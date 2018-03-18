Сальма Хайек показала фото без макияжа

Некоторые знаменитости настолько уверены в себе, что не боятся показаться поклонникам без макияжа. Среди них — и голливудская звезда Сальма Хайек , которая опубликовала в инстаграме свое натуральное фото.

Мексиканская кинодива всегда привлекала внимание режиссеров и поклонников яркой внешностью и роскошными формами. И тем не менее, она не побоялась показать публике лицо без косметики.

«Без фильтров, без ретуши, только игра со светом» — так подписала фото кинозвезда. Мнения подписчиков разделились. Одни отметили великолепную форму актрисы, которой уже больше пятидесяти. Другие с грустью заметили, что возраст берет свое и время не щадит красивых женщин.

«Возраст берет свое…»

«Она прекрасно выглядит, очень красивая и яркая актриса».

«Морщины, лицо осунулось, нечем хвастаться».

«Мне бы так выглядеть в 50 лет!»

«Удивительная женщина, очень славная и талантливая».

«Сальма стареет, как и все мы, что поделать…»

Многие подписчики пришли к выводу, что Хайек, как и большая часть женщин, намного лучше выглядит с косметикой, которая позволяет подчеркнуть ее достоинства и скрыть мелкие изъяны в виде неоднородного цвета кожи и кругов вокруг глаз. Некоторые обратили внимание на то, что звезде следовало бы сделать свои брови более аккуратными, так как они у нее выглядят неухоженными.