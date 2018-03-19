Рисуем брови: модные тренды этого года

На сегодняшний день индустрия косметических средств по уходу и оформлению бровей находится на самом пике. В разнообразии схем и форм обязаны разбираться не только профессионалы: каждая женщина должна знать, какие формы и цвета ей подходят. О техниках прорисовки и актуальных трендах в оформлении бровей нам поведает бьюти-эксперт.

Существует общая цветовая характеристика бровей: блондинкам идут фисташковый и серые цвета, а брюнетки чаще всего используют коричневые и черные. Благодаря стремительному развитию индустрии косметические компании начали выпускать специальные средства декоративной косметики по окрашиванию бровей.

Самое популярное косметическое средство для бровей — это тени. Тени для бровей очень просты в использовании и растушевке. Существует огромное количество разнообразных цветовых палитр, которые позволяют подобрать максимально подходящий цвет бровей под тон волос.

Второе место по популярности занимают карандаши для бровей. Карандаши производятся, как правило, на восковой основе, благодаря чему линия брови не нарушается даже под конец рабочего дня. Их преимущество заключается в том, что воск позволяет задержаться пигменту на коже возле бровей как можно дольше, даже если девушка часто трогает свое лицо. Карандаши также хороши тем, что они дисциплинируют волоски. Когда вы прокрашиваете брови, вы еще и склеиваете некоторые непослушные волоски, в результате чего рост волос происходит более дисциплинированно и ровно. Это придает аккуратности и эстетики виду бровей.

Брови — это характер девушки. Очень важно подобрать правильную форму относительно формы лица. Алгоритм подбора очень прост: сначала надлежит выяснить, какая форма лица присуща девушке и какие черты в нем преобладают.

Обладательнице острых черт рекомендуется более округлая форма, которая смягчит остроту лица. И наоборот, если у девушки округлое личико и пухлые губки, ей лучше всего выбрать именно острую форму бровей.

Бровь состоит из трех частей: основание, излом и хвостик. Начать прокрашивание бровей стоит, слегка отступив от основания. Если мы начнем отрисовывать бровь именно от основания четким контуром, то получится неестественное прокрашивание, которое сразу же выдаст девушку с головой. Следовательно, основание бровки всегда должно быть более растушеванным и мягким.

Разные оттенки придают цвету динамики, что говорит о натуральности эффекта прокрашивания. Рост волос не у всех всегда получается четко равномерным от основания до хвостика, и для того, чтобы подчеркнуть эту естественность, бровь можно сделать более плотной у излома и более тонкой и графичной возле хвостика. Эта динамика перехода цвета позволит вам создать максимально естественное прокрашивание.

Следующий популярный продукт для оформления бровей — это помадка. Она также невероятно удобна, потому что состоит из кремовой текстуры, которая отлично наносится, растушевывается и очень хорошо держится.

Тушь для бровей — косметический продукт легкого коричневого или серо-коричневого оттенка, который рисует не на самой коже, а прокрашивает исключительно только волоски. Тушь подходит девушкам с равномерным ростом волос.

Еще одним удобным нововведением является прозрачный гель для бровей, который не прокрашивает, а исключительно дисциплинирует волоски, делает их более ухоженными, задает правильное направление волоскам и «причесывает» выбивающиеся из общей массы волоски.

Гель придает бровям блеск и смотрится очень красиво и эстетично. Он подходит либо девушкам с очень густыми бровями, которые хочется как-то причесать или красиво зафиксировать, либо девушкам с «лохматыми» бровями, т.е. с волосками, растущими в разные стороны.

Прежде чем прокрашивать брови, нужно их красиво оформить для того, чтобы утром их было легче прорисовывать. В оформление бровей входит выщипывание, создание формы и непосредственное окрашивание хной или краской. Все эти процедуры значительно упрощают прорисовку бровей декоративной косметикой.