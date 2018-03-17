Тест: какое средство для снятия макияжа вам подходит 

Признайтесь, иногда вы умываетесь гелем для душа, а периодически и вовсе ложитесь спать, не умывшись, особенно если выдался тяжелый день с младенцем. Казалось бы, что тут такого? Но, поверьте, за такие «вольности» косметолог бы вас сильно отругал.
Дело в том, что не удаленная с кожи лица косметика соединяется с пылью и кожными выделениями. В результате такого тандема поры забиваются, и дыхательные функции кожи нарушаются. Чем это грозит, вы наверняка догадываетесь.
Елена Лащинина, врач-дерматолог, косметолог, генеральный директор «Скин Технолоджи»
Совместно с косметологом Еленой Лащининой, врачом-дерматологом, косметологом, генеральным директором «Скин Технолоджи», «Летидор» подготовил тест, который поможет вам правильно подобрать средство для умывания и удаления макияжа в зависимости и от вашего типа кожи, и от графика, в котором вы живете.
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