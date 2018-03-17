«Разнообразие нужно в другом»: Виктория Лопырева имитировала пирсинг на лице

Известная модель и возлюбленная Николая Баскова Виктория Лопырева редко экспериментирует со стилем, предпочитая оставаться верной своему образу белокурой красавицы. Впрочем, ветер перемен и жажда нового завлекла и ее, и элегантная светская львица украсила свое лицо стразами, а в нос повесила кольцо.

Ведущая телевидения и модель Виктория Лопырева приняла участие в красочной съемке, которая в корне изменила привычный всем образ светской красавицы. Говоря о белокурой Виктории, все представляют вьющиеся локоны, нежный взгляд и кукольное лицо, подчеркнутое профессиональным макияжем. А потому Лопырева примерила совершенно противоположную внешность, скрутив волосы в дерзкий пучок, а также имитировав на своем лице пирсинг и дополнив образ воинственным взглядом из-под бровей.

Почитатели, глядя на представленный результат, были изумлены радикальными переменами во внешности и честно выразили надежду, что это был лишь разовый эксперимент. И хотя многие подметили, что даже такой бунтарский образ не смог скрыть красоту Виктории, поклонники согласились с тем, что им совершенно не нравится результат преображения.

Публика напомнила Виктории, что и так неустанно восхищается ее красотой, и честно призналась, что не понимает мотивов коверкать утонченность и элегантность стилем субкультуры. «Вика, разнообразие нужно в другом…» «Вика, не узнать! Но красоту ни чем не испортишь!» «Не привычно. По-моему не ваше. В качестве эксперимента разве что» «Вика вы не отразимы в любых амплуа, но обычный образ вам больше к лицу» «Ой, даже не узнать. Так дерзко. Неужели образ барби надоел? Вам так хорошо в нем» «Плохой маркетинг, будьте естественной лучше»

Впрочем, в последнее время Виктория часто экспериментирует с собственной подачей, стараясь еще больше улучшить свою внешность. И, что любопытно, девушку не только уличают в излишнем и неаккуратном фотошопе, но даже подозревают в операции по удалению ребер.