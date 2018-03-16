Тело богини: 15 лучших гипоаллергенных средств

Весной мы встречаем не только солнце, но и первые признаки аллергии и раздражений, которые особенно актуальны для девушек в интересном положении. Редакторы BeautyHack выбрали лучшие средства для беременных, девушек с аллергией и раздраженной кожей.

100% натуральный эликсир для кожи лица, тела и волос Legend с сасанква и эфирным маслом розы Legend Elixir, Lundenilona

Приглянется Вам при трех условиях: вы очень (очень!) любите запах розы, маслянистую консистенцию и многофункциональные средства. Марка в первую очередь адресует это довольно текучее маслице тем, кто заботится о волосах — его положено наносить перед шампунем или на ночь, на 8 часов. Но для лица или тела тоже можно использовать — как само по себе, так и с другими средствами.

Мой сценарий — добавлять пару капель в крем для тела, когда хочется большего питания, или каплю в крем для лица за полчаса до выхода на улицу, для дополнительной защиты от погодных условий. Пока не спали морозы — очень кстати.

Цена: 2 400 руб.

Крем для коррекции фигуры Body Modelling Cream, Egia

Тестировала креативный директор BeautyHack Ксения Вагнер

Первое и главное — это счастье для тех, кто терпеть не может отдушки, и неважно по каким причинам, аллергическим или эстетическим (многие, например, не хотят, чтобы средство для тела спорило с парфюмом).

Густая, но не слишком плотная консистенция — тоже хорошая новость, если вы любите насыщенность без жирности. Впитывается в среднем за 10 минут, не оставляет пленки и следов на одежде.

Что касается растяжек, будем реалистами — это генетическая история, и если вы к ней расположены, то никакое средство не поможет, разве что слегка уменьшит масштабы катастрофы. Но средство в любом случае хорошо для беременных (хорошо питает) и особенно кормящих — малыша не отпугнет резкий запах. Ну и герметичная туба сохраняет формулу дольше, чем обычная банка с крышкой.

Цена: 3 850 руб.

Масло для тела Japanese Camelia, Elemis

Вообще это средство рекомендуют беременным для профилактики растяжек. В составе масло камелии, которое богато растительным коллагеном и делает кожу более эластичной. И оно гипоаллергенно, что тоже большой плюс для безопасного использования. С ним даже разрешено делать массаж малышу в первые месяцы его жизни!

Я же первый раз попробовала масло, когда похудела (на целых 10кг!), и на коже появились растяжки. За месяц использования средство визуально уменьшило степень их выраженности, а кожа стала более гладкой и подтянутой.

Наносила массирующими движениями после душа вечером перед сном, чтобы у масла была возможность впитаться и не испачкать одежду. Кожа остается экстра-увлажненной, ведь в помощь маслу камелии добавлено и миндальное. А в цветочный аромат и красивый красный флакон невозможно не влюбиться!

Цена: 3 085 руб.

Успокаивающее средство Créme №2 Cachemire, Payot

Крем №2 — это легендарное средство бренда, созданное Надей Пайо около века назад. Его новое прочтение — Cachemire — объединило в себе и растительные компоненты, и новейшие открытия в области биологии кожи. Средство не зря назвали «успокаивающим» — это микс из питательного масла и крема, мгновенно снимающий покраснения и придающий ощущение комфорта. В составе содержатся пребиотики и пробиотики, защищающие микрофлору кожи, успокаивающее масло ладанного дерева. А экстракт цветов жасмина снимает стресс (что очень актуально весной!). Заметила, что после недели использования кожа стала меньше реагировать на перепады температур и недосып — цвет лица стал более ровным, а про шелушения и вовсе забыла.

Цена: 3 100 руб.

Восстанавливающий крем для лица Ultra Sensitive SOS Cream, Lumene

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Кому как не финнам знать все о чувствительной коже и раздражениях от морозов и метелей? Именно поэтому многие начинают знакомство с маркой Lumene именно с этого бестселлера — восстанавливающего SOS-крема для лица. Название не лукавит — средство действительно восстанавливает баланс влаги даже очень сухой кожи всего за пять минут, что было подтверждено клинически. В основе средства — формула Skin Calming Technology, снимающая раздражения на раз-два, и северная водяника с провитамином B5.

У меня комбинированный тип кожи, но в демисезонный период она часто бывает обезвожена, поэтому плотная текстура и мгновенное увлажнение пришлись кстати.

Понравился и аромат средства: классический запах крема из детства, с которым сразу чувствуешь себя защищенной. Но самый главный плюс — отсутствие жирной пленки на лице. Текстура плотная, но средство быстро впитывается, оставляя после себя только ощущение комфорта и увлажненную кожу.

Цена: около 1 000 руб.

Успокаивающее средство, снимающее стресс и покраснение Crème N°2 Nuage, Payot

У меня очень нежная кожа, которая сразу же реагирует на раздражения и стресс. Когда совсем отчаялась избавиться от покраснений и сухости в период наступления весны, в руки попал этот чудо-крем. Первое, что впечатлило, — невесомая текстура, которая не создает дополнительного трения (те, у кого бывают сильные раздражения и кому больно наносить даже густой крем, меня поймут). Средство очень хорошо увлажняет и успокаивает кожу, попутно восстанавливая баланс микрофлоры, что заметно уже после недели применения.

В целом, в межсезонные периоды крем будет полезен и девушкам с нормальным типом кожи (поможет восстановить ее баланс), и с жирным типом (подойдет в качестве профилактики сухости и увлажнения — такому типу оно особенно нужно). А девушкам в интересном положении — тем более, ведь у кожи появляется дополнительный источник счастливого стресса!

Цена: 3 100 руб.

Успокаивающий мультивосстанавливающий бальзам Cicaplast B5 balsam, La Roche Posay

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Я очень люблю универсальные средства, а этот бальзам — настоящая палочка-выручалочка, особенно для мам. С помощью него можно спасти кожу от стресса и раздражений, увлажнить сухие участки, заживить ранки и царапины. Кроме того, у него есть антибактериальные свойства и его можно использовать для детей с младенчества (например, как крем под подгузник).

У средства мягкая текстура, он не оставляет жирных и липких следов — вы сможете быстро отправиться по делам, а малыш не будет капризничать после нанесения средства. Положила бальзам в косметичку — уверена, оно выручит меня и летом, когда от солнца неминуемо появляются ожоги.

Цена: около 700 руб.

Крем для профилактики растяжек, Mustela

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Во время беременности очень тщательно подхожу к выбору косметики. Состав должен быть без парабенов, фталатов, феноксиэтанола, бисфенолов A и S, кофеина и спирта. Еще обращаю внимание, чтобы он был гипоаллергенным — в такой ситуации лучше не рисковать.

Все средства марки полностью отвечают моим требованиям, но, в первую очередь, обратила внимание на крем от растяжек, потому что моя кожа к ним склонна (хотя я никогда значительно не набирала и не сбрасывала вес).

У средства густая консистенция, а аромат легкий и приятный, напоминает детскую присыпку. Наношу его на область живота и бедра после душа. Он очень быстро впитывается, а кожа становится гладкой и бархатистой. Бонус — он придает ей эластичность и увлажненность. Скрещиваю пальцы, чтобы растяжки не появились!

Цена: около 2 000 руб.

Увлажняющая маска Super Moist Mask, Soskin

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Эту маску производитель советует наносить на обезвоженную, чувствительную, раздраженную кожу. Примерно так мое лицо ощущает себя в конце зимы, который совпал с большим количеством перелетов и перемещений.

После очередного путешествия, резкой смены климата, воды, нескольких полетов и обратного возвращения в холод кожа прямо-таки стала подавать сигналы sos: появились мелкие высыпания и сухость. И я стала использовать маску активнее — три раза в неделю. Она гипоаллергенна, подходит для проблемной кожи (именно такими средствами и славится французский бренд Soskin). Все средства марки создаются по технологии инкапсулирования экстрактов — так все компоненты проникают глубже в дерму.

В случае с этим средством, активно работают масла жожоба, авокадо, зародышей пшеницы, пантенол — они отвечают за гиперувлажнение и восстановление гидролипидного баланса. Мочевина в составе — отличный проводник перечисленных выше компонентов. Если у вас есть покраснения, сухость и высыпания, это средство просто показано к применению. А если вам повезло и весенняя реабилитация кожи проходит без особых проблем, то средство здорово реабилитирует следы усталости на кожи (а они точно есть у всех).

Цена: 2 600 руб.

Сыворотка для упругости бюста, Mustela

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Первое и ощутимое преимущество этого средства — компактная упаковка: сыворотка поместится даже в самую маленькую сумку (чувствую, совсем скоро я буду всегда на бегу!). У сыворотки приятный персиковый оттенок и легкая сладкая отдушка. Консистенция похожа на гель, но она не охлаждает кожу, и пользоваться им очень приятно.

При нанесении чувствую небольшую липкость, но средство быстро впитывается. При регулярном применении кожа стала более подтянутой, и результат заметен сразу — после недели использования. Что важно, у средства абсолютно «чистый» состав, с удовольствием буду пользоваться сывороткой в период лактации, чтобы поддерживать состояние кожи «в форме».

Цена: 2 124 руб.

Интенсивный успокаивающий уход для сверхчувствительной и аллергичной кожи Toleriane Ultra Fluide, La Roche-Posay

Средство уникально — оно поможет успокоить раздраженную кожу комбинированного и жирного типа. У него легкая текстура флюида, уход не содержит парабенов, консервантов и отдушек. Нейросенсин в составе успокаивает кожу, а масло карите и сквален восстанавливают гидролипидную мантию.

Впитывается средство за 5-10 минут, образуя на лице защитную пленку. Но она не доставляет дискомфорта, а дает ощущение, что кожа защищена от всех негативных факторов окружающей среды. После использования вижу на лице легкий сатиновый блеск: думаю, что для жирной кожи он будет тяжеловат. Но флюид легко спасет раздраженную и поврежденную кожу — уже после трех применений вы видите результат: покраснения уходят, а кожа становится более гладкой.

Я нашла еще один способ применения — использовала после чистки лица в качестве sos-средства. Уход отлично восстановил мою кожу, ликвидировав очаги красноты и раздражения. Буду использовать его и после других косметологических процедур!

Цена: 1 560 руб.

Успокаивающий и увлажняющий крем Remedy Cream, [сomfort zone]

Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова

Remedy — новая линейка средств бренда, созданная специально для чувствительной кожи. Но многие девушки и с нормальным, комбинированным или жирным типом сталкиваются с покраснениями, шелушениями, зудом и стянутостью. Этот крем может справиться со всем!

В составе — естественный пребиотик, который стабилизирует экосистему кожи во время стресса или воздействия внешних агрессивных факторов (такие моменты случаются с нами каждый день, а ведь именно они провоцируют все неприятности на лице!). Растительные экстракты мирабилиса и мексиканского иссопа успокоят кожу, масло марулы укрепит ее защитный барьер.

Что ценно, у крем нет запаха, а тюбик сделан с очень удобным дозатором, который позволяет выдавить столько средства, сколько нужно.

При нанесении кажется, что крем плотный, но уже через несколько секунд впитается, оставляя после себя гладкую и очень мягкую кожу. Наношу средство утром, и увлажнения хватает до самого вечера. Заметила, что средство дополнительно борется с жирным блеском (у меня он иногда появляется в течение дня) и не забивает поры.

Цена: около 4 000 руб.

Лосьон для тела и рук успокаивающий «Лаванда», Ausganica

Я — поклонник косметики с натуральным составом, поэтому средство понравилось мне сразу: оно содержит более 90% сертифицированных органических ингредиентов. Помимо отличного увлажнения, которое сохраняется надолго, заметила еще один большой плюс — яркий аромат лаванды — натуральный антистресс.

За одно применение лосьона вы получаете двойную дозу релаксации — успокаиваете кожу и нервы. Состав средства направлен еще и на защиту кожи: в нем можно найти сок листьев алое, экстракт календулы, масла ромашки, ладана и арганы.

Цена: 2 050 руб.

Масло для груди в период лактации, Weleda

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Средство понравилось мне по трем причинам. Первая — натуральный состав, что особенно важно в период лактации. Вторая — свойства средства: оно дополнительно стимулирует образование и отток молока, деликатно подоготавливая грудь к кормлению (а для этой нежной области это особый стресс). Третья — оно заботится о состоянии кожи, питая и увлажняя ее, за что отвечают масла фенхеля и тмина. Периодически делаю легкий массаж с этми маслом, и заметила, что грудь стала более упругая, а масло миндаля расслабляет мышцы, что значительно облегчает процесс лактации и придает коже упругость.

Цена: 950 руб.

Моделирующий, питательный крем для тела Synergie Massage, Salin De Biosel

Salin De Biosel — бренд профессиональной косметики, которому отдают предпочтение многие SPA-салоны и отели по всему миру. Питательный крем Synergie Massage — мое первое знакомство с маркой, которая делает ставку на натуральные составы (более 100 растительных экстрактов) и инновационные эксклюзивные комплексы (более 20).

Я не аллергик, но в начале весны обезвоженная кожа требует особого к себе отношения (на «Вы» и шепотом) — стоит один раз проигнорировать увлажнение, как она тут же передает «привет» шелушениям и красным пятнам. Несмотря на то, что базовая функция Synergie Massage — восстановление упругости, с питанием крем справился на 100 баллов. У средства отличный состав — содержит все необходимое для восстановления и увлажнения: экстракт корня лопуха, алоэ, кожуры ананаса, масло манго, какао, жожоба.

Крем с легкой текстурой хорошо впитывается и оказывает терморегулирующее действие (вы не ослышались): воспаленные участки кожи охлаждает, снимая жжение, на холодные оказывает согревающее воздействие. У Synergie Massage выраженный лимфодренажный эффект — после недели использования кожа становится более ровной, гладкой и упругой.

Цена: по запросу