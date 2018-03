Выбор экспертов: 50 лучших парфюмов для весны

Ноты сандала, розы и пиона в сочетании с аккордами вишни, мускуса и нежной лаванды. Ароматы, которыми будет пахнуть эта весна, — в нашей новой подборке.

Туалетная вода Вишневый нектар, L'Occitane

Весной очень хочется сладости и легкости — после долгих холодов сердце переполняет радость и большие надежды. Новинка бренда подарит вам эти ощущения: вы как будто переноситесь в волшебный сад с вишневыми деревьями. Аккорды этой ягоды легко окутывают вас и не покидают в течение дня.

Впечатления от аромата схожи с чувством влюбленности — сильное пьянящее чувство постепенно переходит в легкую эйфорию. То же происходит и с ароматом — первые активные ноты вишни мягко раскрываются на коже, добавляя к ним аккорды зелени и весенних цветов.

Аромат очень стойкий, но ненавязчивый, как легкое дуновение ветра. Также понравится и любительницам «тяжелых» ароматов. А у тех, кто не успел распробовать пленительный аромат вишни, будет шанс заново влюбиться в него!

Цена: 3 450 руб.

Туалетная вода Agar Ebene, Hermès

Наносишь этот аромат и чувствуешь, как будто раскрываешь тайное знание, недоступное для большинства. Он навевает мысли о прошлом — как будто открываешь сундук со старыми вещами. Но воспоминания явно приятные: ноты пихты и агарового дерева перемешаны с теплым бальзамическим аккордом, словно окутывают вас кашемировым пледом. Ведь воспоминания уже в прошлом, а лучшее — только впереди.

Цена: по запросу

Аромат Honey&Crocus Мед и Крокус

В основе лежат аккорды меда, которые переносят нас на пасеку или в гости к любимым друзьям за чашкой ароматного чая. Активную сладкую ноту разбавляют цветы крокуса и традиционной английской лаванды. Раскрывается аромат легкими нотами миндального молока, сохраняя сладость меда и преподнося ее с новой, необычной стороны.

Цена за 30 мл. : 3 800 руб.

Парфюмерная вода Ever Bloom Sakura Art Edition, Shiseido

Парфюмерная новинка от Shiseido — это фланкер нашумевшего Ever Bloom, покорившего не одну любительницу нежных цветочных ароматов. В этом году парфюм посвятили главному событию весны в Японии — цветению сакуры, отсюда и розовые блики в элегантном хрустальном флаконе, и композиция с лепестками вишневого дерева в основе.

Эту сложную ноту парфюмеру Оливье Гишару удалось воплотить с помощью древесных акцентов, но привычную сложную пирамиду вы в Ever Bloom Sakura Art Edition не найдете. В аромате — два аккорда, которые незаметно сменяют друг друга: в первом — букет болгарской розы, цветков апельсина и вишневого дерева, а второй — это сочетание зелени, черешни и цветочных переливов цикламена. На что вас может вдохновить новый парфюм? Как минимум на то, чтобы одеться в шифоновое розовое платье и отправиться в Японию, лицезреть цветение благоухающих деревьев.

Цена: 3 199 руб.

Туалетная вода Tiffany&Co , Tiffany&Co Упаковка аромата напоминает бриллиант красивой огранки, флакон переливается в лучах света. В сердце аромата — чарующий ирис, который по-особенному раскрывается нотами пачули и мускуса. Верхний аккорд парфюмированной воды — изысканный Vert de Mandarine, который придает аромату особое очарование.

Цена за 30 мл: 5 290 руб.

Парфюмерная вода Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense, Chanel

У аромата Coco Mademoiselle очень необычная история — 16 лет назад он произвел настоящую революцию на парфюмерном рынке, соединив свежие ноты цитруса, древесные аккорды и утонченный запах пачули в необыкновенную композицию. В этом году аромат предстал в новой форме интенсивной парфюмерной воды — сохранил центральные древесные ноты и аккорды пачули, но усилил контраст сладкой композицией сицилийского апельсина и калабрийского бергамота. Сам парфюмер Оливье Польж признается: «Идея в том, чтобы повернуть композицию по-новому, не отдаляясь от исходной формулы». Удалось ли это маэстро — решайте сами.

Цена за 50 мл: 9 070 руб.

Парфюмерная вода Nomade Eau de Parfum, Chloe

«Новинка от Chloe понравится любительницам сложных ароматов унисекс», — такой вердикт вынесла ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова , впервые попробовав Nomade. По ее словам, он каждый раз раскрывается по-новому: холодным весенним днем он один, а вечером в помещении — абсолютно другой. Все дело в многогранной парфюмерной композиции: в верхних нотах — сливы Мирабель, бергамот, лимон и апельсин, в сердце — белая фрезия, жасмин, персик и роза, а в базе спрятались дубовый мох, древесный янтарь, пачули, сандал и белый мускус. Дизайн флакона выполнен в классическом стиле Chloe — без излишеств, но с изыском, а в том что касается стойкости, аромат показал себя просто отлично: чувствовался на коже в течение 8 часов, и даже оставил легкий приятный шлейф на одежде на следующий день. В эти первые холодные весенние дни Nomade точно придется по вкусу всем тем, кто любит необычные и небанальные ароматы.

Цена: 5 343 руб.

Парфюмерная вода Eternity Air, Calvin Klein

Небесная свежесть — лучше и не опишешь новое парфюмерное прочтение знаменитого Eternity, выпущенного в 1988 году. В небесно-голубом стройном флаконе, напоминающем обелиск, — невероятно свежая композиция, которая ассоциируется сразу и с прохладным весенним ветром, и с первыми почками на деревьях, и с летящим шифоновым платьем, одетым не по погоде. Наверное, во всем виноват особенный аккорд — sky of the sky (он же — небесная свежесть). В сочетании с черной смородиной, пионом, ландышем и белым кедром он звучит очень нежно — как весенняя капель.

Цена: 4 300 руб.

арфюмерная вода Dylan Blue Pour Femme, Versace

Первое, что поразит вас — это флакон: темно-синее стекло с золотыми вставками, оформленное в восточном стиле с фирменным логотипом бренда. Аромат пришелся по вкусу ассистенту редакции BeautyHack Карине Ильясовой:

«Dylan Blue — очень яркий и свежий парфюм с композицией на основе черной смородины и яблока сорта «Гренни Смит». Но то, что придает этому аромату богатый шлейф, так это древесные ноты — стиракс, белая древесина, мускус и пачули. При первом нанесении он кажется совсем легким, но уже через двадцать минут начинает постепенно раскрываться, удивляя новыми нотами. Сама Донателла охарактеризовала Dylan Blue как «сильный и чувственный» — он создан для девушек, которые «осознают свою власть». При этом парфюм придется очень кстати этой весной, когда уже хочется чего-то более легкого и непринужденного, но не примитивно-цветочного».

Цена: 5 439 руб.

Парфюмерная вода Rouge & Noir, Eisenberg

Eisenberg — прочный и непотопляемый «айсберг» на рынке качественной уходовой и декоративной косметики. Уже попробовала и очищающее молочко, и крем с матирующим эффектом, и тональную основу — каждому из этих средств принадлежит кусочек моего сердца. А ценители хорошего парфюма точно не смогут пройти мимо аромата Rouge & Noir — пьянящий аромат персикового шампанского не оставляет удушающего шлейфа — только хорошо уловимое цитрусово-цветочное облако. Верхние ноты черной смородины, бергамота и иланг-иланга раскрываются сразу же после нанесения, мысленно перенося в летний тенистый сад. А нижние ноты раскрываются чуть позже: кедр, сандаловое дерево, белый мускус и ваниль оставляют приятное послевкусие. Rouge & Noire совершенен во всем: от хрустального флакона до картонной коробочки с миниатюрами работ художника Хуареса Мочадо.

Цена: 12 949 руб.

Туалетная вода Boss Ma Vie L’Eau, Boss

Новая и более женственная версия Boss Ma Vie L’Eau — это аромат цветов, теплых весенних дней и прикосновения солнечных лучей к коже, заключенные во флакон. Нежно-розовый парфюм сразу вызывает ассоциации с прохладой первых мартовских дней — когда чувствуется, что весна уже близко. За это спасибо интересной композиции: среди верхних нот — цветок кактуса, в сердце — белая магнолия, белый пион и розовая роза (да, как у Светки Соколовой), а в базе — невероятно женственный белый мускус и оттенки кедрового дерева.

Цена (50 мл): 5 324 руб.

Парфюмерная вода Oud Silk Mood, Maison Francis Kukdjian

Эта парфюмерная вода заставит вас посмотреть на восточные древесные ароматы по-новому. Шесть лет назад Франсис Кюркджян, парфюмер и создатель марки, обратил свое внимание на ноты дерева Уд — типичные аккорды представителей семейства восточных ароматов, и заставил весь мир посмотреть на эти ноты по-новому. Он придал им «западные» мотивы, добавив в него акценты на ольфаковых нотах розы, ванили и пачули.

Только при взгляде на флакон, погружаешься в сказки востока — он напоминает драгоценный сосуд или маленький восточный дворец (а то, что он сделан из темного стекла не только дизайнерское решение — аромат нуждается в защите от прямых солнечных лучей). Парфюм не «давит» типичной тяжелой восточной композицией. При нанесении чувствуется запах розы, который раскрывается легким шлейфом бергамота и цветочных нот. В самом аромате чувствуется баланс между загадочным востоком и прогрессивным западом — парфюм могла бы носить и традиционная арабская принцесса, и деловая женщина, которая работает на Wall Street. И что самое приятное, аромат остается с вами на весь день и нежно окутывает, словно шелк.

Цена: 25 500 руб.

Туалетная вода Chrome Pure, Azzaro

Аромат Chrome Pure французского бренда Azzaro продолжает историю своего «предшественника» — классического аромата Chrome, но отличается более свежей и современной композицией. Chrome Pure относится к группе древесно-восточных ароматов, но не «душит» своей пряностью и напоминает, скорее, дом из древесины на берегу океана, нежели марокканский рынок специй. Тут и ноты мандарина, и освежающий флердоранж, и белый мускус в сочетании с листьями мате и бобами тонка. Последний, кстати, заняли позицию базовых нот, и именно они придают аромату свежесть.

Цена: 3 699 руб.

Туалетная вода Terre De Lumiere L’eau, L’Occitane

Как и предшественник новинки (о нем мы писали здесь), этот также посвящен Провансу. Только если предыдущая туалетная вода — это, скорее, ода закату, тягучему и сладкому, как мед (одна из главных нот), то новый аромат L’eau целиком и полностью посвящен прозрачному утру. В нем улавливается цветочная композиция с нотами пиона, которые приглушаются бергамотом, листьями черной смородины и розового перца. Получается более легкий, чувственный микс, который однозначно поможет вам пережить зиму!

Цена: 6 200 руб.

Туалетная вода So Real Cheap and Chic, Moschino

Аромат за несколько секунд всю редакцию заставил мечтать о весне: кто-то представил цветущие вишни, кто-то кристально-чистое голубое небо (как и сам флакон), кому-то захотелось настоящей майской грозы. Все дело в композиции — она напоминает целый коктейль из цитрусов, фруктов и легких древесных акцентов. В базе есть дубовый мох, кедр и амброксан, а в сердце — букет из пиона, жасмина и магнолии. Завершают этот весенний позитив ноты горького апельсина, мандарина, малинового сорбета и черной смородины.

Флакон на этот раз украсили яркие абстракции в духе Сальвадора Дали, а форма с 1995 года почти не изменилась. Кстати, самый первый аромат Cheap and Chic был вдохновлен героиней мультфильма «Моряк Попай» Оливией Ойл.

Цена: 3 250 руб.

Парфюмерная вода Maori Collection Freedom Wave, Terenzi

На создание коллекции ароматов итальянский парфюмерный Дом Terenzi вдохновила солнечная Полинезия, народ Маори и, в частности, их татуировки. В каждой заложен глубокий смысл — одни рассказывают о человеке и его силе, другие — о красоте, третьи — об удаче. Парфюмеры этот смысл решили передать с помощью композиции, и каждую из татуировок поместили на минималистичный белый флакон.

Аромат Freedom Wave сочетает в себе свежесть лимона, солнечный персик, белоснежную туберозу и стручки ванили. Эта сладко-цитрусовая композиция отлично подойдет и для насыщенного рабочего дня в офисе, и для вечернего выхода в свет: яркий и стойкий аромат держится на теле минимум 6 часов. После него остается легкий и приятный шлейф, а не густое облако — это точно оценят девушки, любящие ощущать на коже «послевкусие» парфюма.

Цена: 6 500 руб.

Парфюмерная вода Hibiscus Palm, Aerin

Это счастье, господа. Счастья бывают разные, для меня в этом пузырьке с крышкой-апельсинкой — счастье отпускное. Так пахнут сады в жгучий полдень где-нибудь в итальянской провинции, а ты идёшь по ним и ешь грейпфрутовый сорбет. Так пахнет кожа, накупанная в море. И теплый ветер, танцующий в белых занавесках. И букет, собранный детьми на дикой поляне рядом с пляжем. Ну, а если без моих фантазий, то это — жасмин, тубероза и тиаре. Сладкие женщины, обливаемся и машем!

Цена за 50 мл: 9 600 руб.

Аромат Hermessence Vetiver Tonka, Hermes

Мне было 15 лет, когда я услышала его впервые. Я училась в 10-м классе, красилась, как девчонки из «Беверли-Хиллз 90210», и поливалась духами, узнаваемыми с первой ноты. Конечно, я услышала его не в парфюмерном магазине. И не на такой же старшекласснице, как я.

Этот запах не про толпу и рекламу, не для подростковых бурь и первых поцелуев. Он пришел ко мне в компании взрослых, с ключами от Porsche. Его принесла одна из тех женщин, что заходят в комнату, — и все невольно выпрямляют спины. А мужчины дышат чаще, смотрят жарче и выставляют грудь вперед. У нее был красный маникюр, шелковые волосы и сумка Hermes в чехле от дождя. В тот день — кажется, августовский — с неба лило не переставая. И для меня до сих пор Vetiver Tonka — это свежесть, но с лучами солнца, холод и тепло одновременно, сила, укутанная нежностью. Он не строго зимний, даже наоборот, но в мороз в нем особенно уютно.

Цена: по запросу

Парфюмерная вода Osmanthus Interdite, Parfum d’Empire

Османтус — древовидный кустарник с мелкими звездчатыми цветами, широко распространенный в тропических районах Азии — считается одним из десяти священных растений Китая: лунный заяц круглый год толчет в ступе эликсир бессмертия, сидя под деревом османтуса. Получаемый из его цветов абсолют сам по себе пахнет как готовые духи: абрикосом и персиком, мыльной пеной, медом и фиалками. Теми же чудесными вещами благоухает и китайский новогодний десерт — слегка подслащенное желе с золотыми звездочками османтуса, и Osmanthus Interdite — но последний аккуратно раскладывает свои ароматные богатства на тонкой кожаной тряпице.

Цена за 100 мл: 10 500 руб.

Туалетная вода Lait et Chocolat, Chabaud Maison de Parfum

Любимый обед европейского первоклашки — шоколадное молоко, которым запиваешь что-то аналогично сладкое, например, круассан из школьного автомата.

Цена за 100 мл: 9 250 руб.

Парфюмерная вода Womanity, Mugler

Благодаря неожиданному контрасту между сладким (засахаренной фигой) и соленым (аккордом черной икры), Womanity записали в родоначальники нового жанра — savoury gourmand, то есть «пикантной гурманики». На ключевых для Mugler рынках аромат не пошел, но в истории закрепился.

Цена за 50 мл: около 2 500 руб.

Парфюмерная вода Vanille, Mona di Orio

Vanille — бисквит, пропитанный ромом, апельсиновым ликером и натуральным экстрактом ванили: скорее опьяняющий, чем сладкий.

Цена за 75 мл: 15 600 руб.

Парфюмерная вода Nirmala, Molinard

Настоящий «фруктбокс»: крепкие мандарины на дне, нежные манго и персики — под самой крышкой.

Цена за 75 мл: 5 600 руб.

Туалетная вода Alien, Mugler

Классический Alien — крепко сбитая, практически неделимая смесь жасмина и кашмерана, который в англоязычных пресс-релизах еще называют blonde woods. Тот и другой — могучие и самоуверенные, но парфюмер Доминик Ропьон находит идеальный баланс основных аккордов: в его руках кашмеран сообщает жасмину особенную солоноватость — как будто тот искупался в море и прилег обсохнуть на солнце.

Цена: около 4 000 руб.

Парфюмерная вода Fleur des Fleurs, Une Nuit Nomade

Une Nuit Nomade, в прошлом Une Nuit à Bali — недооцененная французская марка, с которой должны познакомиться все любители природного стиля в парфюмерии. Уточним, что сырье у «Ночи» необязательно натуральное — в ее палитре, как у большинства современных брендов, есть синтетические вещества. Тем не менее условный жанр ароматов Une Nuit à Bali можно определить как пейзажный: каждая из композиций представляет собой зарисовку на тему природы в разных ее состояниях. Например, Fleur des Fleurs — южная ночь в мареве тропических цветов; популярный сюжет в парфюмерии, но здесь отыгранный убедительно: если искали зрелый ночной жасмин в паре с иланг-илангом, сохранившим все свои темные оттенки — кожу, анималику и пыль, ваши поиски завершены.

Цена: около 9 000 руб.

Парфюмерная вода Jasmin Angélique, Atelier Cologne

А вот хороший пример жасмина прозрачного, «незрелого». Jasmin Angélique вышел в 2015-м, в самый разгар освежающей моды на зеленые композиции и другой, несколько навязчивой — на сычуаньский перец. Последний, однако, пришелся здесь очень кстати: его прохладный цитрусовый аромат электризует зеленую волну гальбанума, которая выносит жасмин на поверхность, отчего заглавный материал приобретает ледяной блеск и пряную остроту.

Цена: около 3 000 руб.

Парфюмерная вода Evening Rose, Aerin

Эта роза — самая светская в нашей подборке — одновременно темная и прозрачная, как черный шелковый чулок. И так же безупречно «сливается» с кожей: когда схлынет золотая волна коньяка и опадут бордовые лепестки, останется элегантная древесно-амбровая база — не слишком громкая, но достаточно плотная для того, чтобы вас запомнили.

Цена: около 15 000 руб.

Парфюмерная вода Tea Rose, Perfumer’s Workshop

Большой американский хит Tea Rose вышел еще в 1977 году, но у нас появился меньше двух лет назад — одну из лучших, по мнению Фредерика Малля, парфюмерных роз в Россию привезла Cosmotheca. Это, помимо всего прочего, едва ли не самый недорогой аромат в ее портфолио и притом наиболее популярный в мировом масштабе: за сорок лет было продано около 60 миллионов флаконов. Чем хорош Tea Rose? Тем, что идеально соответствует собирательному образу дачной розы в наших детских воспоминаниях — пахнет медом, росой, смородиной и чем-то зеленым и едким.

Цена: около 4 000 руб.

Парфюмерная вода Roses Musk, Montale

Целый раздел на сайте Montale называется Around the Rose, что неудивительно: французский бренд, который для популяризации арабского стиля в парфюмерии сделал больше, чем все арабские марки вместе взятые, розу уважать обязан. К сожалению, красивые Taif Roses уже сняты с производства, но остается Roses Musk — цветы и мускус, только что политые розы и чистое белье, вывешенное сушиться в саду. Аромат, по меркам Montale, исключительно спокойный, но стойкость ожидаемо на высоте.

Цена: около 5 000 руб.

Парфюмерная вода Rose de Paris, Gustave Eiffel

На днях в ТЦ «Киевский» открылся новый парфюмерный бутик Grasse C. L. U. B., и ароматы Gustave Eiffel наконец получили порт приписки — прямо напротив фонтана на первом этаже. Почему вам нужна Rose de Paris: это свежая, умытая дождем фруктовая роза с черной смородиной, сделанная по моде 1980-х — десятилетия растрепанных садовых роз в стиле диптиковской L’Ombre dans L’Eau. Название сулит Париж, но именно так должен «звучать» английский сад, разбитый по романтической моде — в противоположность саду французскому, регулярному, где цветы и деревья вытягиваются по струнке, как на плацу.

Цена: около 12 000 руб.

Парфюмерная вода Nuit de Bakelite, Naomi Goodsir

Вместо цветов, фруктов и сливок парфюмер Изабель Дуайен предлагает жидкую, зеленую фракцию туберозы — ее зеленую, мятно-камфарную плазму и сводит с прокуренной кожей и пластиком. Эта сумрачная тубероза выросла в фильме Вонга Карвая, среди виниловых пластинок и прозрачных отельных пепельниц, заполненных до кромки.

Цена: около 10 000 руб.

Парфюмерная вода Or Kanabo, Uermi

Итальянский бренд Uermi существует в рамках четкого концепта: все его ароматы посвящены материалам, из которых делают одежду (Uermi — стилизованное английское ‘wear me’, «надень меня»). Если верить названию, новый аромат, приехавший к нам под занавес года, предлагает вооружиться канабо — шипастой палицей самураев. Звучит заманчиво — никому не помешает дополнительный фильтр реальности в декабре, но вместо металла и вражьей крови неожиданно дают османтус, взбитые сливки и ваниль. То, что между ними происходит, — настоящий поединок в стиле канабодзюцу, самурайского искусства владения оружием, основанного на чувстве баланса: еще несколько сливочных завитушек, и этот абрикосовый торт осел бы под собственным весом — но пышные ярусы держатся молодцом и даже как будто бы воздушны.

Цена: около 3 000 руб.

Парфюмерная вода Concrete, Comme des Garçons parfums

В этом году Comme des Garçons трудились ударно: перевыпустили десятку снятых с производства хитов в коллекции Olfactory Library, cделали аромат вместе с Vogue — по случаю 125-летия последнего, приобщились к большому искусству — с Andy Warhol You're In и снова показали свой фирменный «индастриал», за который любят марку — с Concrete. Последний (в переводе с английского — «бетон»), впрочем, оказался мягче ожидаемого: ждали заброшенный завод стройматериалов, а получили пряные, молочные розы. Правда, с металлической арматурой вместо стеблей.

Цена: около 2 000 руб.

Парфюмерная вода Eau de Memo, Memo

Французской марке, которая наверняка у вас на слуху — точнее, благодаря флаконам дивной красоты, на виду — исполнилось десять лет. По случаю юбилея был выпущен Eau de Memo, резюмировавший все высказанное брендом: любовь к коже разной выделки, понимание контрастов между парфюмерными светом и тьмой, свежесть в восприятии и работе с ароматными штампами. Вот и здесь — тонкая светлая замша с классическим чаем «эрл грей», но горьковатым и правильно вяжущим, танинным.

Цена: около 3 000 руб.

Парфюмерная вода Tuberose Le Soir, Aerin

Во вселенной Aerin все правильно: сирень пахнет сиренью, лучшие розы — грасские, а самая подходящая одежда для работающей женщины — дорогие джинсы с белой рубашкой. Тем удивительнее последний запуск марки, Tuberose Le Soir — слегка вспотевшая, запыхавшаяся тубероза с очень телесным аккордом соли и мускуса, который сообщает белым цветам человеческое тепло. В паре с «Вечерней» вышла и «Дневная тубероза», Tuberose Le Jour — более собранная и спокойная, но с все же с горячим сердцем под этой самой белой рубашкой.

Цена: около 10 000 руб.

Парфюмерная вода Majaïna Sin, The Different Company

Про новый аромат The Different Company мы недавно уже рассказывали в обзоре парфюмерной ванили, но отметить его в качестве одной из лучших работ года — важно. Хотя бы потому, что Majaïna Sin — отличный пример того, какой может быть современная гурманика, когда не зацикливается на банальной сиропной сладости. Вот эта композиция, например, кажется съедобной за счет других вещей — мадагаскарской корицы, жевкого имбиря и округлых, очень успокоительных молочных нот, которые сглаживают шероховатость специй.

Цена: около 6 000 руб.

Парфюмерная вода Dolce Amalfi, Xerjoff

И еще одна небанальная гурманика в нашем списке — айва c заварным кремом и бугристыми средиземноморскими лимонами. Сомнительный дизайн флакона в данном случае аромату на руку: Dolce Amalfi похож на веселую сувенирную бутылку лимончелло, которую привозишь с Амальфитанского побережья как память об итальянском лете — звонком, фруктовом и немного хмельном. Проверено: в процессе носки Dolce Amalfi не засахаривается и до конца сохраняет чуть едкую цитрусовую свежесть.

Цена: около 8 000 руб.

Парфюмированная вода Oud Palao, Diptyque

У Oud Palao очень красивое начало родом из тропического леса: под ногами хлюпает земля, в кронах эвкалиптов дрожит зеленый воздух, в подлеске — неожиданно — цветут изумрудные, ментоловые розы. Роза с удом — парфюмерное клише, которое пришло с Аравийского полуострова, но Oud Palao происходит из каких-то других мест, скорее всего из Юго-Восточной Азии (в соответствии с легендой Diptyque, использованный в композиции уд добывают в Лаосе). Заглавный компонент здесь ведет себя скромно: по полю степенно перемещаются благовония и цветы, а удовый аккорд держит тыл — сгусток душистой темноты в базе аромата.

Цена: около 6 000 руб.

Парфюмерная вода Rose Anonyme, Atelier Cologne

Для начала давайте разберемся с названием. Все, кто следит за творчеством Atelier Cologne, знают, что каждому аромату марки соответствует история, придуманная основателем бренда Кристофом Серваселем. Например, «Анонимная роза» — романтический детектив о неуловимой воровке драгоценностей, которая на месте преступления всегда оставляет красную розу. Так, согласно официальной версии, объясняется название аромата — личность преступницы остается неизвестной, отсюда и «анонимность». А вот настоящая история: жена Серваселя Сильви Гантер добавила к прототипу Rose Anonyme, прежду забракованному супругом, изящный удовый аккорд, и Сервасель, не узнав отвергнутую розу, аромат похвалил. Уд здесь для тени, в которой расцветает заглавная роза — обеспечивает плавное движение времени от цитрусового утра к смолисто-древесному вечеру.

Цена: около 7 000 руб.

Парфюмерная вода Oudh Osmanthus, Mona di Orio

Oudh Osmanthus (до ребрендинга марки он назывался просто Oud) cтал последним ароматом, выпущенным при жизни парфюмера Моны ди Орио — и одной из ее лучших работ. Причин, по которым в названии появился османтус — небольшой, но очень душистый цветок со сложным запахом абрикоса, кожи и мыла, как объясняет сооснователь бренда Йерун Ауде Согтун, две: во-первых, от «Уда» покупатели ждали чего-то более прямолинейного — во всяком случае, больше очевидной древеcности, во-вторых, османтус в композиции едва ли не важнее, чем тот же уд. Последний, к слову, здесь дает идеальный золотой Восток — без навоза, пластырей, антисептика и прочих шумов.

Цена: 21 000 руб.

Туалетная вода Replica Lipstick On, Maison Margiela

Вся серия Replica у бренда прекрасна, на мой взгляд, но мой самый любимый — это аромат помады. Пахнет действительно как винтажная бабушкина помада — сладковатой ирисовой пудрой.

Настроение Lipstick On создаёт особенное — то самое, когда макияж надеваешь как оружие и для самовыражения, не боишься ярких и сочных цветов и не стремишься к естественности. Хотя уверена, многим аромат покажется очень нежным и спокойным, но для меня всё иначе.

Цена: около 8 000 руб.

Туалетная вода Пион Pivoine, L`Occitane

Обожаю все ароматы серии «Пион», которые у L`Occitane время от времени выходят в новых вариациях, но больше всего люблю классическую версию во флаконе, как бутон пиона. Для меня она самая совершенная — хрупкий, нежный цветок и немного зелени. Самый весенний аромат, который только можно себе вообразить!

Цена: 4 100 руб.

Туалетная вода Candy, Prada

Когда я купила этот аромат, страдала снобизмом и выбирала для себя только «нишевые» марки (этот период потом прошел), но он настолько мне понравился, что не смогла устоять. Prada Candy — это безупречно сделанный сладкий аромат, который звучит и уютно, и тепло, но со вкусом и чувством меры. Именно он впоследствии вернул мне интерес к гурманским ароматам.

Цена: около 6 000 руб.

Туалетная вода Piment Brulant, L`Artisan Parfumeur

Самый лучший аромат с запахом жгучего красного перца! Я не встречала ничего подобного. Такое ощущение, что искала его всю жизнь! Не знаю почему, но именно так мне нравится пахнуть всегда. Этот аромат у меня для любого времени года и случая, настолько его люблю.

Цена: 8 770 руб.

Парфюмерная вода Infusion d`Amande, Prada

Один из самых прекрасных ароматов на каждый день с запахом миндаля! Как приятный кашемировый шарфик пастельного оттенка.

Цена: около 10 000 руб.

Туалетна вода Chanel №5 L`eau, Chanel

Это настолько громкое событие в парфюмерном мире, что у каждого есть о нём своё мнение, — его много обсуждали, ругали и хвалили. Я хвалю! Мне кажется это то, что и было нужно для новой более свежей и молодой версии №5 — звучит он и классически, и современно. Конечно же, элегантно и прохладно, как и ожидаешь от него. Именно эта новинка заставила меня вновь заинтересоваться ароматами Chanel, в том числе и более старыми.

Цена: около 5 000 руб.

Парфюмированная вода Terre de Lumiere, L`Occitane

Первый гурманский аромат L`Occitane в формате парфюмированной воды. Мне безумно понравилась и банная линейка этой серии. Главные ощутимые ноты — мёд и лаванда. Кто бы мог подумать, что они так хорошо сочетаются!

Цена: 5 200 руб.

Парфюмерная вода Laugh as much as you breath, Justessence

Марка Justessence совсем новая, сейчас у них 9 ароматов. Все они любопытные, но желтый Laugh As Much As You Breathe понравился мне больше всего — пахнет амброй, мускатным орехом и корицей. Несмотря на название, для меня он не самый жизнерадостный, зато звучит очень интересно.

Цена: около 1 000 руб.

Туалетная вода Magnolia Love, Erborian

Не так давно ароматы появились и у моей любимой марки Erborian, раньше все просто хвалили запахи их линеек ухода, теперь же они есть и в виде туалетной воды. Моя любимая из трёх — Magnolia Love: магнолия, жасмин и персик — весна-весна.

Цена: по запросу

Парфюмерная вода Bowhanti, The Body Shop

Все ароматы The Body Shop Elixirs Of Nature хороши, но Bowhanti самый прекрасный для меня — он древесно-ароматический и восточный. Очень тёплый и густой, немного сладковатый. Пахнет специями и деревом, ладаном и пачули. Только специи и дерево могут одновременно напоминать и о домашнем уюте, и о далёких путешествиях!

Цена: около 4 000 руб.