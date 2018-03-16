Ким Кардашьян посвятила своим волосам завещание

Американская телезвезда Ким Кардашьян объявила, что подготовила завещание, в котором попросила ежедневно делать ей макияж и прическу, если она когда-нибудь сойдет с ума или лишится дара речи. Об этом она рассказала в видеоклипе для издания Elle.

37-летняя звезда американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» заявила, что хочет выглядеть безупречно, что бы с ней ни случилось. «В завещании я сделала специальный раздел о том, что, если вдруг однажды я потеряю рассудок или способность общаться, мне определенно будут нужны мои волосы, мои ногти и мой макияж», — поделилась знаменитость в ролике.

В марте Ким Кардашьян выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий из поездки в Японию. На одном из снимков она позировала топлес. Это фото за несколько часов набрало почти 2,5 миллиона лайков и десятки тысяч комментариев. На фотографии Кардашьян позирует во время ужина. Левую грудь она прикрывает черной миской с лапшой, а правую — прядью волос.