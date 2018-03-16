Цветет и пахнет: 42-летняя Анджелина Джоли появилась на страницах русского Vogue в розовом платье принцессы и с начесом 

Анджелина Джоли стала героиней апрельского выпуска российской версии Vogue. В интевью актриса рассказала о воспитании детей, любимых запахах, воспоминаниях и жизненном кредо. В Instagram журнала появилось фото актрисы, на котором она запечатлена в воздушном розовом платье. Съемка сделана для Guerlain. Анджелина является лицом нового цветочного аромата Mon Guerlain. Но не всем поклонникам актрисы понравился образ звезды. По словам пользователей Сети, им непривычно видеть актрису в наряде подобного цвета, а также некоторые отмечают, что подобное платье испортило утонченный образ матери шестерых детей. А как тебе такой образ Джоли, нравится? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram, Global Look Press