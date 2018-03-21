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Как не допустить вросших волос
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Как не допустить вросших волос 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Проблема со вросшими волосами делает особый дискомфорт, независимо от того, какая зона тела подвержена. Вопреки распространенному мнению, врастание волос можно наблюдать в любой области кожи. Подкожный волосяной покров можно легко идентифицировать с появлением покраснения и воспаления, сопровождающимися отеком кожи.
Самой распространенной местом подкожных волос является кожа лица у мужчин, потому что они чаще всего бреются. Женщины, также, не защищены от данного явлении, особенно в областях тела, которые регулярно подвергаются бритью или эпиляции.
Сайт МедикФорум привел несколько советом, которые помогут предотвратить врастание волос:

Использовать хорошие увлажняющие средства

Регулярное увлажнение кожи, не только после бритья, уменьшает риск врастания волос. Глубокое увлажнение помогает кожному покрову поддерживать гидролипидный слои и эластичность, что важно для волос и фолликул.

Регулярное отшелушивание кожи

Накопление эпидермальные клетки забивает поры, через которые растут волосы, и препятствует дальнейшему росту. Регулярное отшелушивание удаляет мертвые эпидермальные клетки и значительно понижает риск подкожных волос. Рекомендуется для всего тела, а не только для участков кожи, где чаще всего появляются подкожные волосы.

Избегать узкой одежды, особенно нижнего белья

Сильно узкая одежда сдерживает рост волос. Риск еще больше возрастает после бритья. Это возникает из-за того, что плотная одежда сохраняет влагу и увеличивает воспаление кожи при росте волос. К сожалению, единственным средством для удаления подкожных волос является их экстракция — не очень приятная процедура. Применение вышеуказанных мер гарантирует, что это будет очень редко, даже в областях, которые регулярно подвергаются бритью.
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