's Прекрасная «домашка» для тех, кто никак не научится наносить вечерний уход в рекомендованное косметологами время — не позже 21.00. Потому что если нанести это желе прямо перед сном, вы просто прилипнете к подушке. Впитывается, несмотря на легкость, долго — полчаса точно. Зато с утра — пээээрсик. Особенно хороша для лета — желеобразная, чуть холодящая, легкая, я задыхаюсь от нежности, от твоей-моей свежести. В составе есть мочевина (urea) — один из самых эффективных увлажнителей (мне этот ингредиент советовал взять на заметку толковый косметолог). В целом — однозначная рекомендация для тех, у кого сухая и склонная к сухости кожа, кто не любит густые кремовые маски, излишнюю пахучесть и переплату за дизайн банки. Тут все по-килсовски честно — цена за не стыдный состав и комфортную консистенцию.

Цена: 1 440 руб.

Увлажняющий шампунь Replenishing Moisture Shampoo, Caviar, Alterna

Во-первых, он без сульфатов. Вообще-то сульфаты — не зло, но после восстанавливающих и «напитывающих» процедур их лучше не использовать, а я как раз сделала такую («Счастье для волос» в Inhype Beauty @inhype.beauty. Во-вторых, — хотя, наверное это все-таки во-первых, — голова после него наглядно демонстрирует всю разницу между шампунем дешёвым и шампунем дорогим. Волосы — как у английской принцессы: нежнейшие, мягкие, блестящие. А главное — живые, прекрасные детской воздушностью и свежестью (чего никогда не дают дешевые шампуни с уймой силиконов). В-третьих, он приятно пахнет морем — но ровно пока вы его вспениваете. На самих прядях — никаких войнушек с ароматом. Объема, правда, не ждите, зато гладкости и послушности — море. В составе средства — экстракт черной икры, масло ши, морской шелк, витамин С.

Цена: 3 010 руб.

Парфюмерная вода Hibiscus Palm, Aerin

Это счастье, господа. Счастья бывают разные, для меня в этом пузырьке с крышкой-апельсинкой — счастье отпускное. Так пахнут сады в жгучий полдень где-нибудь в итальянской провинции, а ты идёшь по ним и ешь грейпфрутовый сорбет. Так пахнет кожа, накупанная в море. И теплый ветер, танцующий в белых занавесках. И букет, собранный детьми на дикой поляне рядом с пляжем. Ну, а если без моих фантазий, то это — жасмин, тубероза и тиаре. Сладкие женщины, обливаемся и машем!

Цена за 50 мл: 9 600 руб.

Бальзам для губ с ананасом, Beauty Bar Смешной кругляш тут же прибрала к рукам #ДусяДочь, но мамаша успела констатировать три факта:

1) эргономичная упаковка, в которую не надо лазить пальцем;

2) приятное маслянистое, но при этом «тонкое» покрытие на губах (состав на 90% из масел)

3) приятный запах ананаса без эффекта «вырви глаз»;

Цена: 290 руб.

Блеск для губ High Shimmering Lip Gloss, Сitrus 4, Bobbi Brown

Естественный и приятный нюд, но при этом губы не теряются на лице и не сливаются с щеками. Мне нравится! Смотрите эффект от блеска на видео ниже (5ый слайд)!

Цена: 1 990 руб.