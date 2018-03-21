Натуральные маски для лица

Чистая, свежая, ухоженная кожа лица это не миф. В нашем веке существует много процедур, ухаживающих за кожей лица. Но не всегда косметические услуги приходятся каждому по карману. Тогда на помощь приходят маски из натуральных продуктов и трав.

МедикФорум приводит несколько простых рецептов для прекрасного внешнего вида кожи.

Маска из молока и меда

Смешать продукты. В соотношении один к одному. Подогреть молоко и добавить мед, тщательно размешать, чтобы не осталось комочков. Нанести на кожу. Удалить остатки маски при помощи бумажного полотенца.

Маска из пюре моркови

Натертую морковь и обычный желток смешивают до образования характерной каши. Затем смазывают кожу и оставляют на некоторое время. Смыть кипяченой водой.

Маска из льда с петрушкой

Нарубить мелко свежую петрушку, залить кипячёной водой. Вылить получившийся раствор в формочки для льда. Протирать лицо одним кусочком льда. Как раствор на лице впитается, нанести увлажняющий или смягчающий крем. Минуя область вокруг глаз. Не использовать такую маску, если кожа склонна к аллергии или же чувствительна.

Маска на основе лекарственных трав

Залить пару ложек сухой травы мяты кипятком, накрывают крышкой и оставляют на 15 минут. Готовый остывший настой наносят на лицо, по истечению времени, как раствор подсохнет, смачивают ватный диск водой и протирают им лицо. Так же используют травы из ромашки, подорожника, лопуха, ромашки, календулы и семян льна.

На первый взгляд обычные домашние рецепты, помогут дать безупречный вид коже лица. Ранее косметологи рассказали, на что нужно обращать внимание при использовании бумажных масок для лица.