Весне дорогу: 30 главных трендов макияжа с Недель моды

Цветные и объемные стрелки, золото на скулах и веках, градиент на губах и многое другое: в подборке BeautyHack — лучшие образы с показов в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, которые непременно стоит повторить.

Ежегодные показы дизайнеров — одно из важнейших событий бьюти-индустрии, ведь работы лучших стилистов и визажистов диктуют тренды на ближайший год. Показы осень/зима 2018 несомненно войдут в историю — и кроме детенышей драконов и сумок, парящих на дронах, запомнятся и бьюти-образы.

Пожалуй, главным источником вдохновения для визажистов стали 60-е — для показа Tom Ford Пэт Макграт сделала ставку на smoky eyes с влажным эффектом и пушистые ресницы в духе молодой Брижит Бардо, а на показе Moschino Кабуки и вовсе разукрасил моделей розовой, голубой и зеленой краской с ног до головы. Missoni диктует моду на искусственные веснушки и яркий румянец на «яблочках» щек, а благодаря Тому Пешо и его работе на показе Chanel золотой хайлайтер и бронзовые тени станут самыми незаменимыми средствами грядущей осени.

Хайлайтер в уголках глаз

Fendi

Матовая красная помада

Sally Lapointe, No.21, Rochas

Стрелки в стиле «кошачий глаз»

Alberta Ferretti

Подводка «наоборот»

Roberto Cavalli

Цветные стрелки

Prada, TIBI

Тени цвета первой листы

Marni, Noon by Noor

Smoky eyes с влажным эффектом

Tom Ford

Тени на висках

Marc Jacobs

Градиент на губах

Adam Selman, Self Portrait

Золото на веках

Akris, Ulla Johnson

Губы цвета специй

Johnathan Simkhai

3D стрелки

Jeremy Scott

Колор-блокинг

Christian Siriano, Jason Wu Акцент на «арке купидона»

Brandon Maxwell

Макияж в нейтральных тонах

Calvin Klein, Prabal Gurung

Блестки вместо теней

Oscar de la Renta

Smoky eyes в стиле «металлик»

Carolina Herrera

Цветная тушь для ресниц

Dries Van Noten

Золотой хайлайтер

Chanel

Широкие стрелки

Miu Miu, Yves Saint Laurent

«Подсвеченная изнутри» кожа

Temperley London

Помада неоновых оттенков

Mulberry

Золотая помада

Symonds Pearmain, Fashion East

Бежевый блеск

Valentino

Акцент на ресницах

Givenchy

Естественный румянец

Prabal Gurung

Тени под бровью

Anna Sui Стразы на веках

Kate Spade

Фуксия

Antonio Marras

Искусственные веснушки

Missoni

Источники фото: allure.com, instyle.com, vogue.com