Ещё
Что такое дрейпинг?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое дрейпинг? 

Я Покупаю 19 часов назад
Фото: Я Покупаю
Дрейпинг — техника в макияже, контуринг, выполняемый с помощью румян двух цветов.
Принято считать, что расставить акценты на лице, скорректировать его форму, выделить скулы можно только с помощью темной пудры и хайлайтера, а румянами стоит пользоваться с осторожность. Это действительно так, но в случае с дрейпингом все наоборот. При его выполнении главным средством являются румяна.
Видели фотографии Мадонны и Шер в 70-х? Нельзя не заметить их румяные щечки! Это и есть дрейпинг, который придумал визажист Вэй Бенди, работавший с известными поп-дивами. Тогда яркий макияж был в фаворе, а румяна — главным бьюти-средством в косметичках модниц.
Недавно модельер Марк Джейкобс вновь сделал румяна популярным продуктом, выпустив коллекцию двухцветных, подходящих для дрейпинга.
GIORGIO ARMANI
Adam Selman
NYX Professional Make Up Sweet Cheeks Blush Palette, от 1 380 руб., Рив Гош  Запеченные румяна JUST, от 560 руб., Just Make Up  Минеральные рассыпчатые румяна Lepo Mineral Make-Up, от 740руб., DDar
Рассыпчатые минеральные румяна, от 880 руб., Dr.Hauschka eco home
Узнайте больше о макияже:
Макияж, который можно не смывать — 10 лучших средств
Девять классных бьюти-новинок, которые пригодятся вам этой весной
Гель, тушь, тени и еще пять лучших средств для бровей
Я Покупаю: последние новости
Зачем и как делают круговую подтяжку лица: изучаем на примере звезд Подростковый бунт: семь звезд, которые борются с акне Макияж для полного лица: как убрать щеки без пластики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения
Рената Литвинова шокировала фанатов1
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело101
Пугачева снова всех удивила96
Онлайн-покупки: ожидание и реальность85
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение