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Поклонники обсуждают новый имидж Насти Каменских
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Поклонники обсуждают новый имидж Насти Каменских 

WMJ.ru 11 часов назад
Фото: WMJ.ru
Визитной карточкой Насти Каменских всегда были шикарные длинные волнистые волосы. Но на днях певица решила кардианально сменить имидж. Она подстраглась, сделала каре и выпрямила волосы. Но обновленная прическа понравилась далеко не всем поклонникам звезды. В соцсетях подписчики выражают свое мнение относительно обновленного образа Насти. «Как-то не очень»; «С кудрями было лучше»; «Ужас», «Стала как все», — пишут фолловеры Каменских. Некоторые выражают надежду, что Настя не попрощалась со своими роскошными волосами, а лишь надела парик: «Классный паричок»; «Длина конечно модная, но я очень надеюсь, что это парик». Вполне возможно, поклонники и правы. Потому что в хештегах к фото с новым имиджем Настя пишет «Дай мне». Скорее всего, речь идет о новом клипе, а прическа сделана именно для него. А как тебе такой образ Каменских, нравится? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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