Мария Погребняк сама себе делает «уколы красоты»

@mariapoga_Мария Погребняк сама себе делает «уколы красоты»Мария Погребняк (29) часто делится с подписчицами подробностями ухода за собой. Недавно девушка показывала, как вводила под кожу тональное средство, а пару дней назад поделилась подробностями самостоятельного проведения инъекционных процедур. По словам знаменитости, она самостоятельно справляется с биоревитализацией — уколами красоты, которые необходимо вводить тонкой иглой под верхний слой эпидермиса. Такой навык Мария приобрела еще во времена, когда в их семье было непросто финансовое положение. Теперь же это умение позволяет ей экономить время: «Я до сих пор сама крашу волосы и даже делаю биоревитализацию. Я хожу в салоны. Но когда нужно сделать курс биоревитализации, а времени нет, то сама. Укладываю детей, потом мажу лицо, оно замерзает и делаю уколы». Читай также: Мария Погребняк похвасталась, сколько денег тратит на косметику.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 14 Мар 2018 в 3:47 PDT Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 4 Мар 2018 в 10:58 PST