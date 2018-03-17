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Вера Брежнева показала, как она делает «пухлые губки»
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Вера Брежнева показала, как она делает «пухлые губки» 

WMJ.ru 12 часов назад
Фото: WMJ.ru
Внешность Веры Брежневой — мечта и предмет зависти для многих девушек. Но не все то, чем обладает певица дано ей от природы. Над точеными формами мама двоих дочек трудится в спортзале, о чем рассказывает своим поклонникам. А что касается лица, то и тут у артистки есть свои секреты. Несколько часов назад Вера показала, как она красит губы, чтобы добиться эффекта объема. Как видишь, все дело в припудривании. В комментариях мнения фолловеров разделились: одни благодарят Веру за секрет макияжа, другие же отмечают, что у артистки и так прекрасная форма губ, которая не требует дополнительного объема. А какие у тебя есть секреты макияжа? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
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