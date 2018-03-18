Юлия Савичева перестала пользоваться косметикой

Певица Юля Савичева рассказала, что хочет отказаться от ежедневного мейкапа.

По словам певицы, женщины во всем мире используют косметику только в праздничные, особенные моменты жизни, чтобы выглядеть более ярко. При этом о ежедневном нанесении косметики речь даже не идет. Во время беременности европейские врачи запрещали Савичевой пользоваться косметикой, а консультанты в магазинах предлагали подобрать более натуральные средства для красоты.