Что в составе: патчи для глаз Gold Racoony от The Secret Key

Какие ингредиенты входят в состав легендарных корейских патчей? За счет чего у них гелевая текстура? Какие компоненты отвечают за снятие отечности и увлажнение? Разбираем состав вместе с независимым визажистом Анжеликой Баклагой.

Прежде чем анализировать состав патчей для глаз Gold Racoony от The Secret Key, сделаем небольшое отступление и расскажем о причинах возникновения темных кругов под глазами.

Не секрет, что кожа век у человека более тонкая, чем в других областях, не отличается хорошей эластичностью и фактически не имеет сальных желез, что делает ее сухой и уязвимой. А хорошо развитые мимические мышцы достаточно быстро способствуют появлению морщинок вокруг глаз. Темные круги — это следствие застоя крови в капиллярах (из-за того что кожа тонкая, они хорошо видны).

Существует несколько способов борьбы с темными кругами. Самый сложный в современном мире — комбинация полноценного сна, правильного питания и здоровья организма в целом. Эта совокупность обеспечивает хорошую работу капилляров. Все остальные способы — то или иное косметическое воздействие. Это может быть непосредственное сужение капилляров холодом, после которого они расширяются и «выталкивают» застоявшуюся кровь, или применение косметических средств различной направленности, нацеленных на усиление метаболизма (то, что маркетологи любят называть «зарядом энергии»).

Активные ингредиенты

Первые два ингредиента состава — глицерин (Glycerin) и конжаковая камедь (Amorphophallus Konjac Root Powder, полисахарид растительного происхождения) — отличные увлажнители. Далее идет гиалуроновая кислота (Sodium Hyaluronate), которая не только хорошо увлажняет кожу, но и борется с мимическими морщинками.

К плюсам можно отнести достаточно широкий перечень экстрактов: экстракт бергамота (Monarda Didyma Leaf Extract) обладает тонизирующим действием, а лавандовый (Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract) способствует улучшению цвета кожи. Экстракт мяты (Mentha Peperita (Peppermint) Leaf Extract) — маленькая хитрость марки The Secret Key: он обладает охлаждающим эффектом. А если хранить продукт в холодильнике, как советует производитель, то эффект усилится: холод будет сужать капилляры, уменьшая темные круги под глазами. Экстракт фрезии (Freesia Refracta Flower Extract) способствует увлажнению кожи, экстракт розмарина (Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract) оказывает тонизирующее и антиоксидантное действие, а ромашковый (Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract) известен своим успокаивающим действием.

Бетаин (Betaine), бета-глюкан (Beta-Glucan) и аллантоин (Allantoin) увлажняют и успокаивают кожу. А вот остальные компоненты — экстракт центеллы (Centella Asiatica Extract), вода лепестков розы (Rosa Centifolia Flower Water), касторовое масло (Castor Oil), экстракт камелии (Camellia Sinensis Leaf Extract), алоэ вера (Aloe Barbadensis Leaf Juice) — находятся в составе больше для маркетинговых целей, чем для серьезной работы.

Производитель внес несколько ингредиентов для коррекции морщин: гидролизат коллагена (Hydrolyzed Collagen) и камедь рожкового дерева (Ceratonia Siliqua Gum). Но, исходя из их расположения в списке составляющих, серьезную работу они не выполняют. Чего не скажешь об аденозине (Adenosine), который способствует активной выработке коллагена.

Основная функция коллоидного золота (Colloidal Gold (1000ppm) 10mg) — снятие раздражений.

Консервация у продукта классическая, парабеновая (Methylparaben, Chlorphenesin, Phenoxyethanol). Это минус для любителей косметики без парабенов.

Текстура патчей

Гелевую текстуру патчей The Secret Key обеспечивают водорастворимые натуральные полимеры каррагинан (Carrageenan) и гуаровая камедь (Guar Gum). Также в составе имеются пигменты, которые придают средству привлекательный золотистый вид (Mica, Tin Oxide, Yellow Iron Oxid (CI 774921), Titanium Dioxide), подчеркивая маркетинговую идею с коллоидным золотом.

Патчи представляют собой хорошее увлажняющее средство для кожи вокруг глаз: большинство активных ингредиентов направлены на реальное увлажнение кожи и снятие раздражений.

К сожалению, в составе нет ни одного активного ингредиента, который бы боролся непосредственно с темными кругами под глазами, — только небольшие хитрости в виде охлаждения. Однако есть компоненты, которые будут способствовать разглаживанию морщин, например, гиалуроновая кислота и аденозин. Также включены экстракты, которые тонизируют кожу.

Коллоидное золото будет успокаивать кожу. Не стоит бояться наличия металла в косметике: его содержание строго регламентируется (размер частиц, процент ввода в продукт).

Не стоит ждать от патчей ярко выраженной борьбы с темными кругами и морщинами. Но увлажняют и успокаивают кожу они весьма достойно.