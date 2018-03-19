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Лучшая тушь для объема — какая она?
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Лучшая тушь для объема — какая она? 

BeautyHack.ru 4 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Рассказываем про новинку — тушь с инновационной щеточкой, которая придаст вашим ресницам 3D-объем.
Добиться пресловутого 3D-эффекта на ресницах не так-то просто. Чтобы не получить эффект «паучьих лапок» и слипшихся ресниц, щеточка должна быть идеальной. У новинки Le Volume Revolution De Chanel — именно такая. Весь секрет в процессе производства: она сделана при помощи 3D-принтера, который позволил добиться идеальной формы и расположения щетинок.
При помощи новой щеточки можно распределить тушь по длине ресниц максимально ровно, избегая появления комочков. Кроме того, вам больше не нужно опускать щеточку в тушь несколько раз, запуская туда вредные бактерии: на поверхность попадает достаточное количество средства, которое позволяет накрасить ресницы идеально с первого нанесения. Средство удобно и наслаивать — получается красивый эффект густых разделенных ресниц. Кроме того, у нее закругленный кончик, который позволяет добиться максимального объема.
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