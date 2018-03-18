Юлия Савичева перестала пользоваться косметикой 

Певица Юля Савичева рассказала, что хочет отказаться от ежедневного мейкапа.
По словам певицы, женщины во всем мире используют косметику только в праздничные, особенные моменты жизни, чтобы выглядеть более ярко. При этом о ежедневном нанесении косметики речь даже не идет. Во время беременности европейские врачи запрещали Савичевой пользоваться косметикой, а консультанты в магазинах предлагали подобрать более натуральные средства для красоты.
Юлия обратила внимание на то, что российские женщины часто начинают свой день с нанесения тонального средства. «В сумочке обязательно лежит весь необходимый набор. Может быть потому, что сердце так хочет праздника?» — спросила читательниц Савичева и попросила объяснить, делают ли они макияж для себя или больше для окружающих.