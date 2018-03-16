Ещё
Ким Кардашьян посвятила своим волосам завещание
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ким Кардашьян посвятила своим волосам завещание 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Американская телезвезда Ким Кардашьян объявила, что подготовила завещание, в котором попросила ежедневно делать ей макияж и прическу, если она когда-нибудь сойдет с ума или лишится дара речи. Об этом она рассказала в видеоклипе для издания Elle.
37-летняя звезда американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» заявила, что хочет выглядеть безупречно, что бы с ней ни случилось. «В завещании я сделала специальный раздел о том, что, если вдруг однажды я потеряю рассудок или способность общаться, мне определенно будут нужны мои волосы, мои ногти и мой макияж», — поделилась знаменитость в ролике.
В марте Ким Кардашьян выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий из поездки в Японию. На одном из снимков она позировала топлес. Это фото за несколько часов набрало почти 2,5 миллиона лайков и десятки тысяч комментариев. На фотографии Кардашьян позирует во время ужина. Левую грудь она прикрывает черной миской с лапшой, а правую — прядью волос.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение