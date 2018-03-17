Старость подкралась к Анджелине Джоли

Анджелине Джоли уже 42 года. Скандалы с Брэдом Питтом и переживания, связанные с разводом, наложили свой отпечаток на внешность голливудской звезды. С возрастом она становится похожа на свою маму Маршелин Бертран, которая умерла в 2007 году. Актриса боится, что родственница могла передать ей наследственные заболевания.

«Я смотрю в зеркало и вижу, что похожа на свою мать, и это меня согревает. Вижу, что старею, и с любовью отношусь к этому, потому что это означает, что я живу — живу и становлюсь старше», — сказала Джоли в интервью InStyle. При этом актриса хорошо помнит свою молодость, ей кажется, что это время было еще вчера.

«Я замазывала макияжем все лицо. Я была немного сорванцом, а потом немного панком», — вспомнила Джоли. — «Сейчас очень популярно, например, красить волосы в синий. А в мое время их осветляли».