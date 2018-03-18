Нарисовались: Хлоя Грейс Морец против Роуэн Бланчард

Комментирует визажист салона Bronze&Beauty Анна Шамаева:

«В макияже обеих звезд сделана ставка на натуральность и использование природных оттенков, в данном случае — оранжевых ярких теней, что безусловно придает эффектный акцент на глаза. Но стоит сразу отметить, что этот цвет более подходит брюнеткам, потому что гармонично сочетается с темными волосами и бровями.

Блондинок этот цвет простит и даже бледнит. Вот и с Хлоей Грейс Морец это сыграло злую шутку — она зря нанесла тени такого цвета на область под глазами — этот прием только придал ей усталый вид. Ей стоило использовать тени только на верхнем подвижном веке и сделать брови более коричневыми.

Но и на этом ошибки Хлои не заканчиваются — ей не стоило использовать идентичный цвет теней и помады. Губы надо было сделать ярче, например, использовать помаду с блеском или выделить их карандашом.

На счет основного тона — с этой задачей тоже лучше справилась Роуэн Бланчард . Морец надо было использовать тональное средство на полтона темнее.

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Мораль: Роуэн справилась с бьюти-задачей лучше, но и ей стоило немного добавить акцент на скулы».