Ещё
Сальма Хайек показала фото без макияжа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сальма Хайек показала фото без макияжа 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Eva.ru
Некоторые знаменитости настолько уверены в себе, что не боятся показаться поклонникам без макияжа. Среди них — и голливудская звезда Сальма Хайек, которая опубликовала в инстаграме свое натуральное фото.
Мексиканская кинодива всегда привлекала внимание режиссеров и поклонников яркой внешностью и роскошными формами. И тем не менее, она не побоялась показать публике лицо без косметики.
«Без фильтров, без ретуши, только игра со светом» — так подписала фото кинозвезда. Мнения подписчиков разделились. Одни отметили великолепную форму актрисы, которой уже больше пятидесяти. Другие с грустью заметили, что возраст берет свое и время не щадит красивых женщин.
«Возраст берет свое…»
«Она прекрасно выглядит, очень красивая и яркая актриса».
«Морщины, лицо осунулось, нечем хвастаться».
«Мне бы так выглядеть в 50 лет!»
«Удивительная женщина, очень славная и талантливая».
«Сальма стареет, как и все мы, что поделать…»
Многие подписчики пришли к выводу, что Хайек, как и большая часть женщин, намного лучше выглядит с косметикой, которая позволяет подчеркнуть ее достоинства и скрыть мелкие изъяны в виде неоднородного цвета кожи и кругов вокруг глаз. Некоторые обратили внимание на то, что звезде следовало бы сделать свои брови более аккуратными, так как они у нее выглядят неухоженными.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения
Рената Литвинова шокировала фанатов1
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело101
Пугачева снова всех удивила96
Онлайн-покупки: ожидание и реальность85
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение