Выбор экспертов: 55 лучших средств для весеннего макияжа

Тональные средства с эффектом сияния, яркие помады, нюдовые тени, водостойкие туши, средства для легкого контуринга и румяна в розовых оттенках: лучшие варианты — в подборке BeautyHack.

Тональные средства

Тональный крем Liquid Lift Foundation, Make Up For Ever

Выбор визажиста Елены Мотиновой

Люблю за идеальное покрытие — средняя кроющая способность этого тона позволяет скрыть несовершенства и дать сатиновое сияние. Я наношу Lift Foundation пушистой кистью для румян (Make Up For Ever, 156): провожу по всему лицу легкими круговыми движениями. Образуется тонкая вуаль. Слой тончайший — все из-за кремовой текстуры. С утра Lift Foundation работает как завтрак для кожи — он помогает ей взбодриться и подготовиться к долгому дню. Не забывайте: тональное средство работает только в комплексе с правильным уходом для вашего типа кожи: сухие участки следует хорошо увлажнить, жирные — заматировать.

Цена: 2 700 руб.

СС-крем Совершенное сияние, Erborian

Моей коже идеально подходит СС-крем. Я нашла в линейке Erborian средство, которое правильно оттеняет цвет кожи. Продукт чуть сухой, совсем не блестит, дает матовый финиш, красивый цвет и почти невидимое покрытие. Правда, не могу советовать его тем, у кого сухая кожа, — вам, скорее всего, не подойдет.

Цена: 2 963 руб.

Тональное средство Maestro Fusion Makeup SPF15, Giorgio Armani

Выбор визажиста Ирины Митрошкиной

Это средство я рекомендую людям с жирной, пористой кожей. Ложится тонким слоем, не скатывается и выглядит натурально. Придает лицу естественное сияние и легко распределяется даже пальцами, хотя я предпочитаю работать с кистями.

Цена: 4 420 руб.

Тональный крем, способствующий устранению признаков гиперпигментации, Even Better Makeup SPF 15, Clinique

Выбор визажиста Полины Плешковой

Это первый разработанный дерматологами тональный крем, который со временем выравнивает тон кожи и устраняет пигментные пятна. Гиперпигментация — распространенный признак старения, возникает из-за повреждения кожи солнцем или на месте заживших прыщиков. Тональный крем Even Better Makeup подойдет женщинам, которые хотят не только замаскировать пигментные пятна, но и избавиться от них.

Тон кожи становится однородным, а она сама приобретает здоровое сияние. SPF 15 защищает от УФ-излучения. Плотность у Even Better Makeup средняя, хорошо все замаскирует, но не даст эффекта тяжести.

Цена: 3 300 руб.

Кушон Miracle Cushion SPF 23, Lancôme

Выбор визажиста Егора Карташова

Я им пользуюсь уже два года, и он ни разу меня не подводил. Прекрасно увлажняет и освежает кожу, придает ей сияние и защищает от солнца (есть SPF-фильтр 23). Макияж получается без эффекта маски.

Пористая подушечка пропитана тональным флюидом, который по текстуре напоминает воду. Особенно рекомендую его поклонницам ВВ и СС кремов.

Цена: 4 100 руб.

Тональный крем True Radiance, Clarins

Если мои подруги просят порекомендовать им хороший тональный крем, то я смело предлагаю True Radiance Сlarins: для меня нет достойной альтернативы ему. Легкая текстура, ровный тон, здоровое чистое сияние, шесть популярных оттенков. В составе экстракт семян моринги и эксклюзивный комплекс Anti-Pollution для защиты кожи от воздействий окружающей среды. Комплекс Radiance Booster усиливает светоотражение от поверхности кожи. Камедь тары и экстракт солероса обеспечивают увлажнение в течение 24 часов. Идеальный тональный крем для лета в городе и за его пределами, как бонус еще и SPF 15.

Цена: 1 280 руб.

Средства для контурирования

Палетка Filmstar Bronze & Glow, оттенок Fair/Medium, Charlotte Tilbury

Выбор редакции BeautyHack

Каждое новое средство британского визажиста Шарлотт Тилбери неизменно становится бестселлером, и палетка с бронзером и хайлайтером не стала исключением. Всем Белоснежкам взять на вооружение — в Bronze&Glow вы найдете идеальное средство для контуринга! Не слишком теплый и не слишком холодный оттенок с мельчайшими мерцающими частицами незаметно подчеркивает линию скул и создает эффект поцелованной солнцем кожи. А хайлайтер оттенка шампанского отлично подойдет тем, кто не хочет ослеплять блеском скул прохожих на улице.

Цена: 3 800 руб.

Палетка Contouring and Strobing, Pupa

Выбор редакции BeautyHack

Хайлайтер и корректор представлены в двух текстурах — матовой и сияющей. Светлый оттенок корректора (с мелким шиммером) выравнивает тон и создает эффект естественного загара, а темный матовый отлично подчеркивает скулы — способен их нарисовать, даже если у вас они выражены не явно. Матовый хайлайтер поможет скрыть синяки под глазами, а мерцающий наносите под бровь и выделяйте галочку над верхней губой.

Цена: 1000 руб.

Палетка Face Contour Kit, Sleek MakeUp

Выбор редакции BeautyHack

Хайлайтер с перламутром набирайте на пушистую кисть, он не осыпается и создает сияющий эффект. Еще один элемент палетки — бронзирующая пудра. Не «рыжит» и отлично выделяет скулы, моделирует форму носа. В некоторых случаях может заменить тени для бровей (зависит от вашего натурального цвета). Для нанесения купите большую кисть со скошенным краем.

Цена: 710 руб.

Палетка для контуринга Step-By-Step Contouring Kit, Smashbox

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

В палетке собраны три рефилла для скульптурирования лица: сам затемняющий оттенок, бронзер и высветляющий, без шиммера и блеска. Все это в компактном лаконичном черном футляре, который поместится в любую косметичку.

Цена: 3 450 руб.

Румяна The Blush, 22 Tan, Dolce & Gabbana

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Люблю за компактный полуматовый золотистый футляр, бархатный пыльничек и качественную кисть, которой можно работать, что редкость для скульпторов!

Цена: 3 549 руб.

Хайлайтеры

Хайлайтер Shimmering Skin Perfector, Becca

Выбор визажиста Ирины Митрошкиной

Всегда рекомендую брать с собой на отдых. Этот продукт можно наносить не только на лицо, но и на тело — эффект сияния на загоревшей коже выглядит потрясающе. Голливудские звезды очень часто доверяют этому средству свой образ на красную дорожку. Легко наносится пальцами — для меня это лучший жидкий хайлайтер.

Цена: около 2 400 руб.

Хайлайтер Watt’s Up Benefit

Выбор визажиста Ольги Чарандаевой

Двусторонняя волшебная палочка — с одной стороны хайлайтер, с другой — спонж. По цвету напоминает шампанское, у него мелкий шиммер и бронзовые переливы. На коже едва заметен, если наносить стиком и растушевывать спонжем: то, что надо для повседневного мейка. А для съемок распределяю его подушечками пальцев — тогда он выглядит ярче.

Цена: 2 550 руб.

Хайлайтер Face 2 Change Roller T-Highlighter, Holika Holika

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Неутомимая корейская марка в последнее время налегает на декоративную косметику. Новинка прошлой зимы — серия с роликовыми аппликаторами: бронзер, ВВ-крем и вот этот хайлайтер. Марка рекомендует при желании наносить его на все лицо — это вполне возможный вариант: средство при тонком нанесении сияет очень деликатно. Ролик удобный, бонус — ощущение, что совершаешь малярные работы.

Цена: около 1 300 руб.

Мерцающая пудра-хайлайтер Powder Highlighter, оттенок Dandelion Twinkle, Benefit

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Прелестная новинка работы самого игривого бренда на свете — нежный розово-золотой хайлайтер, продолжающий успешную линию Dandelion. Если оригинальные румяна — прохладного пыльно-розового цвета, то хайлайтер вышел скорее теплым, золотисто-персиковым. Очень нежная текстура и нежный эффект на коже.

Цена: 2 500 руб.

Хайлайтер Beyond Powder, оттенок OMG, Illamasqua

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Триумфально пришедшая на наш рынок британская марка умеет всякое — и сложный театральный грим, и подходящие для жизни оттенки. OMG идеально балансирует между этими двумя качествами — эту мягкую золотистую пудру можно нанести почти незаметно, а можно так, что даже голографические лампы будут посрамлены.

Цена: 2 900 руб.

Пудра компактная Highlighting Powder, оттенок Moon Glow, Bobbi Brown

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Основательница марки известна, как королева естественного макияжа, но она еще и богиня хайлайтеров (чего стоит только ее серия Shimmer Bricks, которая, среди прочих, как раз ввела такое средство в моду). Moon Glow в нетипично блестящей для бренда упаковке — холодный золотой оттенок, за которым стоит поспешить: это новогодняя лимитка.

Цена: 4 150 руб.

Хайлайтер Sheer Highlighting Duo, Reflects Gilt, Tom Ford

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Часть летней коллекции любимейшего и роскошнейшего — двойной хайлайтер Reflects Gilt в бело-золотой глянцевой пудренице (обычно у Форда упаковки темные). У обоих оттенков почти металлическое сияние, оба теплые и достаточно темные — настолько, что оба оттенка на светлой коже легко заменят бронзер.

Цена: около 4 000 руб.

Комактная пудра Copper Glow, Erborian

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Новинка марки, делающей лучший, на мой взгляд, ВВ-крем в мире, предназначена для светлой азиатской кожи. А значит, отлично подойдет и бледнокожим русским девушкам, на которых яркие бронзеры в холодное время года смотрятся инородными пятнами. Очень нежный золотисто-розовый сияющий цвет, отличное мягкое нанесение и спонж в комплекте.

Цена: 2 900 руб.

Компактная сияющая пудра Fresh Glow Highlighter, 02 Nude Gold, Burberry

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Приятный глянцевый футляр в фирменную клетку марки, тонкий кружевной узор на поверхности пудры и прекрасный бело-золотистый оттенок, который редко где встретишь. Здесь я рассказываю о 15 средств макияжа, которые стоит попробовать хотя бы раз.

Цена: 3 200 руб.

Румяна

Румяна Galifornia, Benefit

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Новинка ворвалась в мой топ буквально через пару минут, как только попала в руки! Все дело в необычном неоново-коралловом оттенке — чаще марки выпускают более «мягкий», а тут настоящий взрыв цвета! Текстура тоже удалась — румяна сделаны по технологии Prisma Shine, когда пигменты смешиваются с гелем, а не белой сухой базой, но в итоге они все равно пудровые. А дизайн… Ну вы и сами видите! Особенно покоряет кисть с деревянной бирюзовой рукоятью.

Цена: 2 450 руб.

Тинт для губ и щек Rouge Tint, Erborian

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Мои любимые корейцы медленно, но верно продолжают осваивать рынок декоративной косметики (уход у них есть давно и он по большей части блестящий). Весной у марки вышло два масла для губ и один тинт для губ и щек — неплотный гель, который, будучи нанесен в один слой, подойдет даже самым скромным. А не самые скромные могут выдавить чуть-чуть побольше средства и сделать себе пылающие щеки.

Цена: 1 390 руб.

Румяна Sexy Cream Blusher, оттенок Shiny Peach, Romanovamakeup

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Ольга Романова довольно быстро расширяет свою макияжную линейку. Одно из последних ее изобретений — вот эти кремовые румяна. Они существуют в единственном оттенке — ярком жизнерадостном персиковом с мелким малозаметным шиммером. На ощупь силиконово-гладкие и растушевываются отлично — удобно наносить и кистью, и пальцами, и спонжем.

Цена: 1 669 руб.

Румяна Happy Booster Blush, оттенок Rose, Physicians Formula

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Бестселлер экологичной марки выглядит прелестно — фигурные принты в виде сердечек растопят даже самое холодное сердце. Сами румяна тоже хороши: универсальный тепло-розовый оттенок Rose делает лицо более свежим и здоровым за 30 секунд. В комплекте — зеркальце (его не так-то просто найти, оно спрятано под румянам) и относительно неплохая кисть.

Цена: по запросу

Румяна The Blush, оттенок Mauve Diamond, Dolce & Gabbana

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Dolce & Gabbana делают без преувеличения прекрасные румяна: классные цвета (вспоминаем роскошную весеннюю лимитку) и очень тонкий помол. У Mauve Diamond получается быть одновременно небанальным и универсальным оттенком — здесь хорошо сбалансирован лиловый и темный розовый, есть очень легкое сатиновое сияние, а цвет подойдет к любой помаде с холодным розовым подтоном.

Цена: около 3 000 руб.

Румяна Orgasm, Nars

Выбор редакции BeautyHack

Ничто так не освежает макияж, как капля румян на яблочках щек. Это средство люблю за легкость в нанесении и мягкую растушевку. Им можно сделать макияж в технике дрейпинг.

Ношу их вне сезона — на мой взгляд, они хороши в любое время года. Не бойтесь нанести слишком много пигмента, они легко растушевываются практически «в ноль». Но выполнять растушевку лучше всего к вискам — эффект визуального лифтинга гарантирован!

Небольшой бютихак — покупайте декоративные средства в миниатюре. Во-первых, их удобнее носить с собой, они экономят место в косметичке. Во-вторых, это всегда бюджетнее — миниатюра средства стоит дешевле, чем полный размер. В-третьих, давайте будем откровенны: вы никогда не используете даже трое румян за всю свою жизнь. А пробовать что-то новенькое хочется. Всегда.

Цена полноразмерного средства: 2 500 руб.

Запеченные румяна Like A Doll Luminys, Pupa

Выбор редакции BeautyHack

Если у вас нежирная кожа и вы любите сияние, запеченные румяна Pupa дадут тот самый эффект холеной и «подсвеченной» изнутри кожи. Средство с шелковистой текстурой легко наносится и создает яркий румянец.

Цена: 840 руб.

Тени Cream Color for Eyes, Tom Ford

Выбор звездного визажиста и блогера Елены Крыгиной

Палитра великолепная, пластичные при нанесении, но через несколько секунд высыхают и становятся стойкими. Их, кстати, очень легко смешивать между собой.

Цена: около 4 000 руб.

Рассыпчатые тени для век Pigment, Blue Brown, M. A. C Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Этот пигмент — один из старейших хамелеонов декоративной косметики: насыщенный коричнево-бордовый цвет основы с зеленым отливом. Это сочетание подходит очень многим, особенно здорово оттеняет голубые и зеленые глаза.

Цена: 1 720 руб.

Водостойкие мерцающие тени для век Waterproof Cream Eyeshadow, Clarins

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Без лишних эпитетов — они держатся вечно! Но вместе с такой феноменальной стойкостью есть несколько нюансов, которые стоит учитывать: наносить их лучше тонким полупрозрачным слоем, что органично выглядит в рамках дневного макияжа, иначе они могут потрескаться и не успеть вас очаровать. К сожалению, вышли лимитированным тиражом, поэтому сейчас распродают остатки. Поспешите, можете еще успеть!

Цена: 1 348 руб.

Кремовые тени для век Long-Wear Cream Shadow, оттенок Sandy Gold, Bobbi Brown

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Интеллигентный теплый бежево-золотистый оттенок — еще не металлик, но уже не просто малозаметный нюд. Long-Wear Cream Shadow — одна из лучших формул кремовых теней на рынке: они очень легко наносятся пальцем, разогреваясь от тепла кожи, и действительно бесконечно держатся.

Цена: 2 480 руб.

Тени Eye-Mazing Eyeshadow Set, оттенок Oh Boy I’m Your Hero!, Misslyn

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

У симпатичной марки Misslyn вышла коллекция Superwoman, куда, в частности, вошла эта компактная палетка на три нюдовых оттенка. Оттенки здесь очень повседневные и универсальные, текстура приятная и шелковистая, а сами тени пигментированы достаточно слабо — для того, чтобы добиться цвета, придется повозиться. Но зато невозможно с ними переборщить.

Цена: около 600 руб.

Палетка теней для век Magnif’eyes Blush Edition, Rimmel

Выбор редакции BeautyHack

Признаюсь честно, как только я увидела палитру в розовой гамме, не удержалась — любопытство пересилило. У теней от Rimmel насыщенный пигмент (особенно, если наносить на базу) и приятная текстура, которая отлично растушевывается и не осыпается, как мел. Порадовала и стойкость — тени продержались 8 часов и даже выдержали «стресс-тест» (забылась и потерла глаза). Гамма оттенков поражает воображение даже самого искушенного бьютиголика: у меня получилось несколько интересных вариантов дневного и вечернего макияжа. Особенно понравились первые три универсальных оттенка, которые можно нанести в уголок глаза, под бровь и для растушевки границ.

Цена: 786 руб.

Кремовые тени для век Ombre Matte Cream-to-Powder Eyeshadow Smoothing and Long-Lasting, Clarins

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Затрагивая тему «однушек», нельзя пройти мимо Clarins Ombre Matte Cream-to-Powder Eyeshadow Smoothing and Long-Lasting. Это матовые тени в индивидуальных шайбочках — текстура очень интересная, даже сразу не понимаешь, к какой категории её отнести — кремовой или сухой? Но попадают они в эту подборку не столько за это, сколько за пигментацию, плотность оттенков и дружелюбное поведение при нанесении — не надо быть асом мейк-апа, чтобы с ними справиться! Практически сами наносятся и растушевываются — даже черный оттенок, который обычно ведет себя не очень хорошо.

Цена: по запросу.

Туши для ресниц

Тушь для ресниц объемная водостойкая Noir Couture Volume Waterproof, Givenchy

Выбор редакции BeautyHack

Летнюю коллекцию 2017 Givenchy посвятили нежному белому цветку гипсофиле. В нее вошли бронзер, помады и новая водостойкая тушь для ресниц Noir Couture Volume Waterproof — в электрическом синем оттенке.

Сначала мы влюбились во флакон — он как будто из светлого зеркального зала, в котором проходит последний показ французского модного дома. Внутри — изящная сине-фиолетовая щеточка. Тушь наносится легко и сразу же фиксирует ресницы в форме веера. Два слоя дадут эффект для вечера или съемок.

Редакторы BeautyHack Диляра Теляшева Ольга Кулыгина тестировали тушь в фитнес-клубе с бассейном. Итог удивил: спустя полтора часа тренировок и полчаса аквааэробики тушь не потекла, не размазалась и даже не склеила ресницы! Смыли двухфазным средством для снятия водостойкого макияжа.

Цена: 2 525 руб.

Тушь для ресниц Addict It-Lash, Dior

Выбор редакции BeautyHack

Немногие бренды способны соперничать с Dior. Практически каждый продукт, выпущенный под этой маркой обретает бешеную популярность. И Addict It-Lash — не исключение. Тушь водостойкая, поэтому не боится ни дождя, ни похода в бассейн. У Addict It-Lash широкая цветовая палитра, поэтому с ней можно воплощать в жизнь даже самые смелые эксперименты. Этой тушью уже много лет пользуется бывшая солистка группы «Серебро», а ныне — сольная исполнительница Елена Темникова

Цена: 1 446 руб.

Водостойкая тушь с эффектом накладных ресниц Glam & Doll False Lashes Mascara Waterproof, Catrice

Выбор редакции BeautyHack

Это идеальная тушь на каждый день. Для водостойкой формулы — это самый приятный комплимент, потому что оттирать тушь по вечерам вместе со своими ресницами не хочется никому. Но Glam & Doll со своей функцией справляется — не растекается в течение дня и легко снимается с помощью гидрофильного масла.

На первый взгляд, щеточка кажется силиконовой и жесткой, но на самом деле у нее просто очень аккуратные щетинки — ресницы получаются пушистыми, как у куклы, но без эффекта «паучьих лапок». Блондинкам на каждый день рекомендую коричневую тушь — чтобы всем говорить, что это просто ваши бесподобные натуральные ресницы без намека на косметические вмешательства.

Цена: 277 руб.

Тушь для ресниц In Extreme Dimension Waterproof Mascara, M. A. C Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Идеальную суперустойчивую тушь я искала несколько лет — все делали из моих ресниц толстые палки и совершенно не придавали им красивый изгиб. Думаю, с такой проблемой столкнулась не я одна, поэтому спешу поделиться своей находкой — In Extreme Dimension Waterproof от M. A. C. В симпатичном футляре с бирюзовым паттерном логотипа марки скрывается добротная тушь «Все в одном» — удлинение, подкручивание, объем, а еще и водостойкость.

Цена: 1 690 руб.

Помады для губ Матовая помада-карандаш, Velvet Matte Lip Pencil, Red Square, NARS

Выбор визажиста Натальи Власовой

Не могу не сказать про идеальный красный с патриотичным названием Red Square. Как и все помады NARS комфортна на губах, в то же время стойкая, финиш матовый. Я считаю, то такой красный можно использовать каждый день — как яркий акцент натурального макияжа.

Цена: около 1 300 руб.

Губная помада-краска HD lip tint matte, 16, Inglot

Выбор креативного директора BeautyHack Ксении Вагнер

По-моему, я уже много раз ее показывала, потому что каждый раз, когда мне нужен универсальный ягодный цвет, подходящий к любому цвету теней, рука сама тянется к этому тюбику. Правда, в этот раз я использовала ее больше как базу под блеск, о котором ниже (кстати, простой бьютихак — если на матовую помаду нанести жирный блеск для губ, она меньше сушит губы и легче потом стирается).

Цена: 1 300 руб.

Помада Le Rouge Crayon de Couleur, 5 rouge, Сhanel

Выбор креативного директора BeautyHack Ксении Вагнер

Тот случай, когда при одном взгляде на помаду уже случается выброс эндорфинов. Cразу представляешь, как положишь этот удобный карандашик в клатч и унесешься «в ночь» (а может и «в день»: на сайте chanel.ru в ассортименте 6 оттенков — от нюда до фуксии). Марка обещает атласный финиш, комфорт в носке и редкую для блестящей помады стойкость — минимум четыре часа (в формуле — особые пленкообразующие пигменты).

Но на деле все даже лучше, чем гласит пресс-релиз. Я нанесла Le Rouge Crayon De Couleur за два часа до похода в театр — и в антракте была все так же безупречно красногуба! (а давали, на секундочку, «Дядюшкин сон» в театре Маяковского, каждый акт по полтора часа). Полностью помада сошла часов за семь и сделала это как леди — без разводов и эффекта «поцелуй Дракулы». Фактически она просто впиталась в губы — так, что они выглядели чуть ярче обычного.

Отдельное спасибо Chanel за атласный финиш. Сейчас все помешаны на матовых помадах (к слову, у Chanel бомбические матовые «чернила» для губ в линеке Chanel Ink), но, согласитесь, скучно носить одни и те же текстуры каждый день. Это все равно что иметь только одну сумочку 2.55 — нужна и белая, и синяя, а без красной вообще не жить. Я сама обожаю матовые формулы, но когда хочется больше «жизни» на губах, выбираю глянец или атлас. У Le Rouge Crayon De Couleur он оптимальной плотности — не слишком жирный и не совсем воздушный. Вы чувствуете его на губах первые несколько секунд — а потом живете с ним, как с любимым мужем, не считая проведенных вместе часов. Ну, и за форму карандаша маркетологам Сhanel надо выписать отдельную премию. Я красилась Le Rouge Crayon De Couleur и в такси, и в лифте, и вообще наощупь в темноте — и ни разу не то что не нарисовала себе красных усов, но даже не зашла за контур. На лето куплю оттенок «фуксия» — и буду краситься в шезлонге на морском берегу.

Цена: 2 600 руб.

Помада Always On Liquid Lipstick, Driver's Seat, Smashbox

Выбор креативного директора BeautyHack Ксении Вагнер

Если вы до сих пор ищете идеальную помаду для selfie, то это — она. Идеальный контур (без карандаша!), плотное покрытие и небанальный цвет — что еще надо для лайков? Если вспомнить историю марки, такая фотогеничность — не сюрприз. Двадцать с лишним лет назад бренд запустили Дин и Дэвис Фактор, правнуки Макса Фактора, «отца современной косметики» (и, кстати, выходца из России, его настоящая фамилия — «Факторович»). У братьев была фотостудия, в услуги которой входил и макияж. Фотографы хотели, чтобы он был стойким, а модели — комфортным. Эту формулу — стойкость плюс комфорт — ребята и взяли за основу при создании Smashbox.

Цена: 1 436 руб.

Матовая помада Vice Liquid Lipstick Menace, Urban Decay

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Это застывающая матовая помада классического цвета фуксии, покорившая меня с первого применения! Пигментированная текстура с одного слоя прекрасно перекрывает губы и ощущается очень комфортно. К тому же, держится на зависть многим помадам! На данный момент, это мой любимый оттенок в этой линейке, поскольку он самый приятный в носке и не сушит губы.

Цена: 1 660 руб.

Помада для губ Liquid Lip Velvet, 33 Magent, Burberry

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Если застывающие помады вам не нравятся, но матовых губ цвета фуксии все еще хочется, то Burberry Liquid Lip Velvet 33 Magenta — это именно то, что вы ищете! Мягкая вельветовая формула, которая нежно обволакивает губы, оставляя ощущение кремовой помады, при этом дает эффект как будто матовая! А прозрачный футляр из матового пластика доставляет отдельную порцию удовольствия.

Цена: около 2 000 руб.

Матовые помады Matte Shaker, Lancôme

Выбор блогера Эльвиры Чабакаури

Определенно самая необычная упаковка для жидкой матовой помады из всех! Сделаны в форме маленького шейкера для коктейлей, с очень толстым аппликатором. Естественно это делает не таким простым точное нанесение помад по контуру. Но зато они очень яркие и оставляют после себя практически вечный стейн. Оттенков пока не так много, но все очень хороши.

Цена: 1 871 руб.

Помада для губ La Petite Robe Noire, оттенок Red Bow Tie 022, Guerlain

Выбор визажиста Евгении Русиновской

Этот классический красный советую платиновым блондинкам со светлыми глазами.

Цена: около 2 000 руб.

Помада Lip Color Matte, оттенок 09 First Time, Tom Ford

Выбор визажиста Евгении Русиновской

Мне нравятся натуральные оттенки из этой серии. Помада кремовая: легко наносится, увлажняет и питает губы.

Цена: около 4 000 руб.

Помада Satin Lipstick, Faux, M. A. C Выбор редакции BeautyHack

Нюдовые помады уже давно стали маст-хэвом, но именно эта чуть ярче, чем обычный нюд. Она приглушенного коричнево-лилового цвета — блондинок не будет бледнить, а на брюнетках будет выглядеть практически натурально. Почти все кремовые помады блестят и быстро стираются, а матовые сушат губы. Эта помада сатиновая, то есть консистенция между кремовой и матовой. Нравится, как она сходит — не остается странного контура, губы просто выглядят чуть ярче, чем обычно.

Цена: 1 480 руб.

Помада Matte Revolution, Pillow Talk, Charlotte Tilbury

Выбор редакции BeautyHack

Когда-то Шарлотт Тилбери выпустила карандаш для губ Pillow Talk, и его раскупили в рекордные сроки — он идеально подошел тем, кто давно находился в поисках оттенка «своих губ, только лучше». Шарлотта не стала томить поклонников ожиданием и выпустила помаду такого же оттенка — бежево-розовую, в классическом для марки винтажном золотом тюбике. Помада матовая, но очень комфортная — не сушит губы, даже если ходить с ней весь день. Пожалуй, ее единственный минус — это то, что она не продается в России. Ну, зато теперь у меня есть отличный повод еще раз слетать в Лондон.

Цена: 1 900 руб.

Помада Rouge Coco Stylo, 202, Chanel

Выбор редакции BeautyHack

Изящный футляр напоминает ручку. Внутри спрятан розовый блеск с перламутром. Кажется ярким, но на губах едва заметен. Когда я делаю яркий макияж глаз, на губах почти всегда эта помада. С ней нет ощущения сухости — губы всегда увлажнены. Обновляю каждые два часа.

Цена: 2 665 руб.

Помада Rouge Allure Ink, 140, Chanel

Выбор редакции BeautyHack

В моей бьюти-аптечке всегда должно быть несколько помад. Яркие оттенки помогают мне превратить дневной макияж в вечерний, а нюдовые — сделать естественный акцент на губах, что делает образ завершенным.

Признаюсь честно, эту помаду полюбила после того, как мы протестировали осеннюю коллекцию Chanel вместе с Оксаной Пономаревой . Влюбилась в бархатный, полуматовый финиш. Бонус — помада очень комфортна в носке и выдерживает легкие перекусы. Кроме того, достаточно стойкая и равномерно сходит с губ в течение дня.

Цена: 2 665 руб.

Помада Infallible Nudist Matte Lip Paint, Nude on Fleek, L’Orèal

Выбор редакции BeautyHack

Нюдовой матовой помадой в наше время уже сложно удивить. Но если раньше на поиски идеального бежевого оттенка уходило много времени, сил и денег, то сейчас достаточно просто заглянуть в корнер L’Orèal и найти там все, что душа пожелает.

Коллекция с нескромным названием Nudist — это самая настоящая ода нюдовым помадам. Здесь и светлый оттенок Dead Lips — для тех, кто любит «стирать» губы с лица, и модный Nude-ist — он бы точно не оставил равнодушной Кайли Дженнер. Я же протестировала классический и очень осенний Nude on Fleek. Текстура помад очень бархатистая — они не засыхают «намертво» и не сушат губы.

Отдельно хочу выделить удобный аппликатор (в этом L’Orèal себе не изменяют) — им очень легко набирать средство и прокрашивать уголки губ.

Цена: 439 руб.

Помада Lunar New Year Lipstick, оттенок Good Health, M. A. C Выбор редакции BeautyHack

Новый год уже позади, но довольствоваться косметикой из красочных новогодних коллекций можно круглый год. Например, лимитированная коллекция помад M. A. C в нежных персиковых тонах отлично впишется в дождливые весенние дни, и даже подойдет для летних oper air вечеринок.

Это отличный нюд на каждый день, и идеальна она во всем: начиная от жизнерадостного яркого футляра, заканчивая сладким ванильным ароматом (всем знаком этот фирменный запах помады от M. A. C!). Я попробовала новинку с кремовой консистенцией — она легко ложится, не скатывается и хорошо увлажняет губы, а пигмент очень насыщенный, достаточно одного слоя. Могу смело заявить, что помада Lunar New Year — это безупречное пополнение моей личной коллекции.

Цена: 1 600 руб.

Помада-карандаш для губ Sexy Lipstick Pen Velvet, оттенок Praline, Romanovamakeup

Выбор редакции BeautyHack

В помаду-карандаш от Ольги Романовой мы влюбились давно — даже до того, как Кети Топурия в интервью для BeautyHack призналась, что это средство всегда лежит в ее косметичке. Сама визажист, создавая Sexy Lipstick Pen, хотела добиться универсальности — это и карандаш, которым можно очертить контур, и нежная матовая помада, удивительно стойкая и не пересушивающая губы.

Оттенок Praline — это дань 90-м, ведь тренды этой эпохи продолжают возращаться и обретать новое прочтение. Холодный серо-бежевый оттенок идеально подойдет любому типу внешности и, как бонус, будет визуально увеличивать губы (за счет нейтрального подтона) и делать зубы белее.

Цена: 1 400 руб.

Жидкие металлические помады Be Legendary, Smashbox

Выбор редакции BeautyHack

Металлический эффект на губах — один из самых модных сейчас, он вовсю набирает обороты! Smashbox выпустили свои прекрасные жидкие металлические помады Be Legendary. В линейке есть как традиционные цвета (металлические красный и бордовый), так и необычные (синий или серый). Для промо-образов с этой помадой известная визажистка Влада Хаггерти (@vladamua), создала 12 креативных образов. Они призваны и нас с вами вдохновить на креативный макияж губ и самовыражение!

Цена: около 2 000 руб.