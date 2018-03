Гидрофильные масла: почему они лучше других средств для демакияжа

О таком бьюти-продукте, как гидрофильное масло, наслышаны многие. Только мало кто принимает его в свою коллекцию средств для демакияжа, думая, что оно оставит жирную пленку на коже, а с ним и другие проблемы. Но так ли это? В чем его особенности? Чем гидрофильное масло лучше других средств для снятия макияжа? Давайте разбираться. Как это работает

Гидрофильное масло, как и многие другие инновационные бьюти-продукты, пришло к нам из Азии, где девушки с особым трепетом относятся к уходу за собой. Оно представляет собой не что иное, как смесь масел, витаминов, минералов и эмульгаторов. Более того, гидрофильное масло любит воду. И это не преувеличение: в переводе с греческого hydor — «вода», philia — «любовь», а сочетание этих двух слов превращается в единое hydrophilic, т. е. «любовь к воде».

Попадая на кожу, средство легко растворяет любые компоненты, содержащиеся в косметике, а при соприкосновении с водой, словно по взмаху волшебной палочки, превращается в очищающее молочко, которое бережно снимает уже расщепленные ингредиенты. Вам даже не придется прилагать усилий и втирать его в кожу — достаточно провести пальцами по массажным линиям, равномерно распределив масло, после чего смочить пальцы в воде, и снова пройтись по тем же линиям, и в конечном итоге — умыться теплой водой. Все! Никаких следов, разводов, жирных пятен и себума — кожа будет чистой, гладкой и увлажненной одновременно. Чем отличается от растительных масел

Во-первых, гидрофильное масло действует только на поверхности кожи, а растительное проникает в глубокие слои эпидермиса, таща всю грязь за собой.

Во-вторых, гидрофильное масло быстро связывает молекулы кожных загрязнений, а также косметических компонентов, благодаря чему можно легко смыть косметику, а растительное не предназначено для снятия косметики, из-за чего оно будет долго гонять по лицу загрязнения, прежде чем они окончательно удалятся.

В-третьих, гидрофильное масло легко смывается водой, оставляя вместо себя ощущение чистоты и свежести, а растительное после умывания — жирную пленку.

В-четвертых, гидрофильное масло сохраняет естественный для кожи pH-баланс, не иссушая ее, как это часто бывает с растительными маслами.

В-пятых, в отличие от растительного, гидрофильное масло не заставляет кожу вырабатывать больше жира, чем это необходимо. Чем лучше молочка для снятия макияжа

Молочко не всегда с первого раза удаляет все загрязнения с кожи, особенно если было нанесено несколько слоев косметики или вы использовали профессиональные, стойкие и очень плотные средства. Точно так же, как и растительное масло, молочко имеет глубокие проникающие возможности — оно быстро впитывается в кожу вместе с загрязнениями, которые не были удалены с лица. Кроме того, молочко может оставлять после себя ощущение липкости, жирности, даже тяжести. Некоторые девушки отмечают, что, несмотря на впечатляющие увлажняющие способности молочка, после него на коже остается ощущение сухости и шелушения. Чем лучше лосьона и тоника для снятия макияжа?

Лосьон и тоник, подобно молочку, не всегда могут удалить макияж с первого раза — на это, как правило, требуется несколько ватных дисков и недюжинное терпение. Также эти два средства не подходят девушкам с чувствительной и сухой кожей лица, поскольку главная задача тоника и лосьона — удалить кожный жир, нормализовать работу сальных желез и как можно дольше оставить после себя ощущение чистоты. Чем лучше мицеллярной воды

Мицеллярная вода благодаря мицеллам не растворяет, а притягивает к себе загрязнения, не оставляя после себя никаких разводов и остатков на коже, а также нормализует работу сальных желез. Только есть одно НО — это все работает только в случае правильного использования мицеллярной воды. Дело в том, что мицеллы притягивают к себе жир, загрязнения и макияж, но после этого остаются на коже, вызывая воспаления и раздражения. Если вы не заметили, то после удаления макияжа мицеллярной водой ватный диск остается практически чистым, чего нельзя сказать о том же молочке. Получается, вы визуально кожу очистили, заставили мицеллы сработать, но не смыли их вместе с остатками грязи. Так что после снятия макияжа мицеллярной водой нужно обязательно умыться водой обычной, еще лучше — воспользоваться очищающей пенкой. Только тогда процедуру снятия макияжа можно будет считать завершенной. С гидрофильным маслом такой проблемы нет: оно с самого начала не скрывает, что его нужно «взбить» водой до состояния легкой пенки и смыть, причем повторного ополаскивания лица не потребуется. Основные преимущества гидрофильного масла

Универсальность. Оно подходит для любых типов кожи. Несмотря на жирную консистенцию и вопреки ошибочному мнению, что масло забивает поры, оно, наоборот, эффективно вытягивает из пор загрязнения, нормализует выработку кожного сала и избавляет от жирного блеска. Но это касается только тех масел, которые, кроме основного компонента, содержат экстракты трав.

Омоложение. Благодаря выраженным питательным и увлажняющим свойствам гидрофильное масло разглаживает мелкие морщинки, придает коже лица приятный оттенок и выравнивает тон.

Многофункциональность. Очищающие свойства гидрофильных масел можно использовать не только для снятия макияжа, но и в качестве геля для душа, а также детокса для волос.

Оздоровление кожи. Гидрофильное масло зарекомендовало себя с лучшей стороны в качестве ухаживающего и антибактериального средства. С его помощью сужаются поры и даже лечится угревая сыпь.

Качественное очищение. Гидрофильное масло — единственное в своем роде средство, которое может с первой попытки справиться с любым загрязнением, а также без труда избавить кожу от водостойкого и профессионального макияжа. Одно НО!

С помощью гидрофильного масла пусть и можно удалять макияж с глаз, но делать это не очень удобно. Во-первых, это занимает намного больше времени, чем смывание тональных средств и помады. Во-вторых, масло может затекать в глаза, образуя жирную пленку. В-третьих, оно не всегда полностью удаляет тушь и подводку, оставляя под глазами следы в стиле панды. 5 лучших гидрофильных масел

Camomile Silky Cleansing Oil, The Body Shop

Мягкое гидрофильное масло, которое справляется с любыми загрязнениями всего за несколько секунд. Несмотря на легкую консистенцию, средству подвластна даже водостойкая косметика: плотный тональник, BB-, CC— и DD-кремы, тинты и глейды для губ, суперстойкие матовые помады и даже тушь. Вам всего-то нужно нанести масло не пальцами, а приложить щедро смоченный в нем ватный диск на несколько минут, после чего смыть остатки водой. Средство безупречно очищает и хорошо питает кожу, не оставляя жирных следов и ощущения липкости. Единственный минус, который отмечают некоторые девушки, — выраженный запах, приходящийся по душе не всем. Не содержит растительных жиров, парабенов, сульфатов, силиконов и глютена.

Гидрофильное масло Camomile Silky Cleansing Oil, The Body Shop (990 руб.)

Stripped Off Cleansing Oil, NYX

Отличное гидрофильное масло по привлекательной цене. Оно появилось на косметическом рынке относительно недавно, но уже успело занять свою нишу. У масла довольно приятная на ощупь консистенция, которая удаляет даже стойкий макияж. Средство легко смывается водой, дает ощущение чистой и ухоженной кожи. Плюсом является и то, что бьюти-продукт не забивает поры и даже немного сужает их, устраняет жирный блеск и не нарушает естественный pH кожи. Флакончик с маслом расходуется довольно экономично, а само средство не имеет ярко выраженного аромата.

Гидрофильное масло Stripped Off Cleansing Oil, NYX (800 руб.)

Take The Day Off Cleansing Oil, Clinique

Гидрофильное масло этой марки не имеет отдушек, поэтому абсолютно не раздражает своим запахом — его просто нет. Текстура у средства шелковистая, воздушная, мягкая, при соприкосновении с кожей превращается в тающее молочко, которое с легкостью растворяет любые загрязнения и хорошо смывается обычной водой. В результате кожа становится чистой, мягкой, нежной и увлажненной. Подходит для всех типов кожи. Единственный минус — это средство, как и многие гидрофильные масла, недостаточно хорошо справляется с макияжем глаз.

Гидрофильное масло Take The Day Off Cleansing Oil, Clinique (2 110 руб.)

Perfect Cleansing Oil, Shiseido

Японцы знают толк в качественном очищении кожи, поэтому, покупая гидрофильное масло от Shiseido, можете вообще ни о чем не волноваться — оно, словно пылесос, высосет всю грязь с поверхности кожи, не забыв про поры. Кожа будет скрипеть от чистоты, искриться здоровьем и сиять изнутри. Масло подходит для любых косметических средств, будь то плотные и профессиональные тональные кремы, водостойкая тушь, карандаш для губ или глаз, помада, блеск для губ, тинт, хайлайтер, бронзер, тени и т. д. При этом средство легко смывается водой, не оставляет жирного блеска и дарит ощущение комфорта. А благодаря экстракту виноградной косточки и витамину E гидрофильное масло борется с признаками старения, разглаживает мелкие морщинки и выравнивает тон лица. Нет такой косметики и проблемы, с которыми бы не справился этот бьюти-продукт. Не зря в его названии присутствует английское Perfect, что в переводе значит «совершенный» и «идеальный».

Гидрофильное масло Perfect Cleansing Oil, Shiseido (3 395 руб.)

Soothing Cleansing Oil, Bobbi Brown

Это масло полностью оправдывает свою довольно высокую цену! Оно великолепно очищает кожу от любых загрязнений, дарит ощущение мягкости, увлажненности и свежести. Благодаря входящим в состав экстракту французского жасмина, масла ореха кукуи, итальянской оливы, подсолнуха и жожоба кожа получает дополнительное питание и начинает сиять изнутри. Кроме того, ежедневное использование средства нормализует работу сальных желез, снимает воспаления, предотвращает появление акне и устраняет ощущение стянутости. Используйте масло утром, чтобы пробудить кожу, а вечером — чтобы успокоить и очистить ее. Приятный бонус — ненавязчивый и мягкий аромат.

Гидрофильное масло Soothing Cleansing Oil, Bobbi Brown (990 руб.)