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Юлия Савичева перестала пользоваться косметикой
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Юлия Савичева перестала пользоваться косметикой 

Russianshowbiz.info 17 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Юля Савичева рассказала, что хочет отказаться от ежедневного мейкапа.
По словам певицы, женщины во всем мире используют косметику только в праздничные, особенные моменты жизни, чтобы выглядеть более ярко. При этом о ежедневном нанесении косметики речь даже не идет. Во время беременности европейские врачи запрещали Савичевой пользоваться косметикой, а консультанты в магазинах предлагали подобрать более натуральные средства для красоты.
Юлия обратила внимание на то, что российские женщины часто начинают свой день с нанесения тонального средства. «В сумочке обязательно лежит весь необходимый набор. Может быть потому, что сердце так хочет праздника?» — спросила читательниц Савичева и попросила объяснить, делают ли они макияж для себя или больше для окружающих.
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