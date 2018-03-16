Подростковый бунт: семь звезд, которые борются с акне

У Кендалл Дженнер частенько возникают на лице воспаления. В период обострения акне она не постеснялась засветиться перед камерами на церемонии «Золотой глобус». Только ленивый журналист не прошелся по внешности Кендалл в тот день. Она же в ответ написала в своем блоге в «Твиттере»: «Это д…мо не должно вас остановить. Я долго чувствовала себя неполноценной и изгоем из-за акне, хотела все время прятать лицо. Но как только показалась с этим недостатком перед камерами, поняла, что акне не определяет, какой вы человек и личность. Этот поступок придал мне уверенности в себе». Вселил он смелость и в фолловеров Кендалл. Отдаем дань уважения ее мужеству, которого так не хватает в отфотошопленном Голливуде.

Камерон Диас

Актриса всегда открыто признавалась в том, что у нее проблемная кожа. У Камерон были жуткие островки акне на лице, пока она не бросила фастфуд и любимую мексиканскую еду. «Мне это было просто необходимо: избавить свой организм от мусора, прислушаться к нему, наладить питание, пить БАДы, использовать специальные кремы. Сейчас воспаления не оставили меня совсем, но их стало намного меньше». Переживания Диас даже описала в своей первой книге «О теле».

Открыто демонстрирует свои прыщи в соцсетях. В подростковом возрасте ситуация с кожей у певицы, которая взрослела на глазах у всего мира, была плачевной. По признанию самой Сайрус, это делало ее очень неуверенной в себе. «Но потом мама отвела меня к врачу. По его рекомендации я ем только органические продукты, избегаю химии и тщательно ухаживаю за кожей», — рассказала Майли. Но иногда все-таки прыщики дают о себе знать.

Вроде стала хорошей девочкой, но пара вредных привычек у нее все-таки осталась. Так, Бритни любит иногда побаловать себя сладкой газировкой и фастфудом. Порой певица злоупотребляет этими продуктами, из-за чего у нее на подбородке появляется акне. В последнее время Спирс перешла на здоровое питание, занялась йогой и делает силовые упражнения, а чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, идет на крайние меры — делает лазерную шлифовку. Как видно по последним фото певицы, старания увенчались успехом.

Кэти Перри

Кэти Перри кажется очень смелой девушкой, однако она тоже комплексует из-за прыщей. У Перри акне, в этом она призналась журналистам: «Порой я чувствую себя очень неуверенно из-за прыщиков. Чтобы появиться в свете, я наношу много слоев макияжа, иначе никак».

В Голливуде ходят слухи, что Кира довольно нечистоплотная девушка. Она может неделю не мыть голову, если не предстоят важные мероприятия, много курит, ест нездоровую пищу. Поэтому неудивительно, что у нее высыпания. Да и по признанию самой актрисы, у нее «ужасно плохая кожа». Чтобы появиться на публике, она тратит на макияж не менее четырех часов.

Периодически из-за высыпаний на коже страдает и красотка Аманда Сейфрид. Может быть, все дело в том, что она борется с ними старомодным способом: наносит на ночь на прыщ зубную пасту. Как бороться с воспалениями на лице:

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