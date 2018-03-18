Как макияж и прическа могут омолодить

Актриса опубликовала снимок в Instagram, на котором ее просто не узнать.

В обычной жизни многие звезды особо не стараются выглядеть красивыми и привлекательными. К их числу относится и 60-летняя Шэрон Стоун , которая превращается из старушки в молодую и привлекательную женщину с помощью макияжа и прически. На днях актриса опубликовала снимок в Instagram, на котором она выглядит в два раза моложе, чем есть на самом деле. Легкий макияж и длинные волосы, заплетенные в косу, действительно могут творить чудеса.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Мар 13, 2018 в 6:05 PDT Снимок посвящен фильму «Кое-что на день рождения», в котором актриса играет 25-летнюю девушку. Хотя изначально ей предлагали играть мать главной героини. Однако, прочитав сценарий, она посчитала, что ей будет лучше все-таки сыграть молодую.

Судя по фото, ей это почти удалось, несмотря на то что у нее есть морщины, да и тело выглядит не таким прекрасным, как у 25-летних. Ранее папарацци застали Шэрон во время отпуска с бойфрендом. На снимках Стоун выглядела как настоящая старушка, да еще и с дряблым животиком. Посмотрим, смогли ли ей его заретушировать в фильме.

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