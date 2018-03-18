Красота с помощью натуральной косметики

Наверное, нет такой женщины на планете, которая не хотела бы оставаться красивой как можно дольше! Красоту можно продлить надолго, надо всего лишь уметь правильно ухаживать за своей кожей и лицом в целом.

Каждая женщина, стараясь выглядеть привлекательной, пользуется декоративной косметикой, выбор которой очень велик. Но не все представительницы прекрасного пола задумываются о том, что несёт в своём составе такая косметика. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что не всегда такая косметика полезна.

Если почитать состав помады или крема для лица, то можно просто ужаснуться от того, сколько непонятных эпитетов сопровождают данный продукт. Это и спирты, и отдушки, и ароматизаторы! С такими составляющими кожа не только не станет моложе — наоборот, она постареет ещё быстрее! Давно проверено наукой и врачами, что самая полезная косметика — это натуральная косметика, то есть приготовленная на основе растительных компонентов. Маски, кремы для лица и шеи, румяна, скрабы, средства от отёков и кругов под глазами — всё это можно приготовить в домашних условиях либо купить в аптеке.

Скраб из магазина можно заменить мелкой солью и содой, взятых в равных пропорциях. Маски можно делать из огурца, клубники, киви и многих других овощей и ягод. Умывайтесь можно травяными отварами. Круги под глазами и общую усталость глаз хорошо снимают тампоны, пропитанные отваром ромашки! Травяные отвары также можно добавлять в крем, эффект будет налицо! Почаще делайте компрессы для кожи, очищайте её от старых клеток — от этого кожа будет выглядеть гладкой, обновлённой и молодой!

Не забывайте также о том, что большое влияние на вид кожи оказывает пища, которую мы употребляем! Поменьше ешьте жирную, острую, несвежую пищу, побольше налегайте на фрукты и овощи, спите по 8 часов в сутки, больше дышите свежим воздухом, много двигайтесь и можете быть уверены — Вы проживёте долгую, счастливую жизнь, а Ваша кожа будет радовать Вас своим великолепным видом!