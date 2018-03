Что такое дрейпинг?

Дрейпинг — техника в макияже, контуринг, выполняемый с помощью румян двух цветов.

Принято считать, что расставить акценты на лице, скорректировать его форму, выделить скулы можно только с помощью темной пудры и хайлайтера, а румянами стоит пользоваться с осторожность. Это действительно так, но в случае с дрейпингом все наоборот. При его выполнении главным средством являются румяна.

Видели фотографии Мадонны и Шер в 70-х? Нельзя не заметить их румяные щечки! Это и есть дрейпинг, который придумал визажист Вэй Бенди, работавший с известными поп-дивами. Тогда яркий макияж был в фаворе, а румяна — главным бьюти-средством в косметичках модниц.

Недавно модельер Марк Джейкобс вновь сделал румяна популярным продуктом, выпустив коллекцию двухцветных, подходящих для дрейпинга.

