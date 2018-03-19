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Без боли и эффективно: как сделать эпиляцию дома?
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Без боли и эффективно: как сделать эпиляцию дома? 

BeautyHack.ru 5 часов назад
Фото: BeautyHack.ru
Комфортная эпиляция в домашних условиях звучит как мечта. Рассказываем про новые средства, которые сделают ее реальностью.
В честь своего юбилея бренд Lycon, который существует более 40 лет и известен отличными средствами для эпиляции, представил новую коллекцию Pinkini, в которую вошли два средства для комфортной депиляции. Одна лишь упаковка превращает неприятный процесс в удовольствие: розовые тюбики легко приживаются на полочках в ванной и позволяют забыть о боли. Бонус — средства подойдут как для домашнего, так и для профессионального использования. Воск новой коллекции может удалить даже короткие волоски от 1 мм при низкой температуре (а мы знаем, что именно она становится источником боли и раздражений во время эпиляции). Экстракты ромашки, календулы и арганового масла в уходовых средствах до и после эпиляции смогут смягчить и успокоить даже самую чувствительную кожу.
Сыворотка Pinkini Lightening Serum
Средство поможет деликатно осветлить самые нежные участки кожи после депиляции: зону бикини, подмышки, кисти и другие зоны, которые особо подвержены пигментации. В средстве содержится витамин C и гиалуроновая кислота, за счет чего оно моментально впитывается, и эффект осветления достигается за считанные минуты. А если использовать сыворотку регулярно, вы заметите, что тон кожи станет ровнее, а первые признаки старения не поспешат постучаться в дверь.
Очищающий гель Pinkini Intimate Wash
Средство отлично пенится и очищает кожу, восстанавливая кислотно-щелочной баланс интимной зоны. Средство подарит возможность осветления зоны за счет молочной кислоты в составе. Но самое важное — ощущение комфорта после использования, которое останется с вами на весь день. Средство отлично подходит для использования сразу после эпиляции — экстракт алоэ и аллатонин успокаивают кожу, снимают раздражения и покраснения.
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