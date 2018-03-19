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Тренд из Instagram: радужные ресницы
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Тренд из Instagram: радужные ресницы 

SNCmedia.ru 15 часов назад
Фото: SNCmedia.ru
Что мы имеем: к нарощенным ресницам все настолько привыкли, что они уже успели наскучить даже тем, кто никогда ничего не наращивал. Теперь, если душа и хочет экспериментов, то смелых и желательно в ярких красках.
Тяга к новизне воплотилась в новом тренде на радужные ресницы. На этот раз радуга сместилась к оттенкам лилового и фиолетового. В идеале — прокрашиваем верхние ресницы цветной тушью, а нижние оставляем как есть. Либо делаем стандартный макияж глаз, а цветную тушь наносим только на кончики. Самые смелые, кому ресниц мало для полного счастья, могут переходить на цветные розовые брови — гарантированно станете звездой Instagram.
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При желании, проходить с радугой на ресницах можно до конца весны — пусть ваш мастер позаботиться о цветном наращивании и добавит пару ярких акцентов к вашему стандартному 2D-объему.
Если амбиции стать волшебным единорогом не совпадают с должностью банковского работника (или офисной трудяги со строгим дресс-кодом) — сделайте цветные реснички только на внешних уголках — заметят только самые внимательные.
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