Тренд из Instagram: радужные ресницы

Что мы имеем: к нарощенным ресницам все настолько привыкли, что они уже успели наскучить даже тем, кто никогда ничего не наращивал. Теперь, если душа и хочет экспериментов, то смелых и желательно в ярких красках.

Тяга к новизне воплотилась в новом тренде на радужные ресницы. На этот раз радуга сместилась к оттенкам лилового и фиолетового. В идеале — прокрашиваем верхние ресницы цветной тушью, а нижние оставляем как есть. Либо делаем стандартный макияж глаз, а цветную тушь наносим только на кончики. Самые смелые, кому ресниц мало для полного счастья, могут переходить на цветные розовые брови — гарантированно станете звездой Instagram.

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При желании, проходить с радугой на ресницах можно до конца весны — пусть ваш мастер позаботиться о цветном наращивании и добавит пару ярких акцентов к вашему стандартному 2D-объему.

Если амбиции стать волшебным единорогом не совпадают с должностью банковского работника (или офисной трудяги со строгим дресс-кодом) — сделайте цветные реснички только на внешних уголках — заметят только самые внимательные.