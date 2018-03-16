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Без какой косметики не выжить в городе
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Без какой косметики не выжить в городе 

Умная 16 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Трудно представить современную жизнь без косметики. Однако есть люди, полностью отвергающие косметические средства, и речь здесь идет не только о мужчинах. Мы расскажем о том, почему так делать категорически нельзя.
Косметика — это не только помада, тушь и тональный крем, как думают многие. Большая часть косметических средств направлена именно на уход за кожей. Это, прежде всего, мыло, шампунь, а также крема, скрабы, маски и тоники для кожи. Именно тщательный и грамотный уход за собой помогает нашей коже выживать в агрессивной среде, в которой мы живем.

Атака на кожу

Кожа — это защитный барьер, который призван «отражать» атаки внешнего мира. Ежегодно экологическая ситуация в мире все больше ухудшается, особенно сильно этот процесс происходит в городах. В них человек находится практически в непосредственном контакте с источниками загрязнения, поэтому именно в мегаполисах наш главный защитный барьер страдает больше всего.
Каждый вредный фактор оказывает разное воздействие на кожу. Так, выхлопные газы разрушаются клетки эпидермиса, из-за чего теряется упругость, пыль забивает поры и провоцирует появление угрей, а ультрафиолет ускоряет фотостарение. Из-за сухого воздуха и химических выбросов нарушается защитный слой. От сильного воздействия вредной среды кожа начинает страдать от обезвоженности, ее цвет тускнеет, появляются раздражения и гиперчувствительность.

Нужна помощь

А теперь представьте, что вы оставили свою кожу один на один в борьбе с плохой экологией. Народные методы, которые помогали нашим бабушкам 50 лет назад, просто не способны справиться с тем уроном, который наносит нашей коже город. Поэтому жителям мегаполисов жизненно необходимо использовать современные средства ухода. В противном случае ваша кожа быстро состарится, будет выглядеть тусклой и безжизненной.
Главная задача — тщательно очищать и увлажнять лицо, а также не забывать о защите от солнца. Косметические средства для ухода призваны защищать кожу от высыхания и ультрафиолета, питать и увлажнять, а также улучшать ее текстуру и качество. Уход также необходим для профилактики старения. Поэтому нужно выбирать специальные средства для решения разных проблем. Чтобы очистить кожу, отлично подойдут гели или молочко для умывания. Для увлажнения и питания кожи используются сыворотки и крема. С отшелушиванием и черными точками, незначительными пигментными пятнами справляются скрабы и пилинги.
Защитить кожу от ультрафиолета помогают не только специальные солнцезащитные средства, но и другая уходовая и декоративная косметика, в который присутствует защита от SPF.
Однако необходимо помнить, что любой уход действует только при регулярном использовании.
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