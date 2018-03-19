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Дерматит век
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Дерматит век 

МедикФорум 11 часов назад
Фото: МедикФорум
Дематитное раздражение в районе век является общим заболеванием, которое влияет на движущееся веко. Пораженная область сухая, зудит, покрасневшая и подвержена раздражению. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что причинами этого являются чувствительность к раздражителю или любым другим антигенная. Данное заболевание классифицируется как неинфекционные дерматозы век и может быть описано как аллергический и контактный дерматит кожи. Эта группа заболеваний включает экзематозный дерматит, дискоидную красную волчанку. Это близко к лицевой экземе, псориазу и дерматиту себорейного века. При дерматите кожного покрова века воспаление происходит в истонченной и в целом чувствительной области вокруг глазного яблока. Веки разбухают, кожа становится шершавой и розовой, восприимчивой к раздражителям, таким как мыло, косметика. Заболевание касается обоих глаз. Наиболее распространенными являются четыре формы дерматита: аллергический или контактный, раздражающе-контактный, атопический и себорейный. Например, обычный дерматит с контактным фактором вызывает поражение кожи, вызванное аллергией на пыльцу. Это связано с косметикой, содержащей металлические соединения, в частности никель. Раздражение происходит через прямой контакт с инородным телом — то есть в следствии применения различных косметических средств, например, мыла. Атопический — форма экземы, влияющая на кожу век. Дерматит с себорейным фактором, кроме области глаз, может распространяться по лбу и вискам. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
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