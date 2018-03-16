Как и чем удалять нежелательные волосы 

Для удаления волос на теле и лице существует множество гаджетов и процедур. Запутаться во всем этом можно без особых усилий. Так что мы решили рассказать тебе про существующие варианты домашней эпиляции.
Эпилятор для лица
Эпиляторы для тела существуют уже давно, и ты наверняка слышала о них. А вот аналогичный гаджет для лица появился совсем недавно, но уже успел покорить многие женские сердца. Твое — следующее в очереди. Можешь выкинуть все свои пинцеты, щипчики и даже восковые полоски, ведь с помощью такого девайса можно убрать даже лишние волосы в районе бровей. А еще этот гаджет удаляет волоски с корнем, так что об этой процедуре ты сможешь забыть на недели две-три так уж точно. Гаджет может избавить тебя от любы волос на лице, при этом никакого неприятного раздражения не останется. А все потому что эпилятор устроен так, что крутящийся механизм не дотрагивается до твоей кожи. Кроме того, он сможет попасть даже в труднодоступные места (например, в нос), а все благодаря удобного дизайну. И зовут этот гаджет — Braun Face SE 832s. Его преимущество в том, что ко всему прочему в наборе есть специальная насадка для очищения пор. С ее помощью ты даже сможешь сделать пилинг. К тому же удобный дизайн этого эпилятор создан специально для того, чтобы гаджет поместился в твою сумочку. Бери его с собой куда угодно. Эпилятор для тела Более знакомый для нас гаджет — это эпилятор для тела. Как они только не поменялись со времен своего появления. Но, поверь, конечный вариант наиболее удобный и безболезненный. Итак, какие же у него преимущества? Во-первых, он дает долгосрочный результат. Эпилятор вырывает волосы с корнем, поэтому отрастают они в разы медленнее, чем после бритья. А со временем вообще становятся более тонкими и светлыми, потому что волосяные луковицы от такой процедуры ослабевают. Во-вторых, его удобно использовать самостоятельно, и эта процедура не займет у тебя много времени (вместо поездки в салон можно просто отправиться в свою любимую ванну). Если ты будешь использовать его в воде (большинство современных моделей позволяют это делать), то болезненных ощущений практически не почувствуешь. Круто же? И ноги гладкие, и никакой боли. А вот у новой модели эпилятора Braun Silk-epil 9 SkinSpa есть еще и несколько насадок в наборе, с помощью которых ты сможешь сделать глубокий или мягкий пилинг. Очищать кожу этими щеточками рекомендуется за сутки до эпиляции, тогда результат порадует тебя еще больше. А еще теперь тебе не придется отращивать волосы на ногах и превращаться в Йети накануне следующего сеанса эпиляции. Все это потому что гаджет от Braun захватает даже самые короткие волоски. Даже твоя зона бикини не осталась без внимания бьюти-индустрии. Для нее придумали стайлер, а у некоторых брендов это называется триммер. Как можно догадаться, выполняет он те же функции, что и эпилятор, — удаляет волосы. Так в чем же его отличие? Он не вырывает волосы с корнем, а подравнивает или сбривает их (по твоему желанию). Так что если ты любишь поэкспериментировать с дизайном, сделать необычную интимную стрижку и не вырывать волосы испытывая сильную боль, — этот гаджет для тебя. Стайлер от Braun Silk-epil FG 1100 обладает несколькими насадками — головка для точечного удаления волос, два гребня для интимной стрижки и насадка Т-образной формы. То есть функций довольно много. Небольшой лайфхак, который сделает этот гаджет еще более универсальным: насадкой для точечного удаления волос можно привести в порядок даже брови — такая она узкая и удобная в использовании. Фотоэпилятор Пожалуй, самый необычный и непонятный гаджет для домашний эпиляции — это фотоэпилятор. В салонах уже давно существует процедура фотоэпиляции. Ее принцип заключается в том, что волосяная фолликула (луковица) подвергается воздействию светового луча и умертвляется. То есть происходит вспышка света, тепло по стрежню волоса поступает в фолликулу и вызывает гибель клеток, которые ответственны за рост волос. Процедура довольно болезненная и продолжительная (надо пройти целый курс). Но теперь ты можешь сэкономить деньги (и время) и делать фотоэпиляцию дома. Правда мощность домашнего гаджета не такая сильная, как у прибора в салоне, поэтому времени на это уйдет чуть больше. Но зато это будет не так больно. После вспышки света ты почувствуешь тепло под кожей, а не сильную боль. Единственный минус — фотоэпиляция работает только на темных волосах, на светлые пигменты прибор не реагирует. И Braun опять нас удивил своими новшествами — в арсенале бренда ты найдешь такой фотоэпилятор Silk-expert IPL BD5008 для домашних процедур, про который мы только что тебе рассказали. Его можно использовать на любом участке тела — ощущения будут одинаковыми, как, впрочем, и эффект. К тому же этот гаджет почти все сделает за тебя: определит мощность, среагирует на сильное давление и позволит следить за количеством процедур в специальном приложении. Эпиляцию воском лучше не совмещать с использованием фотоэпилятора, потому что тогда эффекта придется ждать дольше. А вот брить ноги станком можно сколько угодно. Самый знакомый и понятный способ удалить волосы с тела — это, конечно, бритва. Быстро, просто и, главное, абсолютно безболезненно. Различных бритв на бьюти-рынке огромное множество, и ты, наверное, уже нашла свою единственную, с которой не можешь расстаться. Даже берешь ее с собой во все поездки. Но большие бритвы везти куда-то не так удобно, как маленькие. Gillette Venus позаботился о твоем комфорте и создал мини-версию Embrace Snap для дамской сумочки. Она не менее удобная и эффективная, чем полноразмерный аналог. Вот только носить такую бритву можно в специальной коробке и брать с собой даже на работу (мало ли нечем будет заняться в течение рабочего дня). Не переживай, дизайн придуман так, что процесс будет комфортным и быстрым. Ошибки, которые совершают девушки во время бритья Большинство девушек бреют ноги с помощью станка, но допускают некоторые грубые ошибки. Обязательно изучи их и больше никогда не совершай. Используешь шампунь или гель для душа во время бритья Многие девушки забывают или просто не хотят приобретать специальный гель для бритья, заменяя его шампунем или средством для душа. Эта самая неочевидная, но довольно грубая ошибка. Дело в том, что гели для душа и шампуни созданы для того, чтобы удалять с поверхности кожи масло и жир. А во время бритья кожа и так сохнет, потому что удаляются клетки с ее поверхности. То есть при использовании гелей и шампуней ты сильно пересушиваешь кожу и нарушаешь ее водный баланс. В состав гелей для бритья входят все необходимые компоненты, которые ухаживают за кожей и не дают ей сильно сохнуть или шелушиться после бритья. Если регулярно закупаться средством для бритья уж очень лениво, ты можешь пользоваться станком, на котором уже есть специальный гель. Бреешься без воды А есть и такие дамы, которые вовсе не используют воду во время бритья. Так делать тоже нельзя. Вода обеспечивает плавное скольжение и более комфортный процесс. К тому же кожа не травмируется. А вот бритье «на сухую» может привести к раздражению и шелушению. Используешь бритву бойфренда, у которой мало лезвий Если под рукой оказалась только бритва бойфренда, не стоит сиюсекундно хватать ее. Ведь тут есть один главный нюанс. Ты наверняка замечала, что на женских бритвах намного больше лезвий, чем на мужских. Почему? Потому что чем больше лезвий, тем меньше давление на кожу. А значит, меньше вероятности порезаться или поцарапаться. Конечно, в крайнем случае, можно одолжить станок у бойфренда, но лучше не увлекайся. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram! Текст: Кристина Ящанина Фото: архивы пресс-служб