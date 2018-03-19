Корейская косметика: подходит ли она российским женщинам? Правда и мифы

Корейская косметика больше не восточная диковинка: BB-кремы, пенки для умывания, сыворотки с улиточной слизью и другие восточные придумки стали частью бьюти-рутины россиянок.

Но некоторые заблуждения, касающиеся азиатских продуктов, остались. Например, если не следовать знаменитой семиступенчатой системе ухода, то не получить фарфоровую кожу. Составы, созданные для азиатской кожи, могут вызвать пигментацию или преждевременное старение у европеек. Мы разобрались с самыми популярными мифами.

Существует специальная система нанесения

Публикация от Sophia Chang (@sophiachang)

23 Дек 2017 в 11:17 PST Это миф. Корейский уход, как и любой другой, можно и нужно адаптировать под потребности своей кожи. Обязательны лишь три этапа: демакияж, очищение и увлажнение. Для первого подходит гидрофильное масло или мицеллярная вода. Для второго — средства на мыльной основе. Для третьего — гели, кремы, желе. Между этими этапами корейцы устраивают еще много необязательных — витаминизация, подготовка к нанесению крема, пилинг, финишер и так далее. Разберитесь с потребностями конкретно вашей кожи — может, сыворотка вам совсем ни к чему.

Еще пару слов об очищении. Этот этап в Азии действительно возведен в культ. Причина заключается в высокой влажности и плохой экологии. В таких условиях грязь буквально прилипает к коже, и чтобы удалить ее, одного средства мало. Мы живем в других погодных условиях, поэтому нужно ориентироваться на свою кожу.

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Публикация от SSIN 씬님 (@ssinnim)

11 Дек 2017 в 9:59 PST Частично правда. Европейская и азиатская кожа отличаются. За счет большего количества липидов верхний слой у азиаток плотнее, но в то же время кожа довольно тонкая и чувствительная, быстро теряет влагу. Поэтому она требует постоянного увлажнения — с этим кремы и сыворотки южнокорейского производства справляются отлично. Плотность европейской кожи меньше, а способность удерживать влагу больше, но в целом такие продукты отлично подходят для российского межсезонья. А вообще линейка азиатских средств очень широка: увлажняющие, питательные, продукты с витаминами В и С — витаминизация еще никому не мешала.

Корейская косметика направлена на отбеливание

Публикация от Косметика из Кореи и США (@koreya_beauty_ua)

16 Мар 2018 в 1:01 PDT Это миф. Действительно, кореянки одержимы идеей фарфоровой кожи. Чтобы крем продавался на азиатском рынке, он должен хорошо отбеливать, поэтому такие продукты особенно хорошо получаются у азиатских производителей. Дело в том, что в регионе очень активное солнце, из-за чего высок риск получить солнечный ожог. Кроме того, кожа азиаток склонна к пигментации. Именно поэтому корейские девушки всеми правдами и неправдами пытаются заполучить аристократичный прозрачно-белый цвет лица.

Если вы не хотите этого эффекта, просто внимательно читайте описание продукта. Производитель косметики не станет скрывать, что крем или лосьон обладают осветляющим действием.

Низкая цена — признак плохого качества

Публикация от Jen Kim 🎀 미즈뮤즈 (@meejmuse)

20 Авг 2017 в 10:49 PDT Совсем нет. Невысокая стоимость корейских продуктов легко объяснима. Во-первых, имейте в виду космические обороты. Женщины в Азии скупают уход буквально оптом, совсем как порошок для стирки или жидкость для мытья посуды.

Во-вторых, производитель закупает уже готовые ингредиенты и распределяет между заводами, поэтому здорово экономит. Южнокорейские власти активно поддерживают производителей косметики — это же почти национальный бренд — и содействуют производству. Государство контролирует качество воды в продуктах, актуальность научных разработок и исправность оборудования.

И последний фактор — конкуренция. Страна небольшая, а брендов много, поэтому если хочешь выжить и заработать, нужно делать качественный продукт, который не только работает, но и визуально выделяется. Отсюда яркие конфетные упаковки, причудливые формы баночек и, конечно, их невысокая стоимость.

Корейские средства дают волшебный эффект омоложения

Публикация от SSIN 씬님 (@ssinnim)

23 Дек 2017 в 7:14 PST Не совсем верно. Куда лучше у них получается справляться с питанием и увлажнением кожи. Европейский и азиатский обмен веществ разнятся, из-за этого отличаются и типы старения кожи: у кореянок тургор сохраняется даже после наступления менопаузы, но потом в районе шестидесяти лет происходит резкое обвисание овала лица. Европейскому типу свойственно более плавное старение, поэтому с ранней коррекцией морщин западные средства справляются лучше.

— Вопросы ухода индивидуальны: кому-то действительно достаточно крема (особенно в молодом возрасте), а кому-то и 7-ступенчатого корейского ухода будет мало. Уходовых процедур должно быть в меру. Корейская косметика хорошо работает по всем направлениям. Главное — четко определить, какого результата вы хотите достичь, и найти специалиста, который подберет вам средства.

Интернет-магазин Koreabutik представляет косметическую линейку Sorabee бренда Amaranth, основной функцией которой является увлажнение и придание коже упругости. Средства содержат в своем составе запатентованный ингредиент — коллаген, полученный из морской звезды. Он отлично действует на кожу, способствует регенерации и восстановлению водного баланса. Из 28 существующих на земле видов коллагена ученые считают морской наиболее близким к естественному человеческому белку.

В состав этой косметики входит глубинная морская вода, богатой минералами, она эффективно лечит различные кожные повреждения; а также экстракт планктона, который повышает иммунитет и устойчивость к погодным условиям. Эти ингредиенты быстро усваиваются кожей и придают ей сияние и здоровый вид.

Олег Лотоцкий, интернет-магазин Koreabutik

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