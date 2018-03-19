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Разнообразие расчесок для волос
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Разнообразие расчесок для волос 

МедикФорум 11 часов назад
Фото: МедикФорум
Какие расчески купить для создания шедевра? Расчески всегда являлись незаменимым элементом для укладки волос и для создания изумительных по своей красоте причесок. Каждый стилист, создавая очередной шедевр, не может обойтись без этого парикмахерского инструмента. Однако на сегодняшний день существует множество разновидностей расчесок и каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. МедикФорум собрал правила выбора расчесок. При покупке расчесок главное, на что в первую очередь необходимо обращать внимание — это на материал, из которого она изготовлена. Материал должен быть нежным и не травмировать кожу головы в процессе использования. В настоящее время можно выделить 4 основные группы наиболее используемых расчесок для создания прически: — деревянные; — пластмассовые; — металлические; — силиконовые. Деревянные гребни практически не электризуют волосы, что, несомненно, положительно сказывается на волосах. Помимо этого в зависимости от материала изготовления гребень может оказывать лечебное действие. Например, березовые гребни позволяют справиться с перхотью и оказывают положительное воздействие на ингредиенты питательных масок. Пластмассовые гребни, бесспорно, являются достаточно удобными инструментами для создания причесок, они легко поддаются промывки и очистки. Однако их существенным недостатком является то, что они сильно электризуются, но это не означает, что от них необходимо полностью отказаться. Из металлических гребней большой популярностью пользуются расчески с крупными зубьями. Они позволяют осуществлять разделение прядей и используются при создании начеса. При покупке расчесок металлических необходимо помнить, что металл является грубым материалом и может с легкостью травмировать кожу головы. Силиконовые гребни обладают превосходными свойствами, они легко скользят по волосам и не травмируют кожу головы, помимо этого они являются не статичным инструментом. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
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