«Это не Надя!»: новый образ Сысоевой огорошил ее поклонников

Актриса юмористического жанра Надежда Сысоева снова разочаровала своих поклонников в сети. На этот раз поводом для критики стала фотография артистки, выложенная в Инстаграм и получившая множество негативных откликов. Подписчики девушки посчитали, что ее макияж совершенно не подходит ей и попросту состарил знаменитость.

Еще несколько дней назад телеведущая и участница шоу «Comedy Woman» подверглась нападкам со стороны Интернет-пользователей за снимки со своим мужчиной, на которых они предстали в образах персонажей Светланы Светличной и Юрия Никулина в комедии «Бриллиантовая рука». Тогда подписчики Сысоевой, особо не церемонясь, высказали все, что думают. Сейчас история практически повторилась. Но на этот раз Надежда просто выложила в сеть свою фотографию и решила рассказать про свои опоздания. «Собираться 3 часа и … Опоздать. Ну, вот неделя у меня странная… Забываю, опаздываю! Наверное, я что-то делаю не так, раз из рук все валится»

Но подписчики юмористки практически не обратили никакого внимания на ее слова. Их взоры приковал сам образ, в котором Сысоева предстала перед ними. И тут уж они нашли много поводов придраться к звезде популярного комедийного телешоу. А некоторых и вовсе напугал вид знаменитости. «Кошмарный макияж! Ей не идет!» «Авитаминоз» «Ужас!» «Этот мейк изуродовал!» «Не узнали! Ребёнок сказал, что это не Надя!» «Надюш, мейк старит! И сильно!» «Почему все мейкаперы одинаково красят всех? Они что, все работали раньше в музее мадам Тюссо? Ни румянца тебе и свежей кожи…» Подписчики также обратили внимание и на перебор с эффектами на фото. Особо им не понравилось то, что на снимке, по их мнению, «отрезана» часть скулы и слишком много ретуши для обычного снимка.

Кстати, не так давно Надежда показала поклонникам фотографию, на которой она предстала без макияжа. Тогда юмористка сама довольно иронично высказалась о себе без косметики.