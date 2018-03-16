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Бьюти-образы с Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которые стоит повторить
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Бьюти-образы с Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которые стоит повторить 

Журнал ОК! 16 марта 2018
На Mercedes-Benz Fashion Week Russia российские визажисты показали собственные версии актуальных мировых бьюти-тенденций. Мы собрали для вас самые удачные.
Круговая обводка
Несмотря на внешнюю специфичность, круговая обводка подходит всем. Пара деталей, о которых стоит помнить: не занижайте стрелку во внешних уголках и обязательно переносите оттенок чуть ниже линии роста ресниц, чтобы визуально увеличить глаза (а не наоборот).
Kondakova
Перламутровые губы
Матовые помады с металлизированным финишем уже давно для нас не эксклюзив, но на губах они смотрятся всё так же волшебно, как и в самый первый раз. Еще один очевидный их плюс в том, что с таким эффектом можно позволить себе вообще не красить глаза. Имейте в виду на случай, когда времени на макияж будет в обрез.
Atelier B By Gala
Сливовые смоки-айс  Ходовой вариант для тех, кто до сих пор боится смешивать оттенки серого. Красно-пурпурная гамма выглядит модно, выгодно оттеняет любой цвет глаз и не требует точности в растушевке (за редкими исключениями).
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Чистое лицо
Если вы ухаживаете за кожей с завидной дотошностью, нет смысла без причины перегружать ее макияжем. Чтобы выглядеть свежо, достаточно выровнять тон с помощью легкого оттеночного флюида, деликатно нанести румяна на яблочки щек, зафиксировать брови гелем и подкрасить ресницы тушью.
H. A. R. D
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