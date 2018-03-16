Как и чем удалять нежелательные волосы

Для удаления волос на теле и лице существует множество гаджетов и процедур. Запутаться во всем этом можно без особых усилий. Так что мы решили рассказать тебе про существующие варианты домашней эпиляции.

Эпилятор для лица