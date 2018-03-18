Разоблачение: цена красоты Хайди Клум

В мае супермодель и многодетная мама представила книгу «Heidi Klum by Rankin». Для издания ее снимал британский фотограф Джон Ранкин. В его биографии — запуск Dazed & Confused, работа с Мадонной, Евой Герциговой и Михаилом Горбачевым . Для книги Хайди позировала обнаженной. Вместе с косметологом Викторией Гончарук BeautyHack разбирается как в 44 года звезде удается выглядеть на 30.

Пластическая хирургия

Я не вижу кардинальных изменений кроме маммопластики. Очевидно, что Хайди увеличивала грудь. Ей 44 и у нее четверо детей, даже при лучшем раскладе (она отказалась от лактации и занимается спортом) в таком возрасте грудь не может быть такой подтянутой, иметь округлую лифтинговую форму и четкие границы — в ней точно есть импланты.

Инъекции ботулотоксина

У Хайди гладкий лоб и межбровное пространство — без ботокса такого эффекта в ее возрасте не добиться. Область вокруг глаз не прооперирована, и инъекций ботулотоксина для удаления морщин она тоже не делает. Так поступают многие звезды, чтобы сохранить натуральный вид, над которым, тем не менее, работают их косметологи.

Косметические процедуры

Кожа гладкая, у лица идеальный контур — модель регулярно делает маски и массажи (если хотите такого же эффекта, как у звезд, массаж нужно проходить курсами). Плюс аппаратные методики: радиолифтинг, лазерная шлифовка, фотолечение.

Хайди говорит, что ее фигура — результат правильного питания и тренировок (ежедневные пробежки и 5-разовые занятия с инструктором), но не обходится без аппаратных методик. Например, LPG массажа — подтягивает кожу и убирает любые проявления целлюлита.

Инъекции

Кожа на лице и шее увлажненная, у нее хорошее светоотражение, нет глубоких морщин — результат интенсивного домашнего ухода и инъекционных методик — мезотерапии и биоревитализации.

Можно предположить, что Хайди делает инъекции филлеров или у нее установлены мезонити. Пропорции и контур словно не менялись с 20 лет.

Общая сумма:

Маммопластика — от 250000 рублей.

Инъекции ботулотоксинов. Одна единица ботулотоксинов стоит 250–350 рублей. Коррекция лба может начинаться от 3500 руб. Процедуру обычно повторяют один раз в 6–12 месяцев.

Лазерный пилинг (полностью лицо) — около 30000 руб. (3–5 процедур). Итого: от 90000 руб.

Массаж лица — 1300 руб. (одна процедура)

Мезотерапия (биоревитализация) — 6000–7000 руб. за процедуру (в год делается в среднем 6 процедур).

Увлажняющий уход — 6000–8000 руб. за процедуру.

Процедура RF-лифтинг с помощью аппарата Термаж: от 120000 до 150000 тыс. руб. в области лица (обычно требуется несколько процедур).

LPG массаж тела — 1900 руб.

Итог: около 532000 руб.