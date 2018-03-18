Ещё
«Инструкция на случай болезни»: Ким Кардашьян просит всегда делать ей макияж и маникюр
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Инструкция на случай болезни»: Ким Кардашьян просит всегда делать ей макияж и маникюр 

Eva.ru 8 часов назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая американская телезвезда Ким Кардашьян — одна из самых популярных представительниц современного шоу-бизнеса и не в последнюю очередь благодаря яркой внешности. 37-летняя красавица много времени и денег тратит на уход за собой, причем она подчеркнула, что хочет выглядеть отлично, даже если в силу возможной болезни не сможет самостоятельно ухаживать за лицом и телом.
Ким Кардашьян — успешная телезвезда, жена и мать троих детей. Она прославилась своей эксцентричностью и непропорционально большой «пятой точкой». Знаменитость вместе с другими членами своей семьи является участницей одного из самых популярных в мире реалити-шоу. Супруга рэпера Канье Уэста считается одной из самых красивых женщин мира и делает все возможное, чтобы как можно дольше удерживать это звание. На днях она дала интервью одному из американских изданий, в котором отметила, что у нее есть пожелания по уходу за ее обликом: «Даже если я не смогу разговаривать или потеряю рассудок, моя прическа, маникюр и макияж должны быть в полном порядке. Я должна выглядеть максимально хорошо».
Подписчики оценили откровения Ким Кардашьян, которая в любых ситуациях хочет сохранять гламурный вид: «Как мне она нравится, такая классная!» «Красота превыше всего, молодец!» «Целая инструкция по уходу на случай болезни, ужас!» «Правильно, в любых ситуациях нужно оставаться красивой женщиной!» «Смешная такая, главное — накрасить и напудрить ее попу не забудьте, чтобы целлюлит меньше видно было».
«Ким помешала на своей внешности, пусть силикон не забудет с собой на тот свет, если что». «Она такая поверхностная, одним словом — телезвезда, что скажешь. Додумалась — упомянула в завещании свои волосы и ногти, жесть». «Не, ну а что? Она просит всегда делать ей маникюр и прическу, что плохого?» «Я ее не перевариваю со времен секс-скандала, небольшого ума дама».
Недавно в соцсетях Ким Кардашьян критиковали за неопрятную прическу. Многим поклонниками и хейтерам не нравилось, что она покрасила волосы в розовый цвет, который они называли дешевым.
От природы Кардашьян — жгучая брюнетка, потому она решила последовать советам общественности и вернула темный цвет волос, что очень понравилось миллионам ее фанатов во всем мире.
Eva.ru: последние новости
«Все на одно лицо»: Анну Хилькевич перепутали с Верой Брежневой «Возраст берет свое»: Сальма Хайек показала фото без макияжа «Как бабуля»: подписчики Саши Артемовой посчитали, что кудри ей не к лицу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения
Рената Литвинова шокировала фанатов1
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело101
Пугачева снова всех удивила96
Онлайн-покупки: ожидание и реальность85
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение