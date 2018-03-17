«Вижу, что старею»: Анджелина Джоли рассказала о своей внешности 

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Анджелина Джоли Анджелина Джоли Анджелина Джоли Анджелина Джоли Анджелина Джоли Анджелина Джоли Анджелина Джоли Анджелина Джоли 42-летняя Анджелина Джоли по праву считается одной из самых эффектных голливудских актрис. Специально для апрельского номера журнала InStyle знаменитость рассказала о своем отношении к собственной внешности, содержимом косметички и уроках своей матери, пригодившихся в воспитании детей. Так, Анджелина вспомнила об экспериментах с внешностью, которые проводила в юности: «Уверена, что были моменты, когда я замазывала макияжем все лицо, но я была немного сорванцом и панком. Сейчас очень популярно красить волосы в синий цвет. В мое время их осветляли и использовали Sharpie для придания цвета. Но я никогда не ходила домой к подруге, чтобы делать макияж. Я не из тех женщин, которые говорят:»Давай проведем вместе вечер и сделаем прически». Мне кажется это милым, но я никогда не была такой». Актриса призналась, что ее косметичка очень скудная: «Я ношу один оттенок красного. Еще у меня есть черная подводка для глаз и тушь для ресниц. У меня самый скучный набор макияжа». Кроме того, Анджелина использует консилер от темных кругов под глазами. везда рассказала о проблеме с кожей — с 11 лет на ней появляются темные пятна. Во время беременностей пятна стали еще темнее, поэтому Джоли иногда прибегает к лазерной терапии. Однако, несмотря на это, актриса с любовью относится к своей внешности: «Смотрю на себя в зеркало и вижу свою мать. Меня очень согревает это сходство. Вижу, что старею, и с любовью отношусь к этому, потому что это означает, что я живу — живу и становлюсь старше. Конечно, мне не нравятся темные пятна после беременности. Вижу свои недостатки. Но мне нравится то, что я вижу. В своем отражении вижу свою семью и свой возраст». Анджелина Джоли вспоминает уроки своей матери Маршелин Бертран: «Всякий раз, когда я расстраивалась, она говорила: „Позволь мне увидеть твою душу“. Это означало — показать ей себя. Теперь я говорю своим детям: „Найдите себя, выясните, кто вы“. У каждого человека свое мнение о том, что такое красота. Самое красивое — интеллект. Человек с пылающим сознанием и разумом очень сексуален. Чуткий, вдумчивый и страстный — нет более привлекательных качеств. И нет ничего такого, что можно нанести на лицо, чтобы скрыть пустоту в голове и темноту в сердце». Напомним, Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: родных Шайло, Вивьен и Нокса и приемных Мэддокса, Пакса и Захару. Фото: globallookpress, eastnews