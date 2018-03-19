Выбираем помаду

Оформляя губы, крайне важно грамотно выбрать цвет, тип и качество помады. Цвет и оттенок помады выбирают с учетом своего цветового типа, времени суток и цели. Например, нанося повседневный макияж перед выходом на работу, предпочтительнее использовать помаду натуральных оттенков, а для вечеринки и дискотеки помада может быть яркой, броской. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, о том, чтобы безошибочно определить, какая косметика, в данном случае помада, подходит именно Вам, можно обратиться за помощью к визажисту, но есть и общие рекомендации по этому вопросу: для крупных губ больше подходят спокойные тона помады (оттенки пурпура, бронзы), для узких губ предпочтительнее светлые тона. Прослеживается также зависимость в выборе подходящей помады от цвета кожи и волос: блондинкам подходят оттенки капучино, «ягодные» и розовато-лиловые; шатенкам и рыжеволосым — терракотовые оттенки; брюнеткам — красные, и т.д. Тип используемой помады зависит, как правило, от сезона и конкретного случая. Так, питательная помада защищает губы в холодное время годы благодаря входящим в ее состав жиру и специальному воску. Для увлажнения губ весной и летом рекомендуется пользоваться увлажняющей помадой, которая увлажняет, смягчает нежную кожу губ, зрительно их увеличивая. Недостаток увлажняющей помады — её невысокая стойкость на губах. Смягчает, устраняет шелушение и лечит небольшие повреждения, трещинки на губах гигиеническая помада. Стойкие помады способны продержаться на губах от 8 часов до суток, не расплываясь и не пачкаясь при этом. Минус — несколько неестественное ощущение на губах и высушивание кожи при частом использовании. В дополнение к этой помаде требуется уход при помощи гигиенической помады или бальзама. При покупке помады для определения её качества существует несколько рекомендаций: • Помада не должна вызывать стянутость губ; • Помада должна наноситься легко, ложиться ровно и оставлять на губах мягкое ощущение; • Запах должен быть приятный; • Поверхность качественной помады — гладкая, без потеков, трещин и капель, а сам стержень — прочный. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.