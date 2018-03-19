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Весне дорогу: 30 главных трендов макияжа с Недель моды
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Весне дорогу: 30 главных трендов макияжа с Недель моды 

BeautyHack.ru 12 часов назад
Фото: BeautyHack.ru
Цветные и объемные стрелки, золото на скулах и веках, градиент на губах и многое другое: в подборке BeautyHack — лучшие образы с показов в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, которые непременно стоит повторить.
Ежегодные показы дизайнеров — одно из важнейших событий бьюти-индустрии, ведь работы лучших стилистов и визажистов диктуют тренды на ближайший год. Показы осень/зима 2018 несомненно войдут в историю — и кроме детенышей драконов и сумок, парящих на дронах, запомнятся и бьюти-образы.
Пожалуй, главным источником вдохновения для визажистов стали 60-е — для показа Tom Ford Пэт Макграт сделала ставку на smoky eyes с влажным эффектом и пушистые ресницы в духе молодой Брижит Бардо, а на показе Moschino Кабуки и вовсе разукрасил моделей розовой, голубой и зеленой краской с ног до головы. Missoni диктует моду на искусственные веснушки и яркий румянец на «яблочках» щек, а благодаря Тому Пешо и его работе на показе Chanel золотой хайлайтер и бронзовые тени станут самыми незаменимыми средствами грядущей осени.
Хайлайтер в уголках глаз
Fendi
Матовая красная помада
Sally Lapointe, No.21, Rochas
Стрелки в стиле «кошачий глаз»
Alberta Ferretti
Подводка «наоборот»
Roberto Cavalli
Цветные стрелки
Prada, TIBI
Тени цвета первой листы
Marni, Noon by Noor
Smoky eyes с влажным эффектом
Tom Ford
Тени на висках
Marc Jacobs
Градиент на губах
Adam Selman, Self Portrait
Золото на веках
Akris, Ulla Johnson
Губы цвета специй
Johnathan Simkhai
3D стрелки
Jeremy Scott
Колор-блокинг
Christian Siriano, Jason Wu  Акцент на «арке купидона»
Brandon Maxwell
Макияж в нейтральных тонах
Calvin Klein, Prabal Gurung
Блестки вместо теней
Oscar de la Renta
Smoky eyes в стиле «металлик»
Carolina Herrera
Цветная тушь для ресниц
Dries Van Noten
Золотой хайлайтер
Chanel
Широкие стрелки
Miu Miu, Yves Saint Laurent
«Подсвеченная изнутри» кожа
Temperley London
Помада неоновых оттенков
Mulberry
Золотая помада
Symonds Pearmain, Fashion East
Бежевый блеск
Valentino
Акцент на ресницах
Givenchy
Естественный румянец
Prabal Gurung
Тени под бровью
Anna Sui  Стразы на веках
Kate Spade
Фуксия
Antonio Marras
Искусственные веснушки
Missoni
Источники фото: allure.com, instyle.com, vogue.com
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