Бьюти-новинки, на которые не жалко потратить деньги

Выходные — повод порадовать себя любимую бьюти-обновками и потратить зарплату на то, что точно поднимет вам настроение на всю весну вперед.

Nymphessence Dear Rose

Магия, колдовство и волшебство — вот секрет аромата Nymphessence от Dear Rose. Дело не только в метафорах, все действительно завязано на легенде о нимфе — начиная от пленящей композиции и заканчивая дизайном флакона, который создал художник Кристоф Браннкелл. В композиции — ноты груши, бергамота, мандарина, белого мускуса, амбры и древесных нот. Если любите сказки — это то, что вам нужно, чтобы сделать весну прекрасной.

Корректирующий крем-гель для проблемной кожи La Roche-Posay EFFACLAR DUO+

Проблемная кожа бывает даже у Кендалл Дженнер и принцесс, поэтому крем-гель, который лишит нас всех забот, — то, что стоит иметь всегда под рукой. Сокращает не только количество акне, но и последствия в виде темных пятен.

Новые ароматы Hermes Hermessence

Идеальный случай, когда хочется влюбится в аромат, но лень выбирать один. Коллекция Hermessence пополнилась новой партитурой — в ней две парфюмерных эссенций Cardamusc и Musc Pallida и три аромата Myrrhe Eglantine, Agar Ebene и Cedre Sambac. Коллекция подойдет и вам, и вашему благоверному, но, поверьте, вы захотите забрать их все и не делиться ни с кем. Предупреждаем сразу — ароматы напоминают произведения искусства, а значит, вам не устоять.

L’Oréal Professionnel Power Mix Shots Series Expert

Устали от обычных масок? Вот вам кое-что действительно новенькое — Power Mix Shots Series Expert. Идеальная парочка для ваших волос состоит из маски и шота-флюида. Шоты четырех видов призваны решить разные проблемы волос — осталось только выбрать подходящий и в экстренном случае добавить в маску.

Ароматическое масло La Ric Miracle Milk

Иногда нужно баловать себя приятными подарками, которые доставят эмоциональное удовольствие и подарят вам дзен на все выходные. Например, масло La Ric Miracle Milk при контакте с водой обретает нежную молочную текстуру. Идеально для субботнего свидания наедине с собой — ванна, свечи, Miracle Milk, и пусть весь мир подождет.

Urban Decay Distortion Eyeshadow Palette

Во-первых, этот умопомрачительный голографический футляр сам по себе способен поднять настроение и занять ваше время на часик-другой. Во-вторых, в палетку входят 10 оттенков теней и 5 оттенков-трансформеров. Миксуйте как вам нравится, даже если в мейкапе вы не сильны, — все равно не ошибетесь и останетесь довольны.