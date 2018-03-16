Что нужно знать о лифтинге лица

Появление морщин — это первый признак старения. После 30 лет кожа теряет упругость, что обусловлено снижением концентрации в ней коллагена и эластина. В таких случаях продлить молодость кожи помогает лифтинг лица. Лифтингом называется процесс омоложения кожи, осуществляемый благодаря ее подтяжке, что позволяет бороться с возрастными изменениями, а также держать мышцы и кожу лица в тонусе.

Классификация лифтинга

круговая подтяжка;

лифтинг эндоскопический;

армирование кожи нитями.

Безоперационный лифтинг может быть:

лазерным;

микротоковым;

ультразвуковым;

радиоволновым (rf лифтинг);

фотолифтинговым. Существует операционный лифтинг и безоперационный. В первом случае это операция, которая выполняется только в условиях клиники, вмешательство осуществляет пластический хирург. Безоперационный лифтинг может выполняться как в условиях клиники пластической хирургии, так и в салонах красоты. Безоперационный лифтинг включает в себя: аппаратный лифтинг и инъекции различных препаратов, повышающих тургор кожи. Операционный лифтинг подразделяется на несколько видов:

Также существуют: плазмолифтинг (инъекции плазмы крови);

биоревитализация (инъекции гиалуроновой кислоты).

Операционный лифтинг

Круговая подтяжка

Круговая подтяжка лица — это самая травматичная операция, выполняемая под общим наркозом. С ее помощью удается хирургическим путем подкорректировать: шею (передняя и боковые поверхности), центральную часть лица, лобно-височные области, уголки рта, носогубная область, щеки и брови. Кожу зашивают косметическими швами, которые практически не видны после полного заживления ран. Операцию выполняют в условиях стационара, длительность ее составляет 2 — 4 ч. Реабилитация после операции длительная — не менее 2 месяцев, после того, как швы снимают, гематомы рассасываются, а отеки уходят можно оценить окончательный результат лифтинга (как, правило, не раньше, чем через полгода после операции). Круговая подтяжка может быть 2 видов: smas лифтинг и поверхностный лифтинг. При smas-лифтинге операция распространяется на мышечную и жировую ткань, позволяет устранить даже очень серьезные проблемы (обвисаниекожи, глубокие морщины), при поверхностном лифтинге операция не распространяется глубже подкожного пространства (рекомендована при небольших возрастных проблемах). Стоимость операции — 108 — 276 тыс. руб. Отзывы пациенток, которые перенесли данную процедуру положительные, эффект после такой операции очень заметен — внешность становится моложе на 10 — 15 лет. Эффект «молодости» после операции достаточно длительный — 7 — 10 лет. Операция рекомендована пациентам старше 40 лет.

Эндоскопический лифтинг

Эндоскопический лифтинг — это малоинвазивная операция, при которой на коже делают крошечные надрезы, которые заживают без формирования рубцов. Такой лифтинг рекомендован при незначительных возрастных изменениях (небольшие морщины на лбу, складки возле носа, опущение бровей). Срок реабилитации после операции составляет 1,5 месяца. Стоимость эндоскопического лифтинга составляет 190 — 200 тыс. руб. и выше. Метод очень эффективный (до 7 — 10 лет). Кроме лифтинга метод позволяет хорошо моделировать контуры лица.

Нитевой лифтинг

Нитевой лифтинг также относится к малоинвазивным, но достаточно эффективным процедурам, позволяющим выполнить подтяжку лица и смоделировать его контуры. Во время данной технологии под кожу вживляются тонкие нити, создающие эффект армирования. Материал нитей — гиполлергенный (золото, полипропилен, капролак), обладающий биосовместимостью с человеческим организмом. Эластичными иглами нити заводятся под кожу, после процесса заживления вокруг нитей образуются прослойки соединительной ткани, обладающей поддерживающим эффектом (кожа не провисает). Нити могут быть изготовлены из рассасывающихся материалов (через полгода распадаются прямо в толще кожи) и нерассасывающихся. Выполняют нитевой лифтинг под местной анестезией. Период реабилитации после операции короткий — не более недели, полное восстановление наступает через 2 недели. Стоимость нитевого лифтинга составляет 150 — 230 тыс. руб. Этот метод менее травматичный, чем круговая подтяжка лица, поэтому является его альтернативным вариантом. Эффект «молодости» после процедуры составляет около 3 — 5 лет.

Безоперационный лифтинг

Аппаратная подтяжка лица осуществляется с помощью оборудования, оказывающее на кожу разные типы воздействий. Выполняют аппаратный лифтинг в условиях салонов красоты и на базе пластических центров и клиник. После аппаратного лифтинга нет периода длительной реабилитации, в анестезии нет необходимости (иногда используется местный анестетик), а стоимость аппаратных технологий дешевле, чем операций.

Лазерный лифтинг

При лазерном лифтинге на кожу воздействует луч лазера, в процессе этого выделяется тепловая энергия, оказывающая естественное омоложение. После процедуры кожа становится упругой, в ней усиленно синтезируется коллаген, морщины разглаживаются, происходит улучшение кровообращения, выравнивание цвета кожи гомогенизация ее структуры. Реабилитация после процедуры не нужна, отмечается легкая гиперемия кожи, которая быстро проходит. Эффект после лазерного лифтинга заметен сразу. Цены на лазерный лифтинг — около 50 тыс. руб. за 1 час. Это достаточно эффективный метод, при правильном уходе за кожей, удается сохранить ее молодость и упругость на протяжении 1 — 3 лет.

Микротоковый лифтинг

При микротоковом лифтинге на кожу оказывают воздействие микротоками, с их помощью кожа и мышцы приходят в первоначальный тонус. Микротоки помогают улучшить лимфодренажную функцию, убрать отеки, улучшить кровообращение. Удачной считается комбинация использования микротоков с дополнительным применением специальных масок и сывороток. Во время процедуры пациент ощущает небольшую вибрацию. Одного сеанса такого лифтинга недостаточно, на протяжении месяца необходимо пройти курс из 6 — 10 процедур. После полного курса кожа выглядит помолодевшей, исчезают мелкие морщины и отеки под глазами. Средняя цена одной процедуры микротокового лифтинга составляет около 3 — 5 тыс. руб. Данный тип лифтингануждается в регулярном поддерживающем эффекте (раз в месяц) и в дополнительных коллагеновых масках. Эффект длится около 1 — 2 лет.

Ультразвуковой лифтинг

Это аппаратный метод, который позволяет воздействовать на кожу и подкожную клетчатку. Ультразвук стимулирует колллагено— и эластиносинтез, процесс восстановления волокон занимает несколько месяцев (2 — 3), поэтому будет казаться, что человек с каждым днем молодеет. Длительность процедуры составляет 30 — 60 минут. После такого лифтинга достигается устойчивый эффект, имитирующий операционную подтяжку. Отмечается небольшое покраснение кожи после процедуры, которое проходит через несколько часов. К сожалению, после 50 лет ультразвуковой лифтинг считается неэффективным, его рекомендуется делать в 40 — 45 лет. Стоимость ультразвукового лифтинга (средняя цена) составляет 85 — 100 тыс. руб. (за 60 — 90 мин.). Это очень эффективный метод, иногда его называют безоперационным SMAS-лифтингом. Устойчивый эффект от его выполнения длится 2 — 3 года.

Радиоволновой лифтинг

Радиоволновой лифтинг (также называется RF-лифтингом) — это метод воздействия током высокой частоты. Эти импульсы оказывают на клетки коллагена тепловой эффект и стимулирует коллагеногенез. RF-лифтинг обладает уникальным пролонгированным эффектом, схожим с лазерным лифтингом, при котором омолаживающий эффект нарастает со временем (на протяжении 2 — 3 месяцев). Сеанс RF-лифтинга длится 20 — 30 мин., рекомендуемый возраст для проведения процедуры — 30 — 60 лет. Стоимость RF-лифтинга — около 5 — 6 тыс. руб. (30 мин.). Эффект от данной процедуры сохраняется от 1 до 3 лет.

Фотолифтинг

Фотолифтинг позволяет омолодить кожу благодаря воздействию светотепловых импульсов. Эффект данного аппаратного лифтинга опять же основан на тепловом воздействии, в которое превращается свет при проникновении в глубокие слои кожи, что и ускоряет обновление клеток. Под действием световых импульсов исчезают пигментные пятна, сосудистые звездочки, происходит разглаживание морщин, цвет лица выравнивается, освежается. Фотолифтинг выполняется курсом по 4 — 10 процедур, один сеанс длится около получаса. Стоимость процедуры фотолифтинга 5 — 7 тыс. руб. и выше. Его рекомендуют делать пациентам старше 35 лет, кожа после фотолифтинга сохраняет здоровье и красоту на протяжении 1 — 2 лет.

Плазмолифтинг

Плазмолифтинг (инъекционный метод) основан на введении в организм плазмы крови, содержащей тромбоциты (клетки, регулирующие свертываемость крови). Тромбоциты также повышают деление клеток кожи и подкожной клетчатки. При введении плазмы происходит образование новых клеток и ускоряется естественная регенерация. У пациента берут кровь (8 — 40 мл), которую центрифугируют и делают из нее косметические инъекции, содержащие высокую концентрацию тромбоцитов. Плазмолифтинг проводят курсом в 4 — 8 процедур (инъекции делают раз в неделю). Результат лифтинга заметен уже через 2 недели. Плазмолифтинг является дорогим удовольствием — стоимость его составляет 6 — 9 тыс. за один сеанс. Эффективность метода — 1 — 2 года.

Инъекции гиалуроновой кислоты

Это один из самых популярных методов подтяжки кожи лица. Гиалуроновая кислота является известным антиоксидантом, который замедляет процесс старения, увлажняет и омолаживает кожу. После биоревитализацииисчезают участки гиперпигментации, разглаживаются морщинки, расширенные кожные поры становятся малозаметными. Длительность эффекта от таких инъекций составляет 6 месяцев. Для достижения нужного эффекта выполняют 2 — 3 процедуры с перерывом в 14 дней. Средняя цена одной инъекции — 5 — 10 тыс. руб. Биоревитализация позволяет сохранить красоту кожи на срок до 6 месяцев.