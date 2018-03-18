«Инструкция на случай болезни»: Ким Кардашьян просит всегда делать ей макияж и маникюр

Знаменитая американская телезвезда Ким Кардашьян — одна из самых популярных представительниц современного шоу-бизнеса и не в последнюю очередь благодаря яркой внешности. 37-летняя красавица много времени и денег тратит на уход за собой, причем она подчеркнула, что хочет выглядеть отлично, даже если в силу возможной болезни не сможет самостоятельно ухаживать за лицом и телом.

Ким Кардашьян — успешная телезвезда, жена и мать троих детей. Она прославилась своей эксцентричностью и непропорционально большой «пятой точкой». Знаменитость вместе с другими членами своей семьи является участницей одного из самых популярных в мире реалити-шоу. Супруга рэпера Канье Уэста считается одной из самых красивых женщин мира и делает все возможное, чтобы как можно дольше удерживать это звание. На днях она дала интервью одному из американских изданий, в котором отметила, что у нее есть пожелания по уходу за ее обликом: «Даже если я не смогу разговаривать или потеряю рассудок, моя прическа, маникюр и макияж должны быть в полном порядке. Я должна выглядеть максимально хорошо».

Подписчики оценили откровения Ким Кардашьян, которая в любых ситуациях хочет сохранять гламурный вид: «Как мне она нравится, такая классная!» «Красота превыше всего, молодец!» «Целая инструкция по уходу на случай болезни, ужас!» «Правильно, в любых ситуациях нужно оставаться красивой женщиной!» «Смешная такая, главное — накрасить и напудрить ее попу не забудьте, чтобы целлюлит меньше видно было».

«Ким помешала на своей внешности, пусть силикон не забудет с собой на тот свет, если что». «Она такая поверхностная, одним словом — телезвезда, что скажешь. Додумалась — упомянула в завещании свои волосы и ногти, жесть». «Не, ну а что? Она просит всегда делать ей маникюр и прическу, что плохого?» «Я ее не перевариваю со времен секс-скандала, небольшого ума дама».

Недавно в соцсетях Ким Кардашьян критиковали за неопрятную прическу. Многим поклонниками и хейтерам не нравилось, что она покрасила волосы в розовый цвет, который они называли дешевым.

От природы Кардашьян — жгучая брюнетка, потому она решила последовать советам общественности и вернула темный цвет волос, что очень понравилось миллионам ее фанатов во всем мире.